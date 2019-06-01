Податкова пільга працюючим батькам

В умовах суцільного падіння рівня життя серед переважної більшості населення є простий і цілком законний спосіб збільшити свої доходи ― оформити податкову соціальну пільгу. Так, для працюючих батьків, які мають 2 і більше дітей віком до 18 років, є можливість зменшити податок із заробітної плати та надати до бухгалтерії за місцем роботи необхідні документи.

Що являє собою податкова соціальна пільга?

Це практично означає право кожного працюючого на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Порівняно із 2018-м, у цьому році збільшився розмір прожиткового мінімуму для різних груп. А це позитивною «арифметикою» відобразиться на можливості розрахувати податкову соціальну пільгу.

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги передбачені у статті 169 Податкового кодексу України (далі ПКУ), на підставі якої платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Відповідно до п. 169.4.1. ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

На підставі ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік», розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу на місяць з 1 січня 2019 року складає 1921 грн. У 2019-му розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 2690 грн (тобто прожитковий мінімум на працездатну особу в розмірі 1921 грн помножимо на 1,4). Важливо, що розмір податкової соціальної пільги протягом року не буде змінюватися, адже орієнтиром є розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб станом на 1 січня, що складає 1921 грн.

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги, а також їх перелік докладно описані у п.169.1 ПКУ та наступних підпунктах ст. 169 ПКУ. Ось основні.

«Звичайна» пільга дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (тобто 1921 : 2 = 960,5 грн сума пільги). Це стосується будь-якого платника податку. Водночас податкові пільги у більшому відсотку передбачені для одного з працюючих батьків 2 і більше дітей віком до 18 років. Це дорівнює 100% суми пільги у розрахунку на кожну таку дитину. А для працівника, який є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником; утримує дитину-інваліда ця пільга дорівнює 150% у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Законна економія на кожну дитину

Тепер ви є батьками 2 чи більше дітей у віці до 18 років? Тоді варто одному з працюючих батьків оформити податкову пільгу в розрахунку на кожну таку дитину (п. 169.1.2 ПКУ). Для цього необхідно, окрім заповненої заяви, надати до бухгалтерії копії свідоцтв про народження кожної дитини. (Це передбачено п. 2, п. 5 «Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги», затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010 р. №1227).

Який граничний розмір заробітної плати дає право оформити податкову пільгу із розрахунку до кількості дітей?

Нині у платника податку, який утримує двох дітей віком до 18 років (п. 169.1.2 ПКУ), граничний розмір доходу (до нарахування) буде становити 5380 грн (2690 х 2). Якщо у родині троє чи більше дітей, то для обчислення граничного розміру заробітної плати треба 2690 грн помножити на кількість дітей. Тут йдеться про розмір заробітної плати «до нарахування», а не остаточно «до виплати» (після здійснення бухгалтерією необхідних відрахувань).

Оскільки скористатися підвищеним кратно кількості дітей доходом при реалізації права на податкову соціальну пільгу може тільки один із батьків, фахівці ДФС рекомендують у заяві про застосування цієї пільги зазначити, що чоловік (дружина) платника податку не отримує податкову соціальну пільгу кратно кількості дітей.

Пільга лише в одного роботодавця

Як діяти, коли є право оформити податкову пільгу з двох чи більше підстав?

В такому випадку застосовується одна податкова соціальна пільга з тієї підстави, що передбачає її найбільший розмір. Наприклад, раніше працівник користувався податковою пільгою у звичайному розмірі, але з моменту народження 2-ї дитини є нове право оформити цю пільгу у більшому розмірі. Або працівник у 2018-му користувався податковою пільгою на 2 дітей, а цього року народилася третя дитина, тоді пільгу можна оформити із розрахунку на 3 дітей. Для того, щоб отримати пільгу з тієї підстави, що передбачає її більший розмір, слід якнайшвидше подати нову заяву із підтверджуючими документами.

У яких випадках не пізно оформити цю пільгу? З якого моменту вона починає діяти?

Законодавством визначено надання податкової пільги з моменту звернення та надання необхідних документів.

До яких доходів не застосовується податкова пільга?

На підставі п. 169.2.3. ПКУ податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів платника податку, інших, ніж заробітна плата. Також не можна оформити цю пільгу, якщо заробітну плату працівник протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету. Не передбачено застосування податкової соціальної пільги до доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Деякі практичні поради

Можливі ситуації, коли працівник та бухгалтер по-різному розуміють певні норми податкового права. Тоді і бухгалтерія, і працівник можуть скористатися можливістю подати письмове звернення до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС області для отримання податкової консультації. Чим це може бути корисно?

Відповідно до підпункту 14.1.172-1 пункту 14.1 ПКУ індивідуальна податкова консультація — це роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на цей контролюючий орган. Таке роз’яснення має бути надано протягом 25 календарних днів (ст. 52 ПКУ).