Вірші київського поета Євгенія Юхниці до Дня Незалежності

Захист у війну, території,
Нічим не відрізняється, насправді,
Від оборони викрадання… заборами
Земель парку, лісу біля дач, поса́док
Омундиреним ділком – недото́ркою…
В повний зріст – не за особисте рідно-цінне:
Незалежність – то відстоювання спільного!
17.08.2023 р. («До Дня Незалежності»)
…Не один, а міліони.
У окопі, у «зеленці»,
У атаці, в обороні,
Хворі й лікарі, їздецькі
За Незалежність рік дев'ятий
Українськими солдатами
З мам, синів, батьків, сестер відважних –
Наругу терплять, гинуть і страждають.
Не один, а міліони.
У Чернігові й Одесі,
Рятувальники й барони,
Професура і студентські.
Що, дарма народ на Хрест йде?..
Незалежність – шлях і серце.
16.08.2023 р. («До Дня Незалежності»)
Незалежний ні від кого – мертвий.
Та й того́ куса́ лічинки і мікроби.
Незалежність – то можливість вперта
Самостійно сіятись і го́пати.
Й постає питання розуміння вибору:
Вільний? То ставай сильніш бешкетників!
Краще всіх – знайди й готуй для тіла рибу,
Сам шукай підказки: як й чому – поле́гшає…
Так й політика держави незалежної
Мала й має бути всім – такою,
Щоб хотілось людям жити в ній, безмежній –
І з безпеки, й життя́-жили золотої.
А коли на судні – капітан, чи лоцман
Обирають курс – до дач, до друзів, мами,
То чим втримать незалежність у сорочці
Корабля, який трясуть співгромадяни?
«Чим утри́мать?» –
Думки́ з диму.
16.08.2023 р. («До Дня Незалежності»)
Вірш про жахливу ДТП на Вінниччині
Дев’ять душ у ВАЗі транспортерник дерева
Розчавив близь Хмільника, рученьки і че́рева.
Що, що дасть та правда – хто й чому не вгле́дів…
…Дітки вже злетіли до богів й поетів.
Ніч. Закам’яніли закипілі сльози.
У спекотний серпень живих заморозили…
22.08.2023 р.
Євгеній Юхниця
* На Вінниччині сталася ДТП з легковиком, усередині якого було 12 людей. Усі вони загинул