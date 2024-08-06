Дружній діалог поколінь в ефірі з Наталкою Позняк-Хоменко

Напередодні шкільних канікул в ефірі програми «Популяризація читання: історія і сучасність» з Наталкою Позняк-Хоменко, за участі дітей та батьків, учасників гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, відбувся справжній дружній діалог поколінь на теми історії і сьогодення нашої України, особливостей сучасного читання. Це ексклюзивний випуск програми на теми популяризації читання.

Гостя ефіру – письменниця і журналістка, співробітниця Українського інституту національної пам’яті Наталка Позняк-Хоменко розповіла про те, чим нині та з перших років незалежності займається ця державна установа, прирівняна до міністерства заради утвердження української національної ідентичності.

Також пані Наталка детально розповіла й продемонструвала перед юними глядачами цікаві й актуальні книги, де вона виступила в ролі журналістки, письменниці, редактора-упорядника.

Отож ще раз нагадаємо про ці книги, видані за сприяння Українського інституту національної пам’яті: «Дівчата зрізають коси» (українською та англійською), «Капелани: на службі Богу й Україні», «Волонтери: сила небайдужих» і «Без ротації». (Дві останні безпосередньо авторства Наталки Позняк-Хоменко).

Неформальна дружня атмосфера живого спілкування одразу припала до душі учасникам цього пізнавального читацького пресклубу і серед дітей, і серед батьків.

На початку ефіру його учасники діти продемонстрували свої малюнки на теми популяризації читання, а ще показали улюблені книжки, які їм були подаровані в рамках спецпроєкту популяризації читання нещодавно проведеного ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості».

Після того, як гостя ефіру попрощалася із присутніми, наші учасники пресклубу висловили свою радість і захоплення від цікавого змісту побаченого й почутого.

Наша творча молодь, діти і батьки були дуже задоволені проведеною творчою зустріччю та виступом пані Наталки Позняк-Хоменко. Вона встигла зосередити увагу і на головній темі, розповівши і показавши нові сучасні книжки, видані в нашій рідній країні за сприяння УІНП, про новітню історію і сьогодення сучасної України, і поспілкуватися із представниками підростаючого покоління, відповівши на різні цікаві й креативні запитання присутніх.

Доволі несподівано від нашого активного популяризатора читання Дениса Новикова, який представив свій новий авторський малюнок в ефірі, пролунало до гості ефіру запитання про її дитячу мрію.

І відповідь була дуже сучасною, реалістичною, оптимістичною, мотивуючою до активних роздумів.

Адже пані Наталка Позняк-Хоменко стала сучасною успішною журналісткою, письменницею, отже її заповітна дитяча мрія цілком реально втілилася у життя!

На переконання письменниці й журналістки, співробітниці Українського інституту національної пам’яті Наталки Позняк-Хоменко, хто читає книжки, той може керувати тими, хто лише дивиться телевізор. Цікава думка, адже варто все сприймати творчо й осмислено.

І саме осмислене читання стає запорукою того, що історична пам’ять стане тим явищем сьогодення, коли ми зможемо відчути себе людьми читаючими, мислячими, творчими, тоді зможемо із застосуванням критичного мислення переосмислювати історію і сучасність…

Дякуємо нашій почесній гості ефіру за дуже цікаву, неформальну, створену мовою живого спілкування розповідь, яка припала до душі і дітям, і батькам, які були активними глядачами і слухачами ефіру.

Одразу після проведеного заходу стали надходити схвальні відгуки від учасників.

– Дякуємо Вам, Леоніде, за цікаву зустріч в телеефірі програми «Щасливе читання», за пізнавальну та патріотичну розповідь гості сьогоднішнього ефіру пані Наталії. Ми слухали всією родиною із захопленням! (Про це написали в електронному повідомленні Денис Новиков та його мама пані Наталія).

Користуючись нагодою, дякуємо Наталії Позняк-Хоменко за цікавий дружній діалог поколінь, що відбувся в ефірі, і тепер сюжет є доступний для переглядів.

(Через відключення світла та певні моменти, що впливають на якість інтернету в зумі, були певні технічні складнощі, але багато інформації, про що розповіла гостя ефіру, докладно можна знайти на офіційному сайті Українського інституту національної пам’яті).

Долучаймося разом до процесу популяризації читання, до історії нашої України та її сьогодення!