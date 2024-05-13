«За все, що маю, Мамо, дякую тобі…»

День матері – це одне зі зворушливих свят, адже мама – найголовніша людина в житті кожного, яка завжди зрозуміє, пробачить та приголубить, незважаючи будь-які обставини.

Свято має свою історію, коли у штаті Флорида, США, одна жінка звернулася до уряду з клопотанням встановити День пам’яті матері. Це була Анна Джервіс, у якої рано померла мама. В Україні День матері відзначають з 2000 року. Цей благородний рух підтримала громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі», голова якої Посол миру, Мати-героїня Тетяна Коцеба. Свято поступово набрало обертів і сформувалася щорічна традиція проведення Міжнародних тематичних конференцій із нагородженням активісток у декількох номінаціях. Кожного разу проєкти прикрашають виставки творів образотворчого мистецтва.

Важко оцінити тему материнства, яка має особливу вагомість у житті кожної людини. Витвори мистецтва, присвячені матері, відомі людству з сивочолої давнини. Зворушливі образи епохи Відродження, витончені іконописні твори, ціла низка сучасних зразків прикрашають музеї, художні галереї, артмайданчики великих міст.

В Україні образ матері пов'язаний з материнством, сім’єю, родоводом. Чимало є творів, де мати пригортає свою дитинку, як символ Берегині роду людського. Серед монументальних зразків слід назвати пам’ятник «Покрова» у місті Херсоні (відкрито у 2009 році, автор Віталій Данильченко). В столиці України всім миром збирали кошти для створення пам’ятника Матері-вдові (2012). Ініціювала акцію громадська організація Український фонд культури. Виконавці – члени НСХУ скульптори Адріян Балог та Костянтин Добрянський створили монумент матері з двома дітьми в граніті.

Тема материнства широко відображена у сучасному мистецтві в камені й металі, на папері й полотні, творах декоративно-прикладного мистецтва. «Мистецька світлиця» створила проєкт, який презентує власне бачення художників про величний образ матері. Червоною стрічкою представленої виставки проходить тема вдячності та прославлення материнства. Народний художник України Микола Стороженко (1928–2005) з неймовірною любов’ю передав свої почуття через портрет матері. Теплом наповнена картина Наталії Журавльової «Мама». Галина Бодякова створила романтичну «Колискову», а заслужений художник України Юрій Нагулко показує самобутній образ «Української мадонни». В дусі трагічного сьогодення наповнена композиція «Незборима» заслуженого діяча мистецтв України Олеся Солов'я та драматична картина «На згарищі» Олександра Мельника. До мотивів біблійних образів звернулися заслужений художник України Аліса Забій – «Змилування», Галина Дігас – «Покрова», Марина Соченко – «День матері», Світлана Аношкіна – «Віра. Надія. Любов».

Марія Скочок вдало передала зворушливі стосунки між бабусею на онуками, про що свідчить її картина «Онука приїхала». Заслужений діяч мистецтв України Валентина Виродова-Готьє створила глибоко психологічний портрет «Мати», Тетяна Красна втілила у життя свої філософські роздуми в картині «З Україною в серці», Ольга Карпенко передала мрію всіх українців через самобутній образ «Вільна». Заслужений художник України Наталія Лопухова створила потужної сили композицію «Берегині». Jule Hiaeuser з Німеччини висловила протест проти насильства й війни через серію картин з жіночими обличчями.

І благословення на перемогу передає картина Миколи Кутняхова «Живе слово поета» з образом поетеси Ліни Костенко. Щойно було озвучене привітання від Київського міського голови Віталія Кличка про присвоєння Почесної громадянки столиці України. Вітаємо!

Образ жінки-матері в усі часи був ідеалом краси, оспіваним поетами. Пошана до жінок, які дарують життя, притаманна людству з прадавніх часів. А культ Берегині-матері зберігає світова скарбниця творів образотворчого мистецтва. Вона буде наповнюватися доти, поки існує цивілізація.

«За все, що маю, Мамо, дякую тобі. За все, що маю і що буду мати!» – так сказав лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка відомий поет Микола Луків. Слова гуманіста відгукнулися в наших серцях стократно…