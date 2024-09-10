У місті Ден Бош, що в Нідерландах, відкрилася школа «Джерело».

Двічі на тиждень сюди приходять діти, які живуть у притулку для українців.

Започаткувала школу Оксана Скляренко, кандидат мистецтвознавства, педагог, письменниця, художниця, майстер народної ляльки та ведмедя Тедді, учасниця багатьох міжнародних виставок.

«Мої учні – це діти з Донеччини, Криму та Маріуполя, – розповідає Оксана. – Вони пережили великий стрес від повномасштабної війни в Україні, мають зранені душі. Але ці дітки талановиті і їх потрібно підтримувати, розвивати допомагати їм. Від кількох проведених занять я вже бачу результат».

Підтримала ініціативу українки місцева влада Ден Бош. Для занять виділили зручну кімнату, спеціально відведені години, є всі необхідні матеріали.

Уроки проходять українською мовою, що дає можливість дітям і батькам не забувати про своє коріння. Відбуваються також і тематичні заняття, присвячені українській символіці. Нещодавно вели мову про спадщину Тараса Шевченка, малювали його портрет, читали вірші.

Неабияк подобаються дітям заняття на тему «Лялькознавство». Тут є можливість для творчості: діти охоче створюють ляльку-мотанку, пропонують найрізноманітніші ідеї й варіанти.

Батьки вважають, що їхнім дітям просто пощастило, що поруч талановита й натхненна майстриня й педагог. Оксана Скляренко вже презентувала у Нідерландах свою творчість. Нещодавно її «Різдвяні ведмедики» були учасниками виставки у Ден Бош. У вересні взяла участь у виставці ляльок та Тедді, де представила традиційні українські ляльки та нову колекцію ведмедів Тедді та їх друзів – зайчиків, котиків. У всьому Оксана вдячна за підтримку місцевій владі.

Зараз вона займається виготовленням колекції ювелірних прикрас.

«Де не були б українці, вони несуть свою культуру і спадщину гордо, бо це і є наш другий фронт, – говорить Оксана Скляренко. Нам є чим пишатися і що зберегти, а «Джерело» – це наші українські витоки. Це початок. У нас ще так багато роботи, творчих ідей і задумів».

