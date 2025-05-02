У Центральному Будинку художника столиці України відкрилася потужна виставка члена НСХУ, завідувача кафедри художнього металу ЛНАМ, професора Олега Боньковського. Легендарний майстер художнього металу прославляє українське ковальське мистецтво. Перед нами авторська серія хрестів, свічників, потир, іконостасів, проєктних просторових композицій мистецтва вогню. Серед творів відомого митця є також ковані брами для храмів, надбанні хрести, настінні панно. Усі вони позначені неповторним авторським стилем О. Боньковського, який є творчою візитівкою сучасної України.

У представлених творах розкривається широкий спектр традицій, автентичних надбань, символів українського народу. Твори сакральні за змістом мають також глибоке прадавнє коріння, де християнство межує з міфологічною символікою. Через метал автор передає безмежну таїну християнського духу, величність та чистоту Божественної любові. В сучасній інтерпретації митець використовує естетику старовинного ковальського мистецтва, наповненого силою мужнього народу й неперевершеною красою.

У часи Київської Русі ковальство було досить поширеним, особливо у північній та західній частинах країни, де є ліси та болотні руди. У ХVШ–ХІХ столітті в Україні розвиток ковальства розвивався швидкими темпами, завдячуючи Криворізькому залізорудному басейну. Секрети виробництва творів з кованого металу передавалися від покоління до покоління. Нове дихання давня вогняна професія отримала у 90-х роках минулого століття. Відродження цього славетного ремесла триває й донині.

Ця непроста фізична праця потребує вміння робити з вогнем та ковкою, поєднуючи фаховість художника, архітектора, дизайнера. Саме таким є представник Львівської мистецької школи Олег Боньковський. Творчість митця суголосна з початком загальноєвропейського відродження ковальського мистецтва 1970–1980-х років. Майстер зумів розкрити не тільки широкий спектр бачення традицій, а й продемонструвати самобутність знайдених образів та майстерність кованої пластики, удавшись до способів акцентованих з'єднань кованої пластики.

Кожен твір має самобутню композиційну завершеність, креативність форми та філософську глибину образності на тлі сакрального напряму в мистецтві обробки металу. Присутні на відкритті виставки митці підкреслили вагомі творчі здобутки О. Боньковського. Так народний художник України Андрій Чебикін відзначив самобутні мистецькі якості найвищого рівня, які притаманні представнику професійної декоративно-прикладної художньої школи.

«Славетний творець Олег Боньковський зі Львова дарує киянам радість пізнання ковальства. Виставка його кованих хрестів представлена в Національній Спілці художників України. Чи бачили ви вогняний хрест, а водяний, а вишиваний, а зоряний? На виставці ви і їх побачите, й інші вас здивують. В образі хреста «Неопалима купина» автор вбачає рідну Україну, яка як у Володимира Сосюри – горить і не згорає. У кожній творчій роботі автор відтворює великі сенси життя», – зазначив професор, доктор історичних наук, мистецтвознавець, віцепрезидент Асоціації реставраторів України Віктор Карпов.

«Українське ковальство всіляко переслідувалось радянською владою. Цей творчий напрям почав відроджуватися лише на початку 70-х років ХХ століття, і це відродження пов’язане з декількома знаковими постатями, серед яких Олег Боньковський. Саме етномистецтво сьогодні стало популярним у світі, а роботи майстра засвідчують, що Україна включена у світовий культурний контекст», – підкреслив член-кореспондент НАМУ, секретар НСХУ з питань критики та мистецтвознавства, доктор мистецтвознавства Олексій Роготченко.

Микола Жулинський назвав творчість Олега Боньковського дуже потужною, яка заслуговує бути відзначеною Національною премією імені Тараса Шевченка (мистецька серія «Хресна дорога України» номінована на здобуття премії).

Біографічна довідка:

Боньковський Олег Віталійович народився у селі

Вовковиї Демидівського району Рівненської області.

1960–1963 рр.– навчався у Львівському державному училищі декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша, відділення скульптури.

1963–1968 рр.– навчання у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва.

1968–1972 рр. – працює художником цеху монументального мистецтва Львівського художньо-виробничого комбінату.

З 1984-го – член Національної Спілки художників України.

З 1992 року – доцент кафедри художнього металу ЛНАМ.

2001–2004 рр. – завідувач кафедри художнього металу ЛНАМ.

2001-го – звання заслуженого художника України.

З 2002-го – член спілки північноамериканських ковалів ABANA.

З 2002-го – доцент кафедри художнього металу.

З 2020-го – народний художник України.

2022-го – лауреат обласної премії ім. Зеновія Флінти (номінація декоративно-ужиткове мистецтво).

Учасник престижних ковальських симпозіумів в Україні, США, Австрії, Швеції, Німеччині та інших країнах Євросоюзу. Автор понад 130 робіт з художнього ковальства.