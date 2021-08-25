1 вересня у Національній бібліотеці України для дітей відбудеться святкування Всеукраїнського Дня знань, у рамках якого буде відкрито новий бібліотечний сезон 2021-2022 «Лідер бібліотечних думок»
На гостей та читачів очікують:
•оголошення та нагородження переможців конкурсів;
•презентація бібліотечних новинок нового читацького сезону;
•кейс лідера (зустрічі у відділах обслуговування);
•відомі люди в Національному проєкті «Україна читає дітям»;
•конкурс малюнків на асфальті;
•розваги з бібліотечною ростовою лялькою;
•музичні сюрпризи;
•літературний лабіринт "Подорожуючи Україною";
•презентація літературної вежі «Дженга BOOK»;
•сімейний турнір "Ігровий калейдоскоп";
•Крафт Zone "Творимо картину";
•інтелектуально-мистецький марафон "Торбинка розумних завдань";
•розваги у літньому дворику для наймолодших читачів;
•читацький сторітеллінг;
•майстер-класи, рухливі ігри, творчі та книжкові виставки, фотозони.
Запрошені гості:
Міністерство культури та інформаційної політики, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, КМДА, Уповноважений з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, народні депутати України, ТОВ Бельвіль, письменники, видавці, музиканти, ЗМІ.
Усі заходи відбуватимуться із додержанням протиепідемічних вимог.
Святкові розваги розраховані на дітей від 3-х років!
Дата проведення: 1 вересня
Час проведення: 11.00 – 14.30
Місце проведення: Національна бібліотека України для дітей, Київ, вул. Януша Корчака, 60
Контактна особа: Бацай Людмила Володимирівна, (067) 417 17 19, batsailv@gmail.com, nbudd@ukr.net
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