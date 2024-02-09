Квіткова феєрія у Брюсселі

«Що потрібно людині для щастя», – думала я, коли стояла на величній площі, викладеній квітами у Брюсселі. Відповідь проста: мирне небо і спокій. Щоб ніхто й нікому не заважав жити й творити. Щоб у моїй молодій і квітучій Україні також було подібне свято. Наприклад, щоб на День Незалежності на Хрещатику в Києві викладали килим чи рушникову доріжку з соняшників і чорнобривців… Щоб лунали українські пісні, кружляли в танку щасливі люди…

Квітковий килим прикрашає Грант-пляс Брюсселя кожен парний рік з 1971 року. Цього року побачити килим можна було з 15-го по 18 серпня. Розмір килима: довжина – 70 метрів, ширина – 24 метри, а загальна площа 1680 квадратних метрів. Дизайн квіткового килима цього року створила вулична художниця з Льєжа Осеан Корніль. «Брюссель для мене – місто з багатою культурою та різноманітністю, тому я вирішила черпати натхнення в корінні рослин, які під землею пов’язані одна з одною. Рослини спілкуються, і я подумала, що це чудово ілюструє Брюссель, куди стікається люд з усього світу», – пояснила художниця Осеан.

До речі, Маннекен Піс також увібрався в костюм… Русалки з водоростей.

Квітковий килим цього року було викладено переважно з жоржин (80 відсотків), декоративних трав, кори дерев. Створювали красу на очах відвідувачів сто волонтерів за шість годин. Супроводжує квітковий килим музичне шоу.

Перший квітковий килим створив ландшафтний архітектор Етьєн Стаутемансом у 1971 році. Він був виключно з бегоній, оскільки творець мав пристрасть до цих квітів.

Візерунки килимів завжди неповторні й оригінальні.

Помилуватися красою до Брюсселя їдуть з усього світу. До речі, це мій четвертий килим, які довелося побачити.

Приємно було біля цієї краси чути рідну українську мову, бачити обійми і сльози радості. Мріємо про прекрасне.



