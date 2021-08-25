1 вересня у Національній бібліотеці України для дітей відбудеться святкування Всеукраїнського Дня знань, у рамках якого буде відкрито новий бібліотечний сезон 2021-2022 «Лідер бібліотечних думок»

На гостей та читачів очікують:

•оголошення та нагородження переможців конкурсів;

•презентація бібліотечних новинок нового читацького сезону;

•кейс лідера (зустрічі у відділах обслуговування);

•відомі люди в Національному проєкті «Україна читає дітям»;

•конкурс малюнків на асфальті;

•розваги з бібліотечною ростовою лялькою;

•музичні сюрпризи;

•літературний лабіринт "Подорожуючи Україною";

•презентація літературної вежі «Дженга BOOK»;

•сімейний турнір "Ігровий калейдоскоп";

•Крафт Zone "Творимо картину";

•інтелектуально-мистецький марафон "Торбинка розумних завдань";

•розваги у літньому дворику для наймолодших читачів;

•читацький сторітеллінг;

•майстер-класи, рухливі ігри, творчі та книжкові виставки, фотозони.

Запрошені гості:

Міністерство культури та інформаційної політики, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, КМДА, Уповноважений з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, народні депутати України, ТОВ Бельвіль, письменники, видавці, музиканти, ЗМІ.

Усі заходи відбуватимуться із додержанням протиепідемічних вимог.

Святкові розваги розраховані на дітей від 3-х років!

Дата проведення: 1 вересня

Час проведення: 11.00 – 14.30

Місце проведення: Національна бібліотека України для дітей, Київ, вул. Януша Корчака, 60