Загарбницькі наміри путінського режиму засуджує весь світ. Війна, розв’язана варварською державою, забирає життя тисяч людей, скалічує долі, стирає з лиця землі мирні міста, цивільні, культурно-мистецькі об’єкти. Те, що Україна на вірному визвольному шляху, підтверджує низка міжнародних заходів, спрямованих на підтримку українського народу. Так, нещодавно в Італії відбулася презентація чотирьох поштових марок, створених українськими художниками, на яких зображені міста, що попали під обстріл рашистів. Ініціатива проєкту належить міністерству економічного розвитку Італійської Республіки, а також особисто пану міністру Адольфо Урсо. Згідно з інформацією Посольства України в Італії кошти, отримані від продажу згаданої серії марок, італійська сторона планує передати на гуманітарну підтримку України.

Згадаємо трохи історії, відомо, що 183 роки тому Велика Британія надрукувала дві перші в світі поштові марки – чорні однотонові з профілем королеви Вікторії. Марки почали офіційно використовувати в якості оплати поштових послуг. Історія регулярної поштової марки в Україні бере початок з часів Київської Русі. І ось сучасна творча акція, яка відбулася нещодавно в столиці України в Будинку художників.



Виставка творів переможців конкурсу «Український художник для італійської марки» перекинула місток єдності між двома державами, як свідчення переваги гуманних цінностей над варварством. Картини членів Національної спілки художників України – Катерини Липовки, Сергія Сметанкіна, Юрія Бандери, Святослава Скоробогатова та афіша з марками, друк яких відбувся на Італійському поліграфічному комбінаті цінних паперів, представлені для широкого загалу. Картини з храмами столиці «Київ. Простір варіантів», Маріупольський драматичний театр, центральна площа Львова «Захід сонця» та Одеський порт «Весняна гавань» віддзеркалені на марках, які представляє плакат.



Урочиста акція відбулася в межах італійсько-українського благодійного проєкту на підтримку України. У вітальному слові виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв зазначив, даний проєкт свідчить, «що Італійська Республіка підтримала весь український народ в нашій рішучий боротьбі». Вручаючи художникам комплекти поштових марок та вітальні грамоти, Ростислав Володимирович подякував митцям за участь у миротворчому проєкті, який наближає нашу перемогу.



На заході був присутній заступник голови місії Посольства Італії в Україні Франческо Пеше, який розповів, що цей проєкт має гуманітарне спрямування. Італійські громадяни дуже хотіли підтримати народ України, особливо дітей, які постраждали в наслідок війни. Тому самі марки оцінені більше звичайних, бо кошти від їхнього продажу підуть на гуманітарну допомогу Україні.

Голова Національної спілки художників України, заслужений художник України Костянтин Чернявський зазначив, що «для українських митців така подія вкрай важлива, це не тільки духовна підтримка, це як донорський додаток, щоб зміцнити нашу віру в Перемогу. Твори художників стають частиною європейської культури, позиціонуючи високу професійність, багатогранність та самобутність талантів. Мальовничі міста України тепер крокують по Європі, як свідки нашої унікальної культури».



Лейтмотив міжнародного творчого проєкту свідчить, що мистецтво України не тільки стає частиною європейської культури, але й має спільну мету – зміцнення миру між народами світу. А випуск поштових марок, проведений в межах конкурсу «Український художник для італійської марки», – ще один крок, щоб привернути увагу світу до культурної спадщини українського народу та його місце у світовій гуманній спільноті.



З вірою в Перемогу Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, Міжнародний посол миру

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