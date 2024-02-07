«Живописний щоденник. У тенах часу». Сергій Шишко.

Я тримаю перед собою каталог з дарчим написом від Сергія Федоровича Шишка далекого 1988 року. Подарунком від художника були й квіти, які він вручив з поцілунком за проведений творчий вечір у Будинку художника.

І ось знаковий проєкт куратора Євгенії Білоус, у який увійшли твори колекції Національного художнього музею, фондів Київської картинної галереї та з 6 приватних зібрань. Сама назва спонукає до спогадів, яких у кожного поціновувача творчості відомого живописця достатньо.

Розв’язана війна сусідньою державою-аргесором руйнує мирне існування українського народу і не дає жити повноцінним життям. Зараз всі сили віддаються для підтримки ЗСУ та наближення перемоги. В столиці України влаштовуються один за одним широкоформатні творчі проєкти, які спрямовані не тільки підтримати позитивний дух суспільства, а й сприяти єднанню людей навколо національних цінностей. Тому проведення широкоформатної виставки «Живописний щоденник. У тенах часу» є ознакою віри в перемогу. Автор передає свою любов до мистецтва, життя, навколишнього світу через свої творчі доробки. Перед нами наша благословенна земля з унікальними краєвидами та архітектурними пам’ятками.

Ретроспективна експозиція складається із творів з 1921-го до останніх років життя художника. Зібрано близько ста живописних полотен та малюнків з музейних фондів та приватних колекцій. Куратор проєкту Є. Білоус зазначила, що після персональної виставки 1982 року формат змінили. В експозиції також є 15 картин із серії «Київської сюїти», яка була створена в 1950–1974 роках.

Київ у всій його багатогранності історичних культових споруд, знакових романтичних куточків, панорамних краєвидів приголомшує своєю унікальністю. Це дійсно одне із найкращих міст Європи. Пульс життя мегаполіса, сповненого неповторної краси, віддзеркалюється в таких картинах Шишка, як «Хрещатик», «Старий Поділ», «Володимирська гірка» та «Дніпровські простори». Стародавній Київ промовляє через сакральні пам’ятки Софійського собору, Кирилівської церкви, Києво-Печерської лаври, серією малюнків зруйнованого війною 1942–1945 років міста…

Шишко постійно подорожував і залишив безліч етюдів на замальовках, які є унікальними артефактами, свідками цілої епохи українського народу: Чернігів, Седнів, Карпати, Черкащина, Запоріжжя, Крим… Серія цих мотивів передає внутрішній стан митця, який пишається своєю рідною Україною, це своєрідний діалог з навколишнім світом. Прекрасний рисувальник С. Шишко вміє передати декількома лініями каскад емоцій. Достатньо подивитися на краєвиди, із зображеними людьми: «Ранок на Хрещатику», «На набережній», «Літо в Києві», «Ранок над Дніпром» та ін.

Імпресіоністична манера письма зачаровує, картини просто притягують своїм романтичним станом, красою й відвертістю. Панорамні мотиви створюють своєрідний гімн хвали різним порам року, які вміє так натхненно передати художник. Саме таким є «Дорога в поле», «Вид на Аюдаг», «Розлив Дніпра» та ін.

Зачаровують глядача красномовні натюрморти, особливо останніх років. Цілі есеї наповнені радісним станом, світлодайною палітрою. Троянди у вишуканих вазах, осінні квіти в старовинних глечиках, півонії, білі лілеї, незабудки, бузок, айстри, польові квіти буквально наповнені музичним настроєм.

Сергій Федорович казав, що пише лише те, що він бачить навколо, те, що схвилювало своїм унікальним естетичним наповненням. Так творчий оптимістичний стан передавався через художній образ, в якому розкривалися почуття митця. Маємо надію, що творчий спадок українського живописця буде пробуджувати найкращі емоції, які роблять людину гуманною й шляхетною.

Шишко Сергій Федорович (1911–1997) – український живописець. Народився в м. Носівка, Чернігівська обл. Його твори вирізняються високою майстерністю і вишуканим колоритом, палітра прозора, сонцедайна. Навчався в Київському художньому інституті (1929–1933) в студії під керівництвом Ф. Кричевського, Всеросійській АМ в м. Ленінграді (1936–1943) у педагога Б. Йогансона. У своїй творчості С. Шишко продовжував та розвивав традиції класиків українського пейзажу в легкій імпресіоністичній манері. Присвятив Києву серію картин, над якою працював понад 30 років, «Київська сюїта». Автор серії пейзажів Нової Каховки, Седнева, Чернігова, Криму, Карпат, Києва та його околиць. Майстер романтичного натюрморту, має портретну серію сучасників. Народний художник СРСР (1974), лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1982). Твори художника зберігаються в багатьох музеях України та за кордоном, приватних зібраннях.



Фото збірне

