Вірші київського поета Євгенія Юхниці

Узвар суничний

У кухлях – в кільця.

Гамак – за дичкою:

Тканинка вицвіла.

На го́йді гепалися

До війни

Й мій син, і хресниця,

І кіт – від них…

На дзи́ґлик поруч сів

Й хитаю ліжко.

Напій суничності,

Нам – згадки-втішки.

21.07.2023 р.

Про наполегливість практичну,

Коли Бога я знайшов,

Мені нагадує водичка

Ковточками на посошок.

…І спраги менше, закропився –

І маєш сили на своє́, й ні.

Тече Дунай з притоки Тиси,

Від наполегливо-щоденної.

23.07.2023 р.

Допоможе Святий Дух, але до нього

Мають чистими зійти думки й долоні.

Якщо просиш обманути покупця

Й за дорожче здати гіршого сальця,

То і відповідь – у шкоду, бумерангна,

Прийде від шпича́стих будяків оманних.

23.07.2023 р.

За перші постріли, спочатку, по Одесі

Гуділи і втікач, й земляк, і шоуме́нство.

Але, як і здіймав я сполохи в набат –

Привчили, як світанок, вбивці й там до втрат.

…І мріяти б, зівсюд, не сміли Чикатіли,

Щоб за їх ґвалт-знуща́нь звиваючихся тіл –

Ніхто вже й «перехват» не оголошував.

А тислись новинарням – рядки, пошепки.

Із бійк… у відповідь, практично дати здачі –

Й зеленки недостатньо й розтирачки,

Здіймання рук балетом, ні свічок у по́стах.

Потрібна зброя, яку не купляли боси.

Потрібно і в Одесі готувати «смертників»,

Які сміливо стануть досягати «зет-ників»

Отруту, й корені садових овочей,

Заха́панцям вихоплюють, як че́ку…

23.07.2023 р.

(Пернатий стиль): Пір’я мартина* трипалого –

Прикрашувало капелюшки.

На них нападали стриба́ли

Й мисливці з далекими ружами.

Їх цілили з широких луків,

Й влучали у дзьоб камінцями.

Хапали сітями-наму́тками,

Приманювали і рибця́ми.

Обскубували чайок впійманих,

Й щасливі кокетки-сміюшки

Вдягали з блаженною мімікою

Естетські а-жур* капелюшки.

25.07.2023 р. («Милий чайковий нарис»)

«Мартин трипалий – велика чайка, яку британці називають «кіттивейк». Знаходиться під охороною в заказниках Шотландії, Англії та ін., через те, що раніше птаха хижо винищували заради пір'я жіночим капелюшкам.

*А-жур, з фр.мови – щоденне оновлення

Ти, випромінювання й захист, персональні

Підса́чуєш у пастку об’єктива,

Дорозфарбовуєш – які з них лоскотливі,

Які – об’єднанні, розрізненні, сигнальні.

…Ти препаруєш їх відносини зі світом,

Зі світлом, з напівтемрявою-тишею.

Ти архівуєш їх пристиджено й престижно

Нечутним зором, шано-оплесками, гідом.

І винайденим й вловленим акордом –

Сентиментальність начаклунює фотограф…

19.07.2023 р.

Я тільки йшов на другий курс,

А він родився.

Солдат Рудий, стрілець і туз –

Білоцерківець.

…Мобілізований – не втік,

А захищав!

Тепер, в застрілі-чорноті –

Тінь силача.

Героя, й місто

Пам’ятатиме оніжено -

Якщо відганятимуть рашистів

З білоцерківщин –

Герої інші...

А плач у горлі.

Української долі.

13.07.2023 р.

*Солдат Рудий Іван Дмитрович, 1985 р. н., стрілець-номера обслуги 3-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А1126, призваного по мобілізації 24.04.2023 року Уманським РТЦК та СП Черкаської області, який загинув 09 липня 2023 року поблизу н. п. Новоселівське Сватівського району Луганської області, відданий Військовій присязі.

Прощання і відспівування відбулося 14 липня, 14.00, у Спасо-Преображенському соборі (площа Волі).

«Як це… ти. А міг бути я», –

Пече, громадами ховають у прощання

Гранатометників загиблих, й дві троянди.

Нема шара́, ні лунки, ні кия

Для сильних і здорових та полеглих.

І понесе Пакулька* звістку-сардинеллу

До океанських правд байдужих з глибини

Втішань і загортань доль – в інші двигуни…

15.07.2023 р.

*Пакулька – річка Чернігівського району Чернігівської області, ліва притока річки Дніпро

Чому ждуни чекають Рашу? зрозуміло:

У z-країні і подумати не сміють,

Що хтось на них, сильніший, нападе й полонить.

Казки́, концерти в телебаченні – шановні!

…І зарплатня робітникам - така…, за нею

Злітає гастарбайтер з Азії всієї.

Не в Україну заробити пробираються

Таджик, туркмен, узбек, індус, абхаз, непалець.

Економічні звіти в Україні, поки –

Співанням гімну, вишиванкою ніврокою.

Рукою серце потиснути перед камерою.

І обговорювать політику і храми.

…Вже нас полишили мільйони трудівничих,

Які дають приріст Німеччинам технічним,

Надійним Чехіям, і Польщам, і Америкам.

Кого спитаєш з влади – зникнуть, чи – істерика…

Якщо річки не захищаються громадами.

Якщо ліси бандитом рубляться, аж свище.

Обладнування бомбосховищ – барабанами…

Як за тариф зелений – треба в лапу «тричі».

Як дід у кузні буде чесно відробляти,

Коли читає про корупцію безкарну?

І коли бачить, як не мінували землю

Від Криму, і від Білорусі паралельної.

…Як чує вечорами глу́млення мажорів,

Як шість кусків дав за посвідчення каліцтва.

Й тим дивовижний український солдат зморений,

Бо захищає нас, терпля́чих, і злодійство…

15.07.2023 р.

З-під-капоту загарячого,

Коли батько повернувся

З фронту у відпустку –

Щось як занявчало

Двигуном заю́зиним:

…Батько ма́ше втрачено

Тактичними пальча́тками,

Що мотор скоро́жений,

Курчаткам – загорожа.

Але, дітки, впертими,

Хочуть – в пекло дизельне:

Викрутками стертими

Піднімають ви́соко –

Й звідти котик, з жару,

Мов хутряна пара,

Скочив, й на бетони –

Спиночку холо́днить.

І на шию таткову

Кинулися дякувати

За живий, наляканий,

Подарунок з лапками!

А жовнір, затуркано

До кота попутнього

Бумотів нечутно:

– Як ти вижив, складений

Поруч радіатора?

Як заскочив тінькою

Шерстю-невидимкою?

Як ж ти здогадався,

Котику лобастий,

Що тебе я вивезу

Із війни догри́зної?

16.07.2023 р.

Як розганявсь через дорогу

До родичів, до тіткиних, шалено –

Я падав, бив носи і ноги.

…Й коли скучив за планетою аренною

На розкомфортному, чи ні, аероплані,

Біжу на землю вже – під парашутом,

Який сповільнює шви́дкорозго́нні плани

Торкнутися мети не-м’якокутної…

26.07.2023 р.

За друзів згадуєш

Не зовсім у день друзів –

В дні спільних поглядів,

Чи у години суму.

…І відображеним

Неста́ткам в'яжем вузлики:

Що́ слід, намо́леннями,

Під вікном наклу́мбити.

30.07.2023 р.