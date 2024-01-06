Птахи миру-2024

Кожна родина мріє про щастя своїх дітей, намагається виховати певні чесноти, прищепити з давніх-давен вічні гуманні цінності, які сприяють миру на планеті.

Наші діти, мов пташки, виростають у батьківській хаті, загріті любов’ю своєї родини, а потім кожна дитина вилітає на свій самостійний шлях. Все, що прищеплене в дитинстві, залишається протягом багатьох років життя. Так минулого року у Флоренції відбулася виставка малюнків українських дітей. Міжнародний україно-італійський проєкт представляли юні художники з Дніпра, Кривого Рогу, Херсона, Рівного, Запоріжжя, Полтави та інших міст. Діти намагалися передати такі якості птахів, як добро, красу, мир, турботу.

«Мистецька світлиця» підготувала віртуальну виставку, в якій головним героєм є птах Горобець домашній. Цей птах був обраний через голосування організаціями всіх країн, що займаються охороною птахів. Ця крихітка має вагу всього 300 грамів, а мозок всього 1 грам! Бувши вихідцем із Євразії та Північної Африки, Горобець хатній успішно розповсюдився на всіх континентах світу, крім Антарктиди.

Пташенятка ростуть дуже швидко і через два тижні залишають гніздо. Люблять бруньки, насіння, ягоди, комах. Живуть 4-5 років. Уявіть собі, що Горобець однолюб, заводить сім’ю раз на все життя. Гарний приклад для людей…

Перегорнімо сторінки історії. Наші предки у переважній більшості були мирними землеробами. Тому у своїй творчості намагалися створити сюжети мирного життя та всім, що їх оточувало: елементи побуту, віз, плуг, пасіку, криницю, пастухів, косарів, стожари, хати, Чумацький шлях. Навколо щебетали птахи, мирно живилася худоба, рясно квітнули сади. До роздумів про глибинні зв’язки людини й навколишнього світу запрошують нас митці. Особливо зараз, коли ворожа пропаганда псує все українське, національне, вікове.

Розглянемо птахів, як джерело народної творчості та художній образ, наповнений символікою. В мистецтві птахи відомі з сивочолої давнини. Ними прикрашали стіни домівок, робили розписи пічок, створювали безліч різьблених прикрас. Пташками прикрашали весільні короваї, обрядове печиво під назвою «жайворонки». Відома неймовірна колекція птахів у вишивці, писанкарстві, ювелірних виробах, навіть у ковальському мистецтві.

Існує чимало прикладів з історії мистецтва, коли видатні майстри портрета, пейзажу, натюрморту, тематичної картини разом з тим були прекрасними анімалістами й залюбки зображували птахів. Такі всесвітньо відомі митці, як Леонардо да Вінчі, П. Рубенс, А. Дюрер, Е. Делакруа, П. Жеріко, П. Пікассо, І. Рєпін, М. Приймаченко, К. Білокур, М. Тимченко та багато інших зображували птахів у своїх живописних творах та рисунках. Чимало сучасних художників використовують птахів у своїх натюрмортах, як Г. Кириленко-Бараннікова, О. Шупляк, І. Землянський, П. Бредюк, Т. Данилич та ін. Заслужений художник України Ю. Нагулко майже у кожній своїй картині малює птахів. Це особливі персонажі, мов символи вічного, могутнього, сповненого віри та любові, додають його творам філософського наповнення, життєдайної сили. Художник створює цілі епопеї з Трипільської історії, щоб показати мирне життя людей. Оптиміст з природи (натури) він свято вірить у переможні часи в Україні, що ми подолаємо усі незгоди, бо назавтра буде «Світанок».

У своїй серії «Український космос» Олег Шупляк створює картину «Гніздечко». Автор оспівує життя у всіх його проявах, використовує символічні риси, які красномовно передають оптимістичний настрій та любов дорідного краю. Дивні птахи Марії Приймаченко додають казкового настрою, в якому вирує народний дух і відверта правда життя. Могутній зліт передає художник Віктор Микитенко через картину з лелеками. Оптимізм озвучений через яскравого півня на картині «Добрий ранок» Тараса Данилича. Але безумовно, головний приз віддаємо «Голубу миру» Пабло Пікассо, який створив символ миру для плаката Паризького конгресу, прихильник миру, в 1949 році. Художник навіть свою донечку назвав Палома – що іспанською означає голубка!

Голуб – відомий символ біблійних оповідань і символ домашнього спокою. Якого нам усім так не хватає сьогодні…

Фото збірне