З успіхом пройшла в Етнобібліотеці поетично-музична зустріч із презентацією збірки віршів Галини Ільєвої «Кольорові коралі». Конференц-зала зустріла гостей чудовим оздобленням: на столах, що стоять по колу, – виставка хусток із колекції Людмили Грабовенко, на стінах – експозиція виставки картин Світлани Леонтьєвої. У цій ошатній залі зібралися учні старших класів Фінансового ліцею, члени клубу «Світлиця», партнери й читачі бібліотеки. Поетеса прочитала вірші зі своєї нової збірки, оповіла історію їх створення. Поділилася розповіддю про свою діяльність як науковиці, журналістки, співачки, бандуристки, згадала цікаві моменти зі свого життя: перше кохання, подорожі, концерти, авторські телепрограми, зустрічі з відомими особистостями. Впродовж зустрічі гостям були представлені відео, де мисткиня постала перед глядачами як співачка. Приємним сюрпризом від авторки книжки для ліцеїстів стала вікторина, для бібліотеки – нова збірка поезій з дарчим написом. А ще було щире спілкування й фотографування на згадку про чудову зустріч. На завершення заходу ліцеїстка Софія Панченко у подарунок поетесі й усім гостям виконала на фортепіано композицію Віктора Косенка «Куранта».

Зустріч проведена за сприянням Національної ради жінок України (Голова Людмила Порохняк-Гановська), Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі» (Голова Правління Тетяна Коцеба).

Щира вдячність партнерству й інформаційному спонсорству Всеукраїнської газети «Справи сімейні» (головний редактор Михайло Ільїн).