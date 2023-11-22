Рецепти щастя Марії Забіяки

До вашої уваги пропонується цікавий короткометражний півторахвилинний відеосюжет «Мій рецепт щастя». Це вдалий творчий дебют 12-річної Марії Забіяки, учасниці позашкільного гуртка громадянської журналістики «Точка зору» ЦДЮТ №5 з м. Харкова.

Авторка сюжету емоційно, креативно, радісно й на позитиві ділиться з глядачами власними рецептами щастя.

І ці рецепти є доволі простими й доступними кожному. Це щастя у живому спілкуванні, пізнанні світу та різних сферах творчості, де Марія невимушено, спокійно й доволі успішно втілює в життя різні творчі задуми.

І серед рецептів щастя є й такі, що стосуються нашої рубрики популяризації читання ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості». Адже Марічка дуже полюбляє читати цікаві українські та зарубіжні книжки в україномовному перекладі. І це, судячи з представленого сюжету, створює позитивні емоції та гарний настрій, тобто має неабиякий позитивний вплив на її підліткову психіку.

Отож читаймо та світ краще пізнаймо! Читаймо українські сучасні та зарубіжні україномовні книжки, і це покращуватиме наш настрій та створюватиме позитивні емоції. Мабуть, варто спробувати.

Леонід ГАПЄЄВ