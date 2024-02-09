Моє місто Суми: мирні фото для душі

У нинішніх умовах українського життя створення цікавих мирних фотосюжетів рідного міста Суми автора Андрія Мозгового нагадує нам, глядачам, своєрідну фотосимфонію миру на фоні постійних контрапунктів та звуків війни. І саме така незламність духу наших українських співвітчизників, як ознака цікавої естафети творчості жителів Слобожанщини та всієї України, яскраво відчувається на виставці сучасних фотографій «Моє місто». Її кожен охочий зміг безкоштовно відвідати в місті Суми в міській галереї на вулиці Соборній.

Фотовиставка «Моє місто» розповідає про Суми – місто з багатою історією та прекрасною природою.

Особливу увагу привертають архітектурні пам'ятки: Спасо-Преображенський собор, Свято-Воскресенський кафедральний собор, Іллінська та Троїцька церкви. Ці споруди є справжніми перлинами міста. Цілісним архітектурним пам’ятником є його старовинні вулиці: Соборна, Воскресенська, Петропавлівська, Троїцька. Кожна будівля тут має свою історію, що бере початок у далекому минулому.

Окрім архітектурних пам'яток, Суми багаті на парки та сквери, де можна насолодитися прогулянками серед квітів та зеленої природи. Ці куточки міста додають особливого шарму та гармонії його образу.

Своїми світлинами автор підкреслює багатогранність міста Суми та запрошує глядачів зануритися в його унікальну атмосферу.

Якщо помандрувати фотоекспозицією самостійно, то серії представлених сюжетів сучасних професійних фотографій яскраво й красномовно говорять самі за себе. Це «Фрагменти історії», «Архітектурна спадщина», «Квітуче місто» та «Вулицями міста». Не залишають глядачів байдужими, створюючи позитивний та заспокоюючий настрій спогадів, милування природою та навіть ностальгії фото, що мають назви «Барви осені», «Мирне дитинство».

Автор фотосюжетів Андрій Мозговий реально захоплений своєю улюбленою справою настільки сильно, що навіть під час відкриття своєї виставки почувався цілком природно і комфортно, коли постійно фотографував відвідувачів.

І це зовсім не випадково. Адже за словами відвідувачів, треба бути закоханим у те, що робиш, у те, що є складовою твого життя. Саме так інженер за освітою фотографує цікавинки рідного міста для душі. І тут вже не так важливо, де є робота, а де хобі. Бо кожен з нас має знайти свою родзинку в житті, зрозуміти і відчути свою місію та покликання, свій сенс буття.

Як розповів присутнім Андрій Мозговий на відкритті виставки, він захоплюється фотографією ще з 12 років. Його батьки фотографували. Будучи інженером за освітою і працюючи за цим фахом, Андрій фотографує для душі. І, відверто кажучи, незважаючи на свою скромність, Андрій робить це вдало та доволі успішно.

–Люблю своє рідне місто Суми, в якому народився. Хочу показати красу міста. У нас є чим пишатися. Найбільше люблю фотографувати архітектуру, будинки європейських архітекторів, яким понад 100 років. Люблю природу та вечірнє фото, життя міста. Головне – завжди фотографувати місто Суми, – розповідає Андрій Мозговий.

Серед цікавих фактів його творчості та світогляду варто згадати про архітектуру і краєзнавство, в які Андрій Мозговий занурюється як справжній дослідник і митець, патріот України та своєї малої Батьківщини. Адже його життєве творче кредо – завжди робити все заради рідного міста! За словами деяких представників творчої фотоспільноти, Андрій бачить місто своїми очима, він буде фотолітописцем нашого краю. Навіть пролунали побажання від глядачів незабаром побачити другу частину виставки. Адже листівки Андрія Мозгового можна побачити у багатьох містах Європи. Тому й на Слобожанщині, й в Україні варто більше подивитися його фотосюжети. Адже країна має знати своїх митців, мирних героїв сьогодення.

Втім не тільки творчий зміст його фотографій став активною темою для публічних обговорень. Дійсно, треба бути закоханим у те, що робиш, у те, що є складовою твого життя. І тут варто кілька слів сказати про людські якості митця. Андрій усе, за що береться, робить якісно, системно, завжди відгукується. Відповідальний і натхненний. Має здатність нести цю ношу. Він навіть, за словами інших митців, готовий взяти відгули на роботі заради спільної громадської справи.

Про щастя у творчості Андрія Мозгового…

Автору статті вдалося особисто поспілкуватися з цікавим митцем Слобожанщини і дізнатися чимало цікавого з його життя та творчості.

– Як Ви особисто розумієте поняття «щастя у творчості»?

– Щастя у творчості – попри все треба робити щось гарне й важливе. Без цього жити не можна, – розповів автору цієї статті сам митець, – перша наша фотовиставка «Друзів Дайгера» мала назву «Було і буде». На той час ми не знали, треба це робити чи ні. І таки зрозуміли, що людям це потрібне.

– Наскільки Вам вдається займатися фотомистецтвом у цей нелегкий період війни?

– Навіть зараз, коли важко фотографувати, фотографую красиві місця рідного міста. Вважаю важливим дати людям відчути радість та позитивні емоції.

– Напевно, маєте власні маленькі секрети щасливої творчості?

– Любимо багато подорожувати родиною в межах міста на велосипедах. Завжди беру фотоапарат із собою.

Без сумніву, творчість Андрія Мозгового у ці нелегкі часи створює гарний настрій серед глядачів, розвиває серед молоді та дорослих почуття любові до рідної малої Батьківщини. Це потрібно людям, дружині, сину, рідному місту і Україні. Бо різні цікаві мирні фото рідного міста, створені з радістю і натхненням, просто для душі, передають усім нам справжню сучасну естафету позитиву, віру в завтрашній день.

І, насамкінець, для наших читачів та глядачів, хто з тих чи інших причин не зміг чи не встиг потрапити на фотовиставку «Моє місто», можна порадити знайти сторінку митця у соцмережах і пошукати там інформацію на цю тему.

Цікаві факти про життя і творчість Андрія Мозгового

Андрій Мозговий народився та виріс у місті Суми.

У 2002 році закінчив Сумський державний університет, фізико-технічний факультет, здобувши кваліфікацію інженер електронних систем. Працює головним інженером.

У 2024-му закінчив Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг, здобувши спеціальність «Фотограф. Фотороботи».

Фотографією автор захоплюється з 12 років. Перші світлини були зроблені на плівковий фотоапарат «Вілія», «ФЕД». Любов до фотографії він успадкував від своїх батьків, які самі захоплювалися фотографуванням.

У 2014 році придбав першу дзеркальну камеру Nikon та почав професійно займатися фотографією рідного міста, пам’яток архітектури, пейзажів рідного краю. Улюблені жанри в фотографії – пейзаж, архітектура та вуличне фото.

З 2021 року керівник фототовариства «Друзі Дагера». Організатор та учасник спільних фотовиставок фототовариства «Друзі Дагера», які експонувалися в Сумській міській галереї, Лебединському художньому музеї, Конотопському краєзнавчому музеї, Центральній міській бібліотеці, Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці, галереї «АртДвір» на Воскресенській. Організатор та учасник спільних фотопленерів, м. Суми та Сумська область.

Бере участь в різних всеукраїнських та міжнародних фотоконкурсах.

У 2021-му та 2023 році – переможець української частини Міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» у номінації «Найкраще фото Сумської області».

У 2023 році брав участь у колективній фотовиставці сумських фотомитців «Фотоподорож до спадщини», яка експонувалася в Сумській міській галереї.

У 2024-му співорганізатор Всеукраїнського фотоконкурсу «Природа. Стани» номінація «Туман».

Організатор та учасник колективної виставки фототовариства «Друзі Дагера», яка експонувалася в Сумській міській галереї, 2024 рік.

Персональні фотовиставки:

фотовиставка «Місто Суми: чотири сезони» у Сумському центрі ПТО з дизайну та сфери послуг, місто Суми, 2024 р. ; фотовиставка «Місто Суми: архітектурна спадщина», місто Гамбург, Німеччина, 2024 р.