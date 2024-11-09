Феодосій Гуменюк – лауреат Шевченківської премії, народний художник України, член Cпілки художників України, заслужений діяч мистецтв, професор Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, керівник майстерні історичного живопису НАОМА. Один із лідерів становлення київської школи історичного живопису. Виставкова діяльність почалася з 1966 року і по сьогодення. Національна тема проходить через усю творчість митця, який відбудував стратегію національного мистецтва й підняв дух спротиву ще в небезпечні часи правління комуністичного режиму в Україні.

Феодосій Максимович пройшов непростий життєвий та творчий шлях. Період жорстокого політичного режиму та заборона всього національного зробив його життя нестепним. Прийшлося виїхати за кордон, де художник побував з виставками в Парижі, Торонто, Вінніпезі, Нью-Йорку, Духнові, Оттаві, але рідна тема возвеличення всього українського була з ним повсюди. Повернувшись в Україну після проголошення Незалежності, відкрив кілька виставок у Дніпрі, Єревані, Баку, Львові, Харкові, Києві.

Творчість митця зорієнтована на збереження національних цінностей українського народу. Він порушує теми, в яких возвеличує вільну Україну, сповнену краси, гуманності, знакового історичного минулого. Духовні погляди світоча Української держави Т. Шевченка близькі митцю та зрозумілі. Увібравши перлини з поетичної збірки Кобзаря, Гуменюк створює цикли художніх образів, які стають символами незалежного духу українського народу. Феодосій Максимович доклав чимало зусиль, щоб відродити історичний живопис, як вагоме підґрунтя для формування національної самоідентичності української спільноти. Тому на його полотнах вирує неймовірна любов до всього українського – звичаїв, обрядів, народних свят, побуту, культури взагалі. Зображені гетьмани, козаки, пісенні балади, сцени з життя простого народу красномовно передають енергетику непереможного духу України.

Національна тема проходить через усі етапи творчого шляху митця. Він увіковічує образ мужнього Мазепи в картині «Сивий гетьман», «Мазепа й Карл ХІІ». Гуменюк порушує тему героїчного козацтва через серію портретів історичних діячів: П. Сагайдачного, І. Гонти, М. Залізняка, С. Наливайка, вони увійшли в золоту скарбницю українського мистецтва. Колажний характер композиційної побудови з щедрою орнаментикою стає класикою створених митцем історичних картин.

Творам художника притаманні багатокомпонентні композиції, наповнені історичним минулим та сучасною живописною мовою. Символічно-алегоричні авторські інтерпретації історичних подій, сповнені багатьма сенсами, метафорами та образами, додають сюжетам поетичності та високої професійності. Таким є картина, присвячена засновнику Запорозької Січі Байді Вишневецькому. Слід назвати улюблений образ Феодосія Гуменюка Юрія Змієборця. Композиції притаманна монументальна побудова з сюжетними клеймами, які використовувалися в іконописі.

Епічні полотна наповнені змістовними художніми образами, які возвеличують людину, сповнену чеснот, національної гідності, культури. Знайдений власний неповторний стиль, що ґрунтується на глибоких традиціях народного мистецтва, іконографії, візантизму, бароко, бойчукізму, який має декоративні ознаки. Творам Ф. Гуманюка притаманні складні композиції, в яких сполучаються історичне минуле та сучасні художні інтерпретації. Символічно-алегоричне авторське осмислення історичних подій доповнюється знаковими образами, які додають сюжетам загадковості та оригінальності. Палітра прозора, в ній немає полутонів, чисті кольори створюють особливий настрій, гармонію, які впливають на розкриття піднятих епічних тем. Саме такими є його твори – триптих «Доля. Муза. Слава», «Байда Вишневецький», «Зелені свята», «Боротьба козака з янголом», «Великі дзвони» та багато ін.

Творчість Ф. Гуменюка зорієнтована на прадавніх духовних цінностях. Через символи-метафори художник досягає особливої виразності заангажованих тем, розкриває глибину української ментальності. Автор свідомо створює загадковий світ, використовуючи стилізацію, метафоричність у поєднанні з площинами, ритмами, лаконічними кольорами. Яскраві контрастні акценти додають особливого емоційного звучання на картині «Обрання гетьмана Павла Полуботка».

Гуманіст та миротворець Ф. Гуменюк продовжує створювати життєдайні картини, в яких червоним рядком проходить любов до України. Ваша віра в непереможність українського народу зараз підтверджується нашими воїнами. Від роси та води на довгі роки, шановний Феодосій Максимовичу, продовжуйте прославляти нашу землю, яка увіковічнена у Вашому живописі як мальовничий рай на землі.

Фото збірне

Довідка з біографії:

Феодосій Максимович Гуменюк народився 6 вересня 1941 року в с. Рибчинці Вінницької області. Український живописець, графік, лауреат Шевченківської премії (1993), народний художник України (2009), заслужений діяч мистецтв України.

Навчався у Дніпропетровському художньому училищі, де був учнем відомого художника Якова Калашника. У 1965 році Феодосій поступає у Ленінградський інститут живопису, скульптури і архітектури ім. І. Ю. Рєпіна.

У 1975 році після виставки нонконформістів, де були автори з зображеннями козаків, художника звинуватили в націоналізмі й позбавили ленінградської прописки. Ф. Гуменюк вимушено виїхав за кордон. Після здобуття Україною Незалежності митець повертається в Україну. З 1993 року працює у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, очолює навчально-творчу майстерню історичного живопису; з 2000 року – професор кафедри живопису і композиції.

Постійний учасник спілчанських виставок, має численні персональні. Портретна серія гетьманів – слава Україні!