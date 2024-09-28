Мільйон гривень для оборони України!

23 вересня на благодійному показі вистави «Марія Стюарт» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка зібрали один мільйон гривень на потреби Збройних сил України. Зібрані гроші передадуть Благодійному фонду «Повернись живим».



«Дорогі наші глядачі, ви знаєте, що сьогоднішня вистава є особливою. Виручені за неї кошти ми передаємо нашим партнерам з Фонду «Повернись живим» на закупівлю військового обладнання. Ми дякуємо всім, хто прийшов підтримати наших воїнів. Це неймовірна енергія стійкості і віри в перемогу. Все, що ми робимо в тилу, – ми робимо для фронту», – сказав Євген Нищук, генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Від імені 63-ї окремої механізованої бригади командир Павло Юрчук подякував глядачам, колективу театру та Фонду «Повернись живим» за допомогу в зборі коштів для Сил оборони України: «Коли моїм солдатам важко, я кажу їм, що ЗСУ захищають український спосіб життя – можливість в гарячі роки війни, коли на голову падають ракети, збиратися в цій залі, щоб дивитися чудові вистави. Український спосіб життя – це незважаючи ні на що йти з гордо піднятою головою та жити життя, не звертаючи уваги на країну-агресора. Саме це ми захищаємо на фронті. І коли комусь здається, що ми забули про війну і розслабились, то це тому, що ЗСУ добре роблять свою роботу і решта країни спить спокійно».

До слова, він нагадав, що на зібрані кошти з минулої благодійної вистави «Конотопська відьма», що відбулась 21 липня, було закуплено обладнання і матеріали, які вже готуються до відправки у 63-ю ОМБр. Це, зокрема, комплектуючі до FPV, РЕБу та засоби з облаштування позицій.

Прем’єра вистави «Марія Стюарт», за однойменним твором Фрідріха Шиллера, відбулась 24 квітня 2024 року.

Режисер постановки Іван Уривський. Костюми створені художницею Тетяною Овсійчук. В ролях – Тетяна Міхіна, Анжеліка Савченко, Віталій Ажнов, Павло Москаль, Іван Шаран, Акмал Гурезов, Дмитро Чернов, Михайло Дадалев.

