Прийшлись до “Душі України” художники. І гарбузи

Невтомно нині, коли Батьківщині завдано великих випробувань, працюють у тилу майстри образотворчого мистецтва. Їхня майстерність тепер не лише чітко вловлює суть надважкого часу. Розповідаючи нелегку правду, вона водночас постає джерелом великих сподівань. І правду дізнатися, і разом сподіватися є змога на заходах арт-проєкту «Душа України», який триває з серпня 2024 року.

Його автор і куратор – членкиня Національної спілки художників України Ellen ORRO. Це друга колективна виставка живопису в його рамках, що відкрилася в Київській бібліотеці ім. Павла Тичини, яка має назву «Гарбузовий настрій». З відомою кельтською символікою тут немає нічого спільного, адже український гарбуз завжди був нашим символом Сонця, родючості землі та високого врожаю.

Ellen ORRO – українська художниця естонського походження. Народилася у сім’ї музикантів, своє життя з раннього дитинства пов’язала з мистецтвом. Щоби впевнено почуватися в національному культурному процесі, насамперед, досконало вивчила українську мову.

Мистецтво – теж зброя, відтак замислений нею арт-проєкт «Душа України» з самого свого початку стає внеском у наближення Перемоги. Ті, хто завітав цього дня до бібліотеки ім. Павла Тичини, пригадали, що перша його виставка відбулася в серпні в Музеї гетьманства й мала назву «Кавуновий смак».

А тепер прийшла осінь – і відбулася нова мистецька прем'єра «Гарбузовий настрій». На полотнах багатьох учасників виставки, згуртованих цією ідеєю, з’явився гарбуз. І це дуже за сезоном, адже коли йдеться про город, цей овоч є найавторитетнішим.

Цього року прямо біля бібліотеки, в якій відбувався захід, народилося п’ять гарбузів. Співробітниці плекали їх власними руками. Тепер вони стали прикрасою інтер’єру приміщення бібліотеки, перетворившись на чудову тематичну інсталяцію – таку доречну на виставці «Гарбузовий настрій». В її експозиції представлені роботи майстрів різних напрямків і стилів. І в цьому також спостерігається символ єднання душ українців.

А майстрів – учасників «Гарбузового настрою», виявилося 19. На виставці представлені роботи як відомих сучасних живописців, так і талановитих початківців:

народного художника України Валерія Франчука;

художників Наталії Анікіної, Миколи Бригинця, Віктора Вереса, Ірини Вишталюк, Єлізавети Герасименко, Марини Загорної, Ангелі Ісаханової, Іллі Ларіна, Алли Осадчої, Ганни Примакової, Ганни Харченко, Павла Шарка, Лідії Шевченко, Тетяни Заславської та її учнів – Анни Шаринської, Ольги Гриненко й Софії Борозенець.

З інформацією про кожного з учасників можна ознайомитись, завітавши на виставку.

І, звісно ж, картини самої Ellen ORRO. Взявши слово на відкритті виставки «Гарбузовий настрій», його організаторка насамперед доземно подякувала воїнам-фронтовикам. Усіх присутніх, на її думку, об’єднує спільна щира мрія про якомога скоріше закінчення війни.

– Ідея цього проєкту з’явилася тоді, коли в душі виникло передчуття: у цій страшній війні Україна переможе! – відзначила вона. – І вже зараз ми починаємо замислюватися, що буде після нашої Перемоги. Якою ми хочемо бачити мирну Україну?

Тому ця виставка вийшла дуже оптимістичною – на картинах художників ви не побачите трагедії. Зате на них є те, що ми хочемо бачити після Перемоги – в душі, в державі: яскраве Сонце, чисте небо, добрі врожаї.

Майже всі картини, що представлені в експозиції, художники малювали спеціально для «Гарбузового настрою». Усі автори цього вернісажу легкі на підйом та мислять позитивно, – підкреслила художниця.

Отакою вийшла гарбузова прем’єра. Так само як і художників, за легкістю душі, авторка проєкту запросила майстрів інших видів мистецтв, які створили на відкритті виставки справжній святковий настрій.

Заслужена артистка естрадного мистецтва України акторка Юлія Сак (Золота пектораль’23; проєкт Актриса року, Франція) прочитала чотири авторські вірші. Вони чудово вписалися в тематику й сюжет виставкової експозиції.

Побачили відвідувачі вернісажу «Гарбузовий настрій» і унікальні прикраси з перламутру, бірюзи й бурштину авторки Світлани Головчук (Бренд року 2024, орден Святої Софії) та ґердани з бісеру роботи Наталії Чередниченко. Вишукані намиста й сережки у ролі моделей продемонстрували самі працівниці бібліотеки.

Кожного з учасників Ellen ORRO нагородила почесними грамотами авторського дизайну. Організаторка проєкту акцентувала увагу присутніх на тому, що «Душа України» має також і благодійну складову.

– Гроші, які ми збираємо під час наших заходів, направляються воїнам протиповітряної оборони, які і вдень, і вночі захищають київське небо. Тому й сьогодні, в день відкриття виставки, ми збираємо донати.

І відвідувачі, які вносили донати, отримали у подарунок картини від учасників колективної виставки «Гарбузовий настрій».

Виставка діє до 14 листопада 2024 р.

Заходи арт-проєкту «Душа України» – це розбудова форми майбутнього, прийдешнього спілкування з мистецьким середовищем. Того, яке прийде разом із нашою Перемогою. Того, яке передбачає споріднення різних видів і напрямів мистецтва, втілення культурних ініціатив на майданчиках бібліотек, музеїв, будинків культури у поєднанні з їхньою основною діяльністю.

Для свого проєкту Ellen ORRO обрала девіз «Арт-терапія для душі». Він зробив лише перші кроки, але вони виявилися дуже помітними і вагомими. На наступний рік, за його планом, вже передбачено проведення у Києві десяти художніх виставок.

Юрій ШЕВЧЕНКО

