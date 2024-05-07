Акція: "Наше місто – квітучий сад"

13 червня в рамках декади з озеленення прибудинкової території Етнобібліотеки «Наше місто – квітучий сад», відбулася акція за участі: користувачів, членів активу й колективу бібліотеки та волонтерів за підтримки й участі друзів-партнерів, громадських організацій – «Національної ради жінок України», «Федерації жінок за мир у всьому світі» та Київської спілки журналістів України. Вона готувалась кілька днів поспіль: робітники обробляли землю для висадки квітучих рослин, друзі приходили й радо ділилися різноманітними саджанцями квітів, розсадою. Акція перетворилася на свято. Трудились завзято! В акції брали участь цілі родини, друзі, які подарували не тільки розсаду та садовий інвентар, а й міцну підтримку, щире спілкування, розраду!

Приємно, що безпосередню участь в акції брала Голова Комітету з питань культури «Національної ради жінок України» Людмила Іванівна Грабовенко, яка передала в дар унікальні садові рослини й з великою любов’ю власноруч висадила їх на ділянці. Тепер прилегла територія виглядає ошатною.

Залишилось покосити траву та поступово розробляти всю ділянку прилеглої території, перетворюючи її на квітучий сад.