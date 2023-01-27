Прес-реліз

30 січня в Національній бібліотеці України для дітей відбудеться прес-конференція «Нація, яка читає, – непереможна!»

Перелік питань прес-конференції:

• Започаткування нового державного свята – Всеукраїнського дня дитячої книги.

• Книга і читання як ключові фактори розвитку дітей, необхідні складові національно-патріотичного виховання, необхідні складові гуманітарної безпеки України.

• Сучасний стан українського книговидання та літератури для дітей, шляхи підтримки видавництв, книгарень та дитячих бібліотек, поповнення бібліотечних фондів.

• Привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення права дітей на доступ до книги та інформації.

• Анонсування видання антології українських дитячих творів.

• Оголошення лауреата Всеукраїнської літературної премії ім. Всеволода Нестайка.

Учасники заходу:

Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Державне агентство України з питань кіно, Український інститут книги, Національна спілка письменників України, Національна спілка художників України, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українська асоціація працівників для дітей, ЗМІ.

Дата Всеукраїнського дня дитячої книги – 30 січня – приурочена до дня народження славетного українського дитячого письменника – Всеволода НЕСТАЙКА з метою вшанування пам'яті класика української дитячої літератури та стимулювання сучасних українських дитячих письменників до створення актуальної дитячої книги.

Усі події відбуватимуться із додержанням вимог військового стану та протиепідемічних вимог.

Дата проведення: 30 січня 2023 року

Час проведення: 11.00 – 12.00

Місце проведення: Національна бібліотека України для дітей, Київ, вул. Януша Корчака, 60.