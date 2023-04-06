Жіночих рук творіння, або неповторна краса!

У спеціальній рубриці «Академія щастя!» в рамках міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» хочу зробити короткий анонс про класну виставку.

Іванківський будинок культури (на Київщині) запрошує на виставку «Жіночих рук творіння», яка діятиме до кінця березня з 11-ї до 16-ї години.

Без зайвих слів та пафосу, скажу коротко: просто варто подивитися! Чудові, позитивні, змістовні і дуже мотивуючі сюжети!

Приємно сказати й про те, що серед учасниць виставки є Надія Петрівна Дергунова та її старша донька, сучасна українська письменниця, яка пише класні повчальні казки, лауреатка чисельних літературних конкурсів, це Валентина Дергунова.

Раніше автор допису вже розповідав про те, що Валентина Дергунова подарувала дітям Харківщини власні книжки з чудовими ілюстраціями. До речі, пані Валентина, окрім робіт представлених на виставці, ще й ілюструє власні книжки.

Ось так, Україна має таланти! А ще надаю посилання із соцмереж https://www.facebook.com/watch/?v=895444771740067 , де у відкритому доступі можна подивитися цей 4-хвилинний відеоролик.

Жіночих рук творіння, то є насправді неповторна краса!

Леонід Гапєєв,

Автор ідеї міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

Фото зроблено з Фейсбуку