Артзустріч «Нас врятують традиції і любов» із показом короткометражного художнього фільму «Фосфор» відбулася 15 лютого в круглій залі Етнобібліотеки. На захід був запрошений щирий друг і партнер бібліотеки – актор, заслужений артист України Дмитро Лінартович, котрий зіграв у стрічці головну роль – ветерана війни, який після поранення та контузії повернувся з фронту і адаптується до мирного життя. Цей образ близький актору, бо він, як воїн-доброволець і сам пройшов через пекло війни й відчуває все, що сьогодні відбувається всім своїм нутром. Роль дружини головного героя зіграла молода акторка Ольга Фільграф.



Вдячна публіка – члени клубу «Світлиця», користувачі бібліотеки та друзі-побратими з задоволенням подивились сучасну, зворушливу, з нотками гумору стрічку.



Велика подяка авторам короткометражного фільму: режисеру та сценаристу Костянтину Лінартовичу, акторам, автору оповідання, письменнику Славку Полятинчуку і всім причетним до створення чудової стрічки, після перегляду якої Дмитро Лінартович відповів на запитання глядачів і порадував їх своїми авторськими піснями у супроводі гітари й читанням поетичних творів із збірки «Словоспів».



Гостя зустрічі, поетеса Галина Ільєва, прочитала вірш, присвячений Дмитру Лінартовичу «Коли пройшов» із своєї нової поетичної збірки «Кольорові коралі» та подарувала бібліотеці газету «Слово Просвіти» зі своєю статтею.



Усі присутні на зустрічі мали змогу полюбуватися експозицією картин відомої молодої художниці Аліси Анісімової, що зараз діє у бібліотеці.



Велика вдячність воїну-актору, його друзям-побратимам, усім воїнам ЗСУ за наш захист і спокій!

Ірина СОКОЛОВА, завідувачка Етнобібліотеки

