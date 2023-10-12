Війна, а в серці Перемога

Нещодавно в художній галереї «Митець» під час колективної виставки «ВІЧнаВІЧзМІСТОМ» відбулися кілька творчих локацій, серед яких майстер-клас з акварелі. По-різному можна підтримувати позитивний настрій, навіть і під час таких жорстоких випробувань, які привнесла в наше життя війна. Наталія Кохаль, яскрава представниця київської школи живопису, майстриня акварелі, радо розкривала свої секрети вишуканої техніки. А учасниками творчого спілкування стали як відомі художниці, так і початківці.

Трохи історії. Твори, виконані в техніці акварелі, відомі ще з Київської Русі. Але тільки з часів виготовлення паперу в Китаї у ІІ ст. н. е. цей вид творчості набув особливого поширення. А вже з ХІ–ХІІ століть папір почав використовуватися в Європі, Італії, Іспанії, і про техніку акварелі дізналися в більш широких колах. Зі світових митців, які працювали в акварелі, слід назвати Альбрехта Дюрера (1471–1528), Ентоні Ван Дейка (1599–1641), Ніколаса Пусена (1594–1665) та багатьох інших.

А про Київську школу акварелі потужно засвідчила виставка, яка відбулася в Міжнародному виставковому центрі Музею історії Києва. Захід був проведений разом з Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури (куратор заслужений художник України Анатолій Марчук). Свої твори представили Микола Грох, Василь Перевальський, Василь Чебаник, Лариса Пуханова, Марина Ольхова, Інна Пантелеймонова, Філіп Чернобров та ін. Виставка мала неймовірний успіх, засвідчила високий рівень представлених шедеврів музейного рівня. Тому не випадково, що такий майстер-клас з акварелі чекали з нетерпінням, засвідчила Наталія Твардовська.

Делікатність і вишуканість акварельної техніки пробували передати і учасники нинішньої зустрічі. Перед ними були квіти осені – айстри, мажорна гама яких спонукала до позитивного настрою. А як інакше, бо всі ми в очікуванні перемоги! Зосереджено вивчали майстрині кожен мазок пензля Наталії Кохаль, яка майстерно передавала таїну мерехтіння своєї палітри. На папері виникали промінчики, які нагадували сполохи дорогоцінного алмазу! Тому учасниці поринули у дивний медитативний стан, який створює творчий процес під час народження художнього образу. Народжувалися «портрети» айстри, квітки, яка символізує любов, добро, вишуканість. З грецької айстра означає «зірка», тому в наших мисткинь вона засяяла яскравими промінчиками краси та любові.

Свою майстерність продемонстрували вже відомі мисткині Тамара Романова, Ганна Ярова, Лідія Нечипорчук, Вікторія Дроздовська, Яніна Новицька, Ольга Матюшко , серед яких були сміливі заявки початківців Юлії Холоденко, Олесі Маличенко, Олени Янчетської, Наталки Мотсак. Перегляньте фотосесію і відчуйте натхнення, яке надає творчість в колі людей, об’єднаних бажанням творити прекрасне. Дійсно, це не просто живопис, це арттерапія, медитативний стан пізнання граней всесвіту! В процесі малювання відступають жахіття війни, людина наповнюється енергією творчого процесу, який формує її позитивний стан, як на малюнку Юлії Холоденко.

Наша галерея відкрита для всіх бажаючих спробувати свої сили в живописі, зазначила художниця Тетяна Самоткіна. Життя продовжується. Виставка триває, і кожного дня відвідувачів чекає нова подія. Так організатори докладають зусиль, щоб принести позитив в наші суворі будні, які увійшли в життя України.

З вірою у Перемогу Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото галереї «Митець»