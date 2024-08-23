Напередодні Дня Незалежності України в стінах Центрального будинку офіцерів Збройних сил України відбулася патріотична артзустріч: «Незалежній Україні – наша шана нині і навік!». Організаторами заходу виступили: бібліотека Центрального будинку офіцерів Збройних сил України, Національна рада жінок України, ГО Київська «Просвіта», Етнобібліотека.

В офіційній частині зустрічі з прийдешнім святом Дня Незалежності України запрошених гостей привітав начальник ЦБО ЗС України, полковник Сергій Корня, перший командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Борис Кожин, завідувачка бібліотеки Будинку офіцерів Тетяна Алісова та ін.

Голова комітету з питань культури Національної ради жінок України Людмила Грабовенко виконала почесну місію, привітавши від імені Голови Національної ради жінок України Людмили Порохняк-Гановської полковника Сергія Корня врученням нагороди – медалі «За відданість і любов до України» та подяк окремим працівникам культурного фронту.

Серед присутніх на артзустрічі: керівники закладу, військові, поети, артисти, освітяни, журналісти, бібліотечні працівники й читачі бібліотек, члени клубів та представники громадських організацій і об’єднань.

Піднесено-патріотичним, талановитим та захоплюючим був виступ заслуженого артиста України, актора, поета-словоспіва Дмитра Лінартовича та співака і композитора Ігоря Якубовського, які подарували глядачам пісні патріотичного змісту. Глибоко-проникливо прозвучали вірші поетів: Дмитра Чередниченка, Ольги Ходацької, Сергія Мартинюка, Людмили Добровольської у виконанні модераторів заходу – очільниці бібліотеки Тетяни Алісової, заступниці голови Київської «Просвіти», поетеси Ольги Ходацької, завідувачки Етнобібліотеки централізованої бібліотечної системи Подільського району міста Києва, членкині Національної спілки журналістів України Ірини Соколової.

Різнобарвна, неповторна й розлога виставка старовинних хусток і рушників із колекції Людмили Грабовенко була справжньою окрасою заходу. Цікавою й незабутньою була розповідь-легенда колекціонерки про історію її створення та появи в ній деяких експонатів.

Урочистий коровай, подарований Головою правління ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» Тетяною Коцебою як символ українських традицій, благоденства й достатку, уособлення багатства нашої землі, гостинності народу, порадував гостей.

Його старанно розділили на рівні частини Дмитро Лінартович і керівниця бібліотеки Тетяна Алісова, яка пригостила всіх бажаючих унікальним хлібним виробом, який не лише смачний, а й має глибоке символічне значення, передаючи з покоління в покоління споконвічні цінності.

Маємо за честь співпрацювати з новими партнерами – бібліотекою Центрального будинку офіцерів Збройних сил України, яку очолює Тетяна Алісова.

Ми згуртовані, сильні духом й непереможні! Слава Україні! Дякуємо воїнам ЗСУ за захист і відстоювання Незалежності нашої Країни!

Захід відбувся за сприянням партнерів:

ГС Національна рада жінок України, ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»; інформаційний спонсор: Всеукраїнська газета «Справи сімейні».