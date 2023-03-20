Незламність духу ― в естафеті творчості

Відкритий урок у формі ігрового пресклубу з символічною і водночас цілком реалістичною назвою, що відповідає реаліям сьогодення, відбувся в березні 2023 року в період декади педагогічної творчості під час воєнного стану. Ведучий Леонід Гапєєв створив цю програму для морально-психологічної підтримки наших дорогих співвітчизників, присвятив її дітям, батькам і вчителям. Аби ті, хто опинився у вимушеній ситуації, коли в Україні тимчасово не було світла, змогли знайти для себе цікаві сюжети, побачити й зрозуміти, як у цих непростих воєнних умовах життя втілюється на практиці ідея щастя у творчості. У цьому і є прояв нашої незламності духом. Справжній діалог поколінь дітей та дорослих!

Через технічні труднощі, коли у багатьох дітей практично не було світла, ми використовували усі наявні творчо-технічні можливості для проведення ефіру. Звичайно, це нелегко, але перемогли бажання й мотивація. Бо ми тривалий час готували цей контент під час занять, і настав час ефіру. Найголовніший момент життя для юних громадських журналістів, коли для широкого загалу ми передаємо суспільно значимі сюжети, створене й пережите, те, що дійсно варте суспільної уваги. Під час ефіру ми змогли подивитися заздалегідь підготовлені нашими учасниками пресклубу відеозаписи, оприлюднені в Ютубі. Це вдалий дебют нашого нового учасника Данила Пальчука (сюжет про щасливі сни, який вже набрав чималу кількість переглядів серед дітей та дорослих). Привітаємо Данила нашими коментарями, вподобайками!

А ще ми почули в форматі радіоефіру коментарі від учасників новоствореної дитячої групи «Естафета творчості» (це Наталка Зуєва, Іван Базарний, Віка Хайло). Діти поділилися власними враженнями про вдалий дебют на Міжнародному фестивалі «Щастя у творчості», який проведено у Харкові протягом осені й зими 2022 року, а нині створено і діє нова рубрика, своєрідний громадський волонтерський проєкт «Естафета творчості триває». Дякуємо митцям, меценатам, видавцям, які для цього проєкту дарують дітям Харківщини книжки, журнали, музичні записи. Це також прояв нашої незламності духу в естафеті творчості, у справжньому діалозі поколінь. Дякуємо також всесвітньовідомій вокальній формації зі Львова «Піккардійська терція» за чудовий музичний диск, із листівками й автографами музикантів. Цей музичний подарунок харківські діти залюбки слухають вдома, дивляться музичні відеосюжети, тепер проведена під час заняття наша екскурсія «Музичним трамваєм» суттєво розширила свій маршрут для охочих і бажаючих учасників гуртків, їх членів родин. І, до речі, такий діалог поколінь відбувся під час відкритого уроку-пресклубу. Бо після фрагментів радіоінтерв’ю з Наталкою, Іваном, Вікою, де ми почули про їхнє розуміння втілення у життя ідеї щастя у творчості, незламності духу і не тільки, ми змогли поспілкуватися також із сучасними українськими письменниками, нашими однодумцями. Це Анатолій Лапушен, художник, письменник, видавець журналів «На крильцях Ангела», «Малюк Котя». Там опублікована сучасна казка «Безцінні намистини» (авторка Ольга Лапушена). Наші діти в ефірі поділилися враженнями і думками про власну екранізацію цієї казки. На моє запитання, чи варто було прощати людей, які зрадили книжки та просто позбулися їх, віддавши у макулатуру, пролунала несподівана відповідь: люди мають право на помилку, і тому варто їм надати другий шанс. Видавець Анатолій Лапушен, незважаючи на реалії відсутності вдома, бо нині триває процес передплати, їх подорожі Україною з дружиною Ольгою потребують спілкування з майбутніми читачами, знайшов кілька хвилин для нашого ефіру. Він теж переконаний у тому, що варто людям дати шанс виправити ситуацію у будь-яких випадках, і тому література повернулася до людей цілком виправдано. А ще у темі щастя у творчості учасники ефіру почули доволі цікаве життєве спостереження, своєрідний дороговказ для сучасної молоді: не зраджувати власній творчості. Діалог поколінь відбувається цілком логічно, а думки представників різних поколінь збігаються у гуманності висновків у процесі розвитку сюжету. Естафета творчості продовжилася незабаром і в форматі відеоефіру.

Коли змогли приєднатися у зумі Наталка Зуєва, Віка Хайло, Іван Базарний, ми поспілкувалися на тему незламності духу, і ви можете самі переконатися у тому, які нелегкі часи переживає сучасна українська освіта. Це стосується всіх без винятку учасників освітнього процесу: дітей, батьків, вчителів, ведучих таких ефірів. Окремо дякуємо письменниці, яка створює чудові казки, Валентині Дергуновій, видавцям і благодійникам журналу «Джміль», який доволі подорослішав у своїх сюжетах для читачів різного молодіжного віку, усім іншим митцям, письменникам, редакціям, видавцям за подаровані призи дітям!

Учасник ефіру Вадим Харченко докладно показує і розповідає про улюблені прочитані сюжети... Наш ефір протягом майже 60 хвилин поступово фінішує. Естафета творчості триває, і в цьому є прояв нашої незламності духу.

Ця ідея не лише у контексті проведеного однойменного відкритого уроку (ігрового пресклубу), але й у діючій естафеті творчості втілюється у життя у непростих реаліях саме завдяки справжній мотивації до знань, щирому бажанні творити цікаве й нове! І в цьому, без сумніву, є прояв незламності духу наших дорослих, молодих і навіть зовсім юних українських співвітчизників.

Підготував Леонід ГАПЄЄВ