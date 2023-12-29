«Сила пам’яті». Катерина Лісова



Сьогодні як ніколи важливі ті заходи, які об’єднують, створюють родинне тепло, наповнюють радістю, сприяють позитивному настрою та здійсненню мрій. А мрія у нас одна – мир в рідній Україні. В Києві, попри неймовірну напругу, пов’язану з війною, проходять різдвяні заходи. В експозиції Музею історії Києва можна побачити, як змінювалися традиції святкування Різдва, але традиційними залишилися вертепи, колядування, прикрашення ялинок і святкова родинна вечеря. Але зараз у зв’язку з військовою агресією на серці сумний тривожний настрій. Не у всіх будуть на столі 12 традиційних страв, і не всі зберуться однією родиною, колядники не зможуть звершити свій вертеп... Війна внесла свої негативні корективи, тому деінде святкова ялинка світиться, але не зігріває…



Попри все енергію Різдва не зупинити! Сила пам’яті повертає наше уявлення до історії наших пращурів, вірувань, народних традицій, духовності. Євангельська таїна народження Спасителя розкриває людству надію на оновлення життя, думок, бажань. А молитва до Спасителя єднає нас всіх, стурбованих, але незламних, в такий складний для українського народу час. Тому мистецтво своєю неймовірною позитивною енергетикою додає віри у перемогу добра над злом.



Незважаючи на постійні ракетні обстріли в столиці України проходять театралізовані різдвяні заходи. Життя продовжується. Так, в Українському домі відкрилася виставка «ДоДому на Різдво. Світло української традиції», а галерея «Митець» представила насичену культурологічну програму «Хустка перемоги», зібрані кошти під час якої пішли на допомогу Збройним силам України. Не осталася осторонь і Національна спілка художників України.



За ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України, НСХУ, в центральному Будинку художників відкрилася «Всеукраїнська Різдвяна виставка». Митці радо представили свої раритети, в яких можна побачити характерні риси святкування різних областей нашої благословенної України. Три картини, розташовані в центрі експозиції, вдало розкривають концепцію виставки. «Сила пам’яті» Катерини Лісової збуджує почуття своїм гостросюжетним психологічним настроєм. Поряд «Різдво» Ірини Клименко, в якому через біблійне оповідання ми наповнюємося молитовним настроєм. Підводить межу всім тривогам натюрморт Руслана Кутняка «Де правда там і щастя», наповнений автентичних ознак, притаманних українському народові.



Виставка показує, як українські митці зберігають народні традиції, вірування своїх предків, культуру, мистецтво. Через свої твори в різних жанрах художники передають свої почуття та уявлення про Різдво. Як зазначив у пресрелізі заступник директора дирекції виставок НСХУ Олександр Цибульський, на цей раз «приймали участь від мала до велика».



Експозиція побудована неймовірно фахово, повчально, картини створюють яскраві локації, через які вимальовуються досягнення митців у різних видах образотворчого мистецтва. Можна пройтися містом, в якому вікна світяться родинним теплом, як на картині Ольги Карпенко. Поряд панорамний міський пейзаж Галини Кириєнко-Баранникової, щемливий мотив Анатолія Мельниченка, романтичні «Київські східці» Миколи Савченка, «Зимове сонце» Світлани Федоренко. Привертають увагу панорамні пейзажі Миколи Кутняхова, Тетяни Мартинець, Ірини Ткаченко. До храму кличе «Лавра мати» Ярослава Милосердного, «Трапезний храм» заслуженого діяча мистецтв Івана Пилипенка, «Церква Георгія Хозевіта у Качанівці» пензля Ірини Годунової.



Тривогу за долю рідної землі можна відчути в сповненій драматизму картині «Берези над Дніпром» заслуженого художника України Костянтина Чернявського. Стримана живописна палітра вдало передає напружений моральний стан сьогодення, сповненого небезпеки. Гострого психологічного стану митець досягає через прозорі холодні кольори з вкрапленнями червоного. Зворушує почуття композиція Катерини Кутняхової, яка присвячена студентам Києво-Могилянської академії, тривожить драматичний настрій твору «Обпалені війною» Галина Дігас.



Оптимістичного настрою додає «Зимове сонце» Олександра Федоренка, «Вечірні промені» Сергія Грущенка, «Дзвони Різдва» Наталки Аксьоненко, розкішне панно з бісеру Анастасії Кошик та «Різдвяний ранок» самого юного митця Данила Ноздрі.



Вражають своєю яскравою образною мовою картина народної художниці України Віри Баринової-Кулеби «Сину, візьми хоч півня», полотно народного художника України Віктора Ковтуна «Місячна ніч», композиція Оксани Гордієць «Коляда», урочистий твір Тетяни Кутняхової «Народження. Волхви», оповідання Наталії Кохаль «Розмова з чорним птахом», «Щедрівочка» Анжели Яців.

Свої послання до світлого Різдва Христового майстерно передали художники через різні види та жанри образотворчого мистецтва. Відчувається ностальгія по мирному життю, родинному теплу, безтурботному дитинству. Все це забрала у нас варварська війна. Тому «Сила пам’яті», яка червоною стрічкою проходить через представлену виставку, додає оптимізму у виборюванні мирного щасливого життя.

в побажав всім присутнім миру та скорішої перемоги, реалізації творчих задумів. А творчого натхнення у наших митців хватає, незважаючи на неймовірні труднощі, пов’язані з війною. З вітальним словом виступили заступники голови КОНСХУ Віктор Бариба та Микола Перепелиця.



Окрасою виставки став виступ народного оркестру «Святограй», керівник композитор Віктор Дмитренко. Так музика гармонійно увійшла у виставковий простір, єднаючи присутніх красою, позитивним настроєм та вірою у перемогу.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар ордена Святої великомучениці Варвари



Фото збірне, особлива вдячність Ніні Максимовій

