Євген Нищук: сенси, які визначають наш шлях

Український Sense Bank та Національний драматичний театр імені Івана Франка уклали Меморандум про співпрацю.

Установи підписали відповідний документ 4 липня 2024 року. Підписантами виступили Голова Правління Sense Bank Олексій Ступак та Генеральний директор — художній керівник театру Євген Нищук. Меморандум спрямований на розробку та реалізацію спільних культурних і просвітницьких проєктів.

– Сьогодні як ніколи важливий розвиток культури, популяризація мистецтва та театру як суспільного явища, –зауважив Олексій Ступак, голова правління банку. – Особливо це важливо у ці непрості часи. Підтримка культури сьогодні – це вклад у майбутнє.

Крім того, Голова Правління Sense Bank розповів, що Меморандум охоплює широке коло завдань, зокрема питання безбарʼєрності театрального простору.

Генеральний директор та художній керівник театру імені Івана Франка Євген Нищук прокоментував спільну ініціативу, підкресливши важливість підтримки культури під час війни: «У важкі часи творяться сенси, що утверджують нас у нашій стійкості та усвідомленні, заради чого ми продовжуємо нашу жертовну боротьбу. Сенси, які визначають наш шлях. І ті, хто зараз інвестує у силу творення, є визначальними в цей героїчний час та дають надію на спільну перемогу».

Це прекрасно, коли у такі непрості часи культура, а насамперед театри, творчі митці, знаходять не тільки поціновувачів, а й підтримку.

