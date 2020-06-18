Обжинки творчої родини Кутняхових.

Вітаючи творчу родину Кутняхових з відкриттям виставки, мимоволі занурюєшся у потік емоцій, які викликає сама експозиція. Перше, що спало на думку, це вірш мого земляка Леоніда Полтави, який так мріяв про вільну Україну…

Різні бувають обжинки:

Для вояка – вбиті,

Для птаха – крила в блакиті,

Дитинка – для жінки,

А для поета хай будуть волошки у житі…

Дійсно творча родина Микола, Тетяна та Денис Кутняхови сьогодні справляють обжинки. І ми занурюємося у світ краси, оригінальності та самобутності творчого стилю кожного митця. «Три погляди», три виміри, три сповіді. Про що говорять кожному з нас ці художні твори? Впевнена, що кожному, хто побачив ці твори, є що сказати, бо творчі враження – це могутній локомотив, який підживлює емоційний стан людини. Недаремно Тетяні було вручено медаль «За творчі здобутки» від Національної спілки художників України за підписом голови Спілки заслуженого художника України Костянтина Чернявського.

Два роки тому прокотилася хвиля флешмобу на сторінках інтернету, на який Тетяна Олександрівна відреагувала десятьма картинами, серед яких була «Ловець» 100/120! Цей твір був виставлений на третій день із десяти і представляв серію «Усвідомлення краси – врятує світ». Я була приголомшена. Переді мною промовляла епохальна величність сили духу людини. Відгукнулося Святе письмо з біблійною історією, коли Спаситель вирішив створити своєрідний лікбез із тлумачення його проповідей і став обирати учнів для виконання «Великого доручення». Обравши 12, Він сказав, що Вони є Світло й на них полягає почесна місія стати носіями Благої вісті. Це вчення Ісуса Христа з такими чинниками, як віра, надія, любов та добро, спрямоване на перемогу над темрявою. Тому «Ловець» Тетяни Кутняхової, який відправився у подорож, став для мене знаковим. Привертає увагу «Янгол з чашею», який запрошує кожного замислитися про своє життя, вчинки, спонукає до покаяння. Запам’ятовуються такі твори, як «Дитинство», «Літо», «Сонячна долина», «Шум моря», «Любов» та ін. Всі вони є своєрідними філософськими трактатами мирного, гуманного суспільства.

Окремою оазою експозиції стали світильники Дениса Кутняхова з оригінальними художніми образами, які за своєю концепцією спонукають до роздумів. Художній стиль майстра сформувався в синтезі вишуканого дизайну з ейфорійною акварельною легкістю колірної гами, які в цілому позиціонують таємничий лабіринт. Цей принцип ліг в основу вітражів Д. Кутняхова, які вже отримали визнання за кордоном. Графічні фігуративні форми легко співпрацюють з абстрактними композиціями, створюючи неповторні художні образи. Художник прагне показати, як із хаосу світ перетворюється на гармонійну цілісність. Вишукана колірна гама з блакитними, сірими, золотистими акцентами створює вишукану субстанцію, яка викликає неймовірно позитивні емоції. Досить подивитися на вишуканий світильник під назвою «Всесвіт», або «Рівнодення» з космічними циклами. Автор прагне дати відповіді на походження світу та сенс буття через концепцію творчого задуму вітража «Споконвічне». Використання новітніх технологій додає художнім образам майстра цілісності та самобутності. Недаремно студія вітража КutenGlass Concept по сучасному оздобленню інтер’єрів має широку популярність.

А тепер переходимо до творів голови КОНСХУ та голови родини Кутняхових Миколи Івановича. На виставці представлена ціла живописна серія, в якій вирує життєдайна енергетика. Багато кисню, простору, блакитних кольорів. Художник вводить нас у свої космічні виміри, щоб розділити своє прагнення в пошуку істини. Виважена прозора палітра передає усвідомлення таїни буття та мрії про ідеальне, повноцінне життя. Земне з усіма проблемами залишається десь там за обріями, а на полотнах вирують позитивні почуття, які створюють мелодію романтичного настрою. Недаремно назви картин відповідають філософським міркуванням автора, додають величності людського буття. Досить назвати «Настрій споглядання», «Мелодія живої води», «Віковічне», «Музика світла», «Кришталева чаша», «Містерія над Дніпром» та ін.

Я замислилася, звідкіля автор черпає ідеї та натхнення? Учень Миколи Стороженка, почав виставкову діяльність майже зі студентських років. Після закінчення НАОМА, М. Кутняхов вийшов на самостійний творчий шлях і одночасно, став очільником Дитячої творчої школи. Джерелом натхнення стає безмежна любов до творчості та прагнення змінити світ, вірніше, мислення людей на краще. В цьому є доля впливу М. Стороженка й на інших колишніх вихованців по майстерні «Монументального мистецтва та храмової культури».

Своїми творами Микола Іванович нагадує мені перші десять днів творіння, коли Господь створив світ і дав людству неділю для відпочинку. Він був дуже задоволений своїм творінням. І ось потоки води, світла, потужної енергетики, яка додає людині сили, щоб перемогти темряву. А наше завдання, як і тих обраних 12 апостолів, нести благу вість про створену виставку далі, щоб люди наповнювалися позитивом, добром та красою.

