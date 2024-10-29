Творчі кола Тіберія Сільваші

Тіберій Сільваші – один із відомих українських митців сучасності, художник-абстракціоніст, представник нової хвилі, народився у 1947 році у Мукачеві. Творча освіта почалася з Республіканської художньої школи ім. Тараса Шевченка, потім відбулося навчання в Київському державному художньому інституті, який він закінчив у 1972 році. Слід віддати належну данину майстерні Тетяни Яблонської, в якій навчався Сільваші, де не тільки розкрився його живописний дар, а й сформувалися кроки філософського бачення оточуючого світу.

Т. Сільваші – член НСХУ з 1978 року. Він один із засновників мистецького угруповання «Живописний заповідник», яке вплинуло на розвиток нової хвилі в неформальному мистецтві в Україні. Так на тлі політичної заангажованості у всіх сферах існування українського суспільства виникає нова мистецька хвиля. Але говорити про її широкий резонанс було ранувато. Вихід з рамок соціалістичного реалізму був болючий з жорстокими наслідками.

Перша персональна виставка художника відбулася у Франції в місті Тулуза у 1993 році. В живописі Т. Сільваші прагне перетворити мертву та інертну матерію на художні образи, сповнені світла й потужної енергії. Автор запрошує глядача до діалогу філософських тлумачень, які виникають у свідомості самого митця під час виникнення художнього образу. Тіберій прагне показати, як через творчий процес народжується істина, яка наповнює світ гармонією, світлом, культурою. Доречно згадати міжнародні творчі проєкти Сільваші, як «Ненаративність» (1996) та «Бієнале нефігуративного живопису» (1998). Таким чином, художник не тільки позиціонує українське мистецтво за кордоном, а й наповнює власну біографію здобутками, які вивели його ім’я на світовий рівень.

У 2022 році Т. Сільваші отримав найвищу нагороду в мистецтві – Національну премію ім. Тараса Шевченка. Творчі здобутки митця доповнювалися глибокими теоретичними дослідженнями в галузі колористичних можливостей живопису. Одна з ключових ідей митця – перетворити сприйняття живопису на просторові площини, в яких виникає творче народження художніх образів. Все це можна простежити на одному з арт-просторів проєкту «Кола Сільваші», який відбувся в «Українському Домі». Перед глядачем розкрилися творчі здобутки автора, який щедро віддає свої знання в галузі вітчизняного мистецтвознавства.

Ольга Балашова, співкураторка виставки та співзасновниця Українського музею сучасного мистецтва, зазначила, що над проєктом команда працювала майже рік. Так, кураторська група, а це Лідія Аполлонова, Анна-Марія Кучеренко, Ольга Балашова, Борис Філоненко, Ярослав Футимський у співпраці з «Українським Домом», створили широкоформатну виставку з яскравим наповненням інсталяцій та теоретичних розвідок. Глядач також може ознайомитися з творчою діяльністю унікальних сучасних митців, яка проходила поряд з Тіберієм. А це «Сєднівські пленери», де працювали Павло Маков, Олександр Животков, Павло Керестей; об’єднання «Живописний заповідник» та «Альянс 22». На виставці є акценти, які привертають увагу до творчості Тетяни Яблонської, Дієго Веласкеса, Анатолія Криволапа, Каті Бучацької та ін.

Творчий задум кураторів втілився у п’ять кіл творчого шляху Тіберія. Через концепцію творчих образів організатори намагаються передати емоції, ідеї, самовираження художника. Виставка супроводжується теоретичними розвідками Сільваші, який стверджує, що картину стримує рама, в яку вона обрамлена. Тому сама експозиція починається інсталяціями ще на сходах, що ведуть до самої виставки.

Родзинкою експозиції є демонстрація творів самого автора та ще 86 митців (від класиків до сучасних). Ми бачимо, як Тіберій зумів об’єднати три покоління художників, які зробили значний вклад у культурологічний розвиток сучасного мистецтва. Художник вводить таке поняття, як опанування простору через сприйняття часу. Червоною стрічкою через представлену експозицію проходить складний творчий процес, який поєднує простір, колір, форму та саму концепцію творчого образу.

Розвиваючи ретроспекцію власних досягнень автор виводить концепцію впливу творів мистецтва на розвиток соціуму. Він стверджує, що «головне завдання мистецтва – це посилення емпатії в інших суспільствах».

Аналізуючи історичні події в Україні, ми все більше відчуваємо, як через творчі здобутки таких провідних митців, як Тіберій Сільваші, впливають на розвиток розвинутого суспільства. Художник прагне сам вільно дихати, творити у гуманному суспільстві й запрошує глядача у своє культурологічне коло.