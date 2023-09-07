Вірші київського поета Євгенія Юхниці до Дня Незалежності

Захист у війну, території,

Нічим не відрізняється, насправді,

Від оборони викрадання… заборами

Земель парку, лісу біля дач, поса́док

Омундиреним ділком – недото́ркою…

В повний зріст – не за особисте рідно-цінне:

Незалежність – то відстоювання спільного!

17.08.2023 р. («До Дня Незалежності»)

…Не один, а міліони.

У окопі, у «зеленці»,

У атаці, в обороні,

Хворі й лікарі, їздецькі

За Незалежність рік дев'ятий

Українськими солдатами

З мам, синів, батьків, сестер відважних –

Наругу терплять, гинуть і страждають.

Не один, а міліони.

У Чернігові й Одесі,

Рятувальники й барони,

Професура і студентські.

Що, дарма народ на Хрест йде?..

Незалежність – шлях і серце.

16.08.2023 р. («До Дня Незалежності»)

Незалежний ні від кого – мертвий.

Та й того́ куса́ лічинки і мікроби.

Незалежність – то можливість вперта

Самостійно сіятись і го́пати.

Й постає питання розуміння вибору:

Вільний? То ставай сильніш бешкетників!

Краще всіх – знайди й готуй для тіла рибу,

Сам шукай підказки: як й чому – поле́гшає…

Так й політика держави незалежної

Мала й має бути всім – такою,

Щоб хотілось людям жити в ній, безмежній –

І з безпеки, й життя́-жили золотої.

А коли на судні – капітан, чи лоцман

Обирають курс – до дач, до друзів, мами,

То чим втримать незалежність у сорочці

Корабля, який трясуть співгромадяни?

«Чим утри́мать?» –

Думки́ з диму.

16.08.2023 р. («До Дня Незалежності»)

Вірш про жахливу ДТП на Вінниччині

Дев’ять душ у ВАЗі транспортерник дерева

Розчавив близь Хмільника, рученьки і че́рева.

Що, що дасть та правда – хто й чому не вгле́дів…

…Дітки вже злетіли до богів й поетів.

Ніч. Закам’яніли закипілі сльози.

У спекотний серпень живих заморозили…

22.08.2023 р.

Євгеній Юхниця

* На Вінниччині сталася ДТП з легковиком, усередині якого було 12 людей. Усі вони загинул