Лідія Скрипка - жінка року

Непросто написати біографічний нарис про людину, яка має змістовне, наповнене вагомими здобутками життя, спрямоване на виховання молодого покоління. Розмова піде про вчителя-методиста, директора Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. академіка Абрама Йоффе Лідію Олексіївну Скрипку. А спонукала мене до творчих роздумів новина про нагородження моєї землячки відзнакою «Жінка року» в номінації педагог.

У житті кожної людини перетинаються різні періоди, які формують напрямок її діяльності, впливають на головний сенс існування. Лідія Олексіївна народилася на Донеччині, але вагомий трудовий період свого життя пов’язала з Сумщиною. Закінчила Сумський педагогічний інститут ім. Антона Макаренка, за фахом педагог математики та фізики. З 2000 року Лідія Скрипка очолює педагогічний колектив вище названої школи з поглибленим навчанням фізики та англійської мови у місті Ромни Сумської області.

Вітальне слово до ювілейної програми з 220 річниці школи

Школа має своє унікальне історичне підґрунтя починаючи з 1799 року, коли у місті Ромни відкрили народне училище, у якому було всього 17 учнів. Пройшло 220 років, наповнених бурхливими суспільно-політичними подіями. Навчальний заклад кілька разів змінював назву, але зберігав основи високого рівня учбово-виховного процесу. У розмові Лідія Олексіївна розповіла, що непросто було спрямовувати курс на високі знання вихованців, прищеплювати впевненість у власних силах, заохочувати шукати свій професійний шлях. Приходилося постійно оновлювати учбово-виховну програму прогресивними методами навчання, спрямованими на забезпечення якості знань. Недаремно колишні учні школи стають фахівцями високого рангу, займають вагомі посади в державних установах та просто стають порядними людьми. Про унікальність її випускників свідчать меморіальні дошки на фасаді школи, раритетні експонати шкільного Народного музею.

За період роботи директором школи Л. Скрипка зарекомендувала себе досвідченим, ініціативним, вдумливим керівником, створила творчий, продуктивний мікроклімат, сформувала команду однодумців. Вона має хороші організаторські здібності, високу теоретичну та методичну підготовку, значний досвід педагогічної роботи. Саме про це розповідали вчителі у наших бесідах, коли я працювала над статтею. Так я дізналася, що стилю керівництва Лідії Скрипки притаманне вміння координувати і направляти діяльність педагогів у позитивне русло для реалізації поставлених завдань.

Лідія Олексіївна - вчитель вищої категорії, має педагогічне звання «учитель-методист», вона надихає вчителів на творчу працю, на досягнення високих навчально-виховних показників, забезпечує особисту відповідальність кожного педагога за ефективне навчання й виховання учнів. Скрипка всебічно сприяє розвитку вчителів, стимулює бажання постійно поповнювати свої знання. І як результат, в школі впроваджуються прогресивні технології навчання, спрямовані на науково-дослідницьку діяльність та інтелектуальний розвиток школярів.

Школа має унікальні кабінети з різних предметів. Так математичний клас оформлений як меморіальний музей випускника 1950 року, колишнього заступника міністра освіти України М. Ф. Степка. Існує музей жінки-героїні О. Деревської, який став місцем виховання гуманних рис підростаючого покоління, прищеплення відповідальності за родину, дітей, материнство. Оформлена кімната українського народного побуту, яка наочно демонструє унікальні експонати, пов’язані з декоративно-прикладним мистецтвом нашої унікальної спільноти. Відкрита художня галерея «Ромен», в основу якої покладена колекція художніх творів випускниці школи В. Єфремової.

Усе це свідчить, що в колективі особлива увага приділяється виховній роботі. На перервах працює телеканал з новинами з шкільного життя. Юні кореспонденти збирають інформацію і створюють прекрасні сюжети, які учні залюбки переглядають на великих перервах. В школі діє студія «Етюд» названа ім’ям вчительки малювання Л. С. Бреус, яка прищепила творчі здібності понад 100 юним роменчанам.

Педагогічний колектив постійно залучає учнів до олімпіад, конкурсів як обласного, так і всеукраїнського рівня. Особлива увага приділяється художній самодіяльності, високий рівень акторської майстерності демонструють учні на шкільних концертах, програми яких не тільки прикрашають життя школи, а й прищеплюють творчі здібності учням у вокалі, танцях, музиці, театральній діяльності та поєднують вихованців з їхніми батьками. Все це впливає на рівень обізнаності школярів, стимулює до творчого розвитку та отримання різнобічних знань.

На екрані інформаціний випуск юних журналістів

Слід зазначити, що учні школи щороку виборюють близько 40 призових місць на Всеукраїнських олімпіадах з базових предметів та відзначилися на Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика. Щорічно школярі перемагають у конкурсі «Учень року», демонструють високий рівень ЗНО, тому 80 процентів випускників вступають до вузів. Десять років заклад співпрацював з однойменним фондом лауреата Нобелівської премії з фізики Ж. І. Алферовим, який виплачував іменні стипендії кращим учням та педагогам школи.

У школі реалізується проєкт «Компетентність», який дав можливість учителям опанувати комп’ютерні технології. Удосконалюються методи шкільного контролю, управління загальноосвітнім закладом. Упроваджена система моніторингу, яка активізує самовдосконалення та саморозвиток дітей.

Лідія Олексіївна постійно, починаючи з 2001 року, сприяє організації шкільних чемпіонатів КРОКС, підтримує участь команд у Всеукраїнських заходах КРОКСу. Створений на базі школи осередок охоплює понад 150 учнів.

Відкрили музей Степка

Велику увагу Л. Скрипка приділяє історико-краєзнавчій роботі. В школі створено музей «Історія школи», експозицію «Українська хата», оформлені зали «Історія міста у фотографіях», «Декоративно-прикладного мистецтва», «Алея слави», зала України, на будинку школи встановлено сім меморіальних дошок. Проводиться пошуково-дослідницька робота щодо випускників закладу, видатних науковців, письменників, художників, спортсменів, військових.

Урочисте відкриття памятника А.Йоффе

Вагомою історичною подією відзначився минулий рік, коли у дворі школи відкрили пам’ятник А. Йоффе, до створення якого залучилися кілька провідних держав світу. Недаремно її було нагороджено відзнакою «Міжнародний посол миру». Все це говорить про організаторські здібності Л. Скрипки, яка не тільки вміє зберегти вагомі історичні події в Україні, а й впровадити в життя сучасне, корисне, прогресивне. Такі заходи являються яскравим прикладом для наступних поколінь у вихованні патріотизму та любові до своєї держави.

У розмові з вчителями, я дізналася, що Лідія Олексіївна по природі дослідник. Вона залюбки поїде у подорож, щоб привезти точну інформацію, доповнити якусь сторінку з шкільної історії, новину з біографії випускників школи. Шкільний музей постійно приймає гостей і є її особливою гордістю.

Л. Скрпка - вмілий оратор, їй є що розповісти іншим, бо вона сама переповнена цікавими фактами з життя рідного краю. Лідія Олексіївна як керівник школи багато уваги приділяє зміцненню матеріальної бази, роботі з батьками та громадськістю. Працює над створенням іміджу навчального закладу, не зупиняється на досягнутому, а перебуває в постійному пошуку, відзначається працелюбністю та цілеспрямованістю. Лідія Олексіївна вимоглива до себе і до інших, користується авторитетом серед колег, учнів та їхніх батьків.

Л. Скрипка має чисельні грамоти від міської та обласної влади, Похвальну грамоту МОН України, почесне звання «Міжнародний посол миру». І це справедливо, бо за ініціативи Лідії Олексіївни школа підтримує тісні зв’язки з польським ліцеєм м. Радзинь-Подляски, приймає участь в Міжнародному проєкті «Співдружність: освіта, культура, традиції народів». Високі досягнення як керівника школи, оцінені конкурсною комісією. Л. Скрипка володар Диплома Переможця Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ століття» серед спеціалізованих та загальноосвітніх навчальних закладів.

Лідія Олексіївна дбайлива мати, дружина, має неймовірно запальний характер і допитливість. Планів у неї непочатий край - від археологічних розкопок, створення алеї Слави у місті, проведення фестивалів та різних творчих конкурсів. Вона поціновувач прекрасного, і залюбки виставляє на своїй сторінці у Фейсбуці шедеври світового образотворчого мистецтва. Вміла господиня, вирощує квіти, краса яких починається з самої ранньої весни від пролісків, тюльпанів, бузку, троянд, ірисів, півоній до пізньої осені з розмаєм вишуканих хризантем.

Лідія любить подорожувати. Вона побувала у різних країнах світу, багатьох містах України, навіть на Говерлі. Це говорить про нестримне бажання побачити нове, дізнатися про невідоме, поповнити свої почуття прекрасним і передати отримані духовні скарби іншим.

Л. Скрипка безкомпромісна та неймовірно чуйна людина, яка готова прийти на допомогу кожному, хто опинився у скрутних обставинах. Все це говорить про важливі шляхетні риси характеру, вчителя, матері, громадянина.

У рамках Міжнародної онлайн-конференції «Вплив жінки-матері на формування громадського суспільства», яку проводить «Федерація жінок за мир у всьому світі», голова якої мати-героїня Тетяна Коцеба, відбудеться нагородження жінок - лідерів українського суспільства. Серед номінанток, які розкривають загальний образ жінки - берегині роду людського, жінки-матері, жінки - громадського діяча, представниця славетного Роменського краю, педагог-методист вищого класу Лідія Олексіївна Скрипка.

керівництво школи 2020

мер Ромен Олег Стгній слово директора Л.Скрипці

мер Ромен Олег Стогній на останньому дзвонику у 2 школі

Валентина ЄФРЕМОВА, випускниця школи