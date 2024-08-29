Українські митці демонструють унікальні таланти.

Нещодавно у виставкових залах Національної спілки художників України було презентовано масштабну мистецьку подію, яка поєднала дві глобальних теми – виставку митців до Дня Незалежності України та твори лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, створені за період доби Незалежності з 1991 року. Проєкт відбувся за підтримки Офісу Президента України, Міністерства культури та інформаційної політики України. На відкритті виставки голова НСХУ заслужений художник України Костянтин Чернявський зазначив самобутність представлених творів, які свідчать про невичерпні таланти українських митців, їхній могутній інтелектуальний та творчий потенціал. Загалом представлено понад 300 творів, різноманітних за стилем та техніками, але патріотичних за змістом та тематичним наповненням.

«Авторами цих робіт є художники з різних регіонів країни, їх поєднує концепція національної єдності. Серед митців є ті, хто працює на найнебезпечніших ділянках, безпосередньо наближених до фронту. Для них Незалежність має особливий зміст. Адже в умовах повномасштабної війни вони працюють, створюють талановиті роботи, ризикуючи при цьому життям», – сказав Костянтин Чернявський.

В урочистому заході з нагоди відкриття виставок взяли участь: президент Національної академії мистецтв України Віктор Сидоренко, голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський, член Комітету Національної премії ім. Тараса Шевченка Дмитро Чистяк, генеральний директор Київської картинної галереї Юрій Вакуленко, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки В’єтнам в Україні Нгуєн Хонг Тхак, єпископ Васильківський, вікарій Київської єпархії ПЦУ владика Єфрем та інші почесні гості.

У вітальнім слові Дмитро Чистяк підкреслив унікальність цієї культурно-мистецької події. Дійсно, на виставці можна не тільки помилуватися творами художників високого рангу, а й відчути могутність української спільноти, носіїв правди, краси, гуманності. Виставка демонструє Україну, яка сповнена талантами світового рівня. Перед нами твори видатних митців, які в різні роки отримали звання лауреатів Національної премії ім. Тараса Шевченка народна художниця України Тетяна Яблонська, Анатолій Криволап, Михайло Гуйда, Петро Печорний, Микола Максименко, Андрій Антонюк, Віктор Ковтун, Анатолій Горбенко, Олександр Дубовик та ін. Естафету підтримали твори молодих сучасних художників.

Драматична тема війни, що відображена на полотнах українських метрів живопису, не залишила байдужими нікого. Привертає увагу масштабний триптих Валерія Франчука «Вклонімося і пом’янемо». Згадаємо з вдячністю кожного воїна, який боронить кордони України від окупантів, як це зробила Ольга Карпенко, створивши портрет воїна під назвою «Слава захисникам». На варварство московських окупантів чекають суд і розправа. Так, Клименко Ірина звернулася до драматичної теми «Гостомель 2024». Композиційне рішення художниці Катерини Кузьменко, яка зображує воїна та його життя в клеймах, нагадало старовинний іконопис з житія святих. Маріанна Нерозна втілює глибокий історичний задум в образ ляльки-мотанки під назвою «Кокош». Петро Печорний звертається до історичних тем з життя українського народу через мотиви «Байда» та «Козак Мамай», які закарбував на своїх унікальних тарелях. Привертає увагу мотив «Момент спокою» Володимира Реброва та картина «Чаша» В. Плахотнюк, де зображена українка в старовинному намисті. Мажорні кольори картини Бориса Сердюка «Вечір біля церкви» нагадують про напружене, сповнене тривоги наше сьогодення. В такому настрої виконаний натюрморт з соняшниками «Квіти війни» О. Марченко.

Суворе сьогодення зі слідами війни з оборонними спорудами ми бачимо на триптисі «Моє море» Почесного громадянина міста Чорноморська Анатолія Горбенка. Творчий задум автора побудований на контрасті: відчуття лагідного та довгоочікуваного моря наповнює наше уявлення про мирне минуле. Одночасно залізні їжаки на узбережжі болюче відгукуються в реаліях воєнного сьогодення. А поряд насичені кольори картин Анатолія Криволапа, який унікально мінімальними засобами передає настрій від побачених мінливостей природи.

Яскравою домінантою експозиції стали шрифти Василя Чебаника, створені на основі багаторічних експериментів, досліджень, історичних артефактів вивчення походження української мови. Вишуканий стиль літер рутенії викликає неймовірну гордість та пошану до свого, українського.

Потужна енергетика, гострий психологічний настрій промовляють з картин Михайла Гуйди, який привертає увагу до важливих моментів з життя українського народу. Через підняті історичні теми, як Чумацький шлях, Голодомор, часи героїчної козаччини, художник передає силу духу багатостраждального українського народу. Так твори мистецтва зберігають у людській пам’яті багатовікову історію і сприяють формуванню міцності духу та сили.

Присутній на відкритті єпископ Васильківський, вікарій Київської єпархії ПЦУ владика Єфрем звернув увагу на надзвичайно важливий аспект духовного зв’язку між релігією та образотворчим мистецтвом. «Релігія та мистецтво нероздільні між собою. Релігійні персонажі нерідко у світовій та національній історії ставали героями творів мистецтва. А те, що у час війни митці знаходять сили творити, створювати картини, писати вірші, пісні – це справжній подвиг, праця задля духовного відродження, яке так необхідно нам усім», – підкреслив він.

Під час церемонії відкриття виставок владика Єфрем вручив ордени ПЦУ низці українських митців, громадських діячів, волонтерів та благодійників, які зробили чимало для відродження та популяризації українського мистецтва. Серед них – народний художник України Анатолій Марчук, скульптор, член НСХУ Олексій Пергаменщик, член НСХУ, професор Володимир Чернявський, благодійник, меценат, засновник «Галереї АВС-арт» Михайло Поживанов, директорка благодійного фонду НСХУ Тамара Чернявська, художник, скульптор, член НСХУ Анатолій Древецький та ін.

Так засобами художніх образів ми позиціюємо щедру на таланти творчу спільноту, яка прагне зробити свій вклад в історію та культуру своєї незламної нації. Виставка має виховне значення, про яке слушно сказав у своїй поезії Микола Луків: «Уже і я за все відповідаю, що діється у рідній стороні».