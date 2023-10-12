16.09.2023 р. у м. Боярка відбувся круглий стіл «Інтеграція жінок під час війни». Захід проходив у рамках Глобального тижня дій щодо досягнення Цілей сталого розвитку (15-25 вересня 2023 року). Проєкт організований ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» (голова правління Тетяна КОЦЕБА), та Києво-Святошинським центром соціально-психологічної реабілітації населення (директор - Ангеліна ЛАХТАДИР).

Цілі проєкту:

- надати інтеграційну підтримку (емоційну, соціальну, гуманітарну) різним категоріям жінок, які відчули на собі наслідки війни (у відповідності до цілі 16 «Мир та справедливість»)

- посилити співпрацю між державними та неурядовими організаціями у досягненні Цілей Сталого Розвитку (у відповідності до цілі 17 «Партнерство заради досягнення цілей»).

Круглий стіл проходив офлайн та онлайн за участю близько 70 представників та представниць державних і громадських установ та експертів з України та зарубіжжя, які обговорювали важливі питання:

жінки, які втратили своїх чоловіків або дітей внаслідок війни, та дружини військових (експертка - Ангеліна Лахтадир, директорка «Києво-Святошинського центру соціально-психологічної реабілітації населення» м. Боярка.);

жінки, переміщені із зон активних бойових дій (експертка - Ірина Персанова - заслужена артистка України, співзасновниця Міжнародного вокального конкурсу імені Квітки Цісик, голова ГО «Перлини української культури – світові»);

жінки, які зазнали різного роду насильства під час війни (експертка Катерина Шелестова - співробітниця Міжнародного медичного корпусу, спеціаліст з протидії гендерно зумовленого насильства);

жінки, які опинилися за межею бідності внаслідок війни ( експертки: Ольга Ходацька - заступниця голови правління Київської «Просвіти», та Людмила Порохняк-Ганновська - голова Національної ради жінок України).

Окрасою залу, де проходила зустріч, була виставка українських хусток-оберегів та вишиваних рушників з колекції заступниці головного редактора Всеукраїнської газети «Справи сімейні», громадської діячки Людмили Грабовенко.

Обговорення надважливих питань і в залі, і у групах проходило конструкнивно та, зрозуміло, емоційно, тому що є ще багато незагоєних ран у серцях українських жінок, які нині знаходяться на передовій і в тих, хто гідно тримає тил.

Директор Києво-Святошинського центру соціально-психологічної реабілітації населення Ангеліна Лахтадир розповіла про діяльність Центру, чітко окреслила коло питань жінок-переселенок із окупованих територій Херсона, Харкова, Ізюма, які зараз знаходяться в Боярці. Вона відзначила велику волонтерську роботу жінок у тилу та підкреслила турботу про їхнє ментальне здоров’я.

Голова правління ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» Тетяна Коцеба, чуйна людина і багатодітна мама, інтелектуалка і громадська діячка, висловила свій погляд і державницьку позицію на інтеграцію жінок в умовах війни в Україні. Вона наголосила на посильній фінансовій допомозі родинам, житло яких постраждало під час бойових дій. Заслуговують на увагу проєкти, організовані нею та «Федерацією жінок за мир у всьому світі»: «Горнятко» - для дітей, «Жива мова» - для членів клубу «Дарницькі Берегині» (голова - Лілія Карпенко) та ГО «Об’єднання пенсіонерів та ветеранів Дарницького району м. Києва» (голова – Олена Квіта) в рамках співпраці з Київською «Просвітою» (голова Правління - К. Стеценко, автор проєкту Ольга Ходацька) тощо. Одним із основних моментів, на яких закцентувала увагу доповідачка, є реорганізація Організації Обʼєднаних Націй, про що пані Т. Коцеба наголошувала ще у 2014 році під час круглого стола. Це було проголошено на національному рівні. Тетяна Юріївна побажала всім якнайшвидшої перемоги, миру і злагоди в родинах, уміння цінувати Людину, берегти здоров’я і безмежно любити свою незламну Україну, про що йшлося в альманахах «Нескорена Україна» Національної спілки письменників України (упорядниця – Ніна Шаварська), які вона подарувала всім учасникам круглого стола.

З особливою увагою жінки слухали виступ Павла Степанова, директора БО «Едельвейси» про велику волонтерську роботу та проблеми, які виникають на окупованих і деокупованих територіях: діти, евакуація, світло.

У виступі голови Національної ради жінок України Людмили Порохняк-Ганновської було закцентовано увагу на проблемах жінок-переселенок і їхніх неповнолітніх дітей, які знаходяться у закордонні, на питаннях родинних зв’язків, які, на жаль, руйнуються через війну. Доповідачка зупинилася на питанні здобуття освіти українськими дітьми у європейських країнах і на проблемі їх повернення в Україну.

Надважливі питання емоційно обговорювалися під час роботи у групах: зміна способу життя українських жінок, знання іноземних мов, зміна професій, соціалізація у суспільстві, повернення в Україну, зруйноване житло, чоловіки-інваліди, їхня реабілітація, волонтерська діяльність за кордоном тощо.

Заступниця голови Національної ради жінок України Меланія Василівна Іщук подякувала всім за злагоджену роботу під час круглого стола і пригостила запашним короваєм, випеченим членкинями ради.

Заслужена артистка України Ірина Персанова зачарувала учасників заходу піснями: «Чорнобривці» та «Берегиня», які торкалися глибини зруйнованих війною жіночих сердець.

Після підбиття підсумків роботи круглого стола учасники в колуарах ще довго обговорювали надважливі питання інтеграції жінок під час війни.

Модераторка заходу Ольга Ходацька, членкиня Української асоціації письменників художньо-соціальної літератури, прочитала присутнім вірш «Незламні українки»:

Красиві жінки-українки:

Чарівна в них душа-дивограй,

В їхнім серці любові є стільки,

Хоч бери і лани засівай!

Сій добром у погідную днину,

Хай зростає добірне зерно,

Що Людиною робить людину,

Жить інакше жінкам не дано!

А як ворог ударив у дзвони

І в димах рідний край потонув,

Поклялися жінки при іконі

Подолати моzковську орду!

Пішли в бій і сестра, і дружина,

Одягнувши на себе броню,

І добро нищить зло, як лавина!

Як світанок долає пітьму!

А дочка, хоч мала ще дитина,

Вже в дозорі стоїть за селом,

Де між танків зоріє калина,

Щоб зібрати весь рід за столом.

Тихо плаче ще ніч за дверима,

Мама діжу вже місить в кутку,

Вона хліб випікає для сина

Й побратимів його на війну.

Ставить хліб на рушник, як бувало,

І в молитві стоїть всім святим,

Щоби лихо дітей не спіткало,

Щоби кожен вертався живим.

Незламні жінки-українки,

Стоїте ви в борні за наш край!

Ви душею багаті настільки,

Що ворожу розтопите сталь!

І прийде ця погідная днина,

І Правди зросте тут зерно!

Переможна моя Україна

Стане вільна, бо вільна давно!

Учасниці круглого стола «Інтеграція жінок під час війни» обговорили важливі проблеми жінок в умовах війни, об’єднали свої зусилля для підтримки тих, хто постраждав, окреслили шляхи виходу жінок зі скрутної ситуації. Підтримали і словом, і духом, і ділом, бо разом ми сильні і непереможні!

Ми відбудуємо і відродимо нашу державу, і зацвіте вона як пишний сад!

Наближаймо Перемогу разом!

Слава Україні!

Героям Слава!

Ольга ХОДАЦЬКА,

членкиня НСЖ України, заступниця голови правління Київської «Просвіти»