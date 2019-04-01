Завершення грудного вигодовування

Мамине молочко — найцінніше, найсмачніше і найздоровіше. Так, для малюка немає нічого кращого, як мамине молочко, адже там містяться вітаміни, ферменти та мікроелементи, яких не замінять жодні штучні суміші та домішки.

Зараз педіатри радять годувати дитину виключно маминим молочком перші 6 місяців і не поспішати завершувати грудне вигодовування впродовж аж до 2 років. Хоча відомий педіатр Євген Комаровський каже, що якщо мама годувала дитину 1 рік, то вона виконала свій материнський обов’язок на 100%.

Кожна мама має власну думку з цього приводу і годує свого малюка доти, допоки вважає за потрібне. А чому б і ні? Це ж набагато зміцнює емоційний і психологічний зв’язок між мамою і дитиною і, крім того, імунітет дитини.

Причин завершити грудне вигодовування може бути безліч, хтось знову завагітнів, хтось захворів, а хтось вирішив, що малюк уже дорослий і може їсти дорослу їжу.

Є два способи завершити грудне вигодовування. Перший — більш м’який. Мама поступово зменшує кількість годувань, аж поки не залишиться одне, а потім перестає годувати взагалі. Це легше для дитини і для мами. Різке припинення грудного годування, а це і є другий спосіб, — коли мама вирішує не давати смоктати груди взагалі, — але це стрес і для мами, і для дитини. Хоча я скористалася саме ним, оскільки мій малюк вимагав постійно молочка і не погоджувався на зменшення кількості годувань, виражаючи своє незадоволення криком.

Від способу — завезти малюка до дідуся і бабусі на кілька днів, щоб дитина побула без мами і таким чином сама покинула груди, педіатри та психологи радять відмовитись, бо ж їй і так важко, а тут ще і мами немає поруч.

Мама ж, навпаки, повинна бути поруч в цей важкий для малюка період, обіймати, розмовляти, щоб дитя не почувало себе покинутим і непотрібним.

Я перестала годувати сина, коли йому було 1 рік і 2 місяці. Обрали різкий спосіб відлучення від грудей, бо син з народження їв на вимогу, графіку годування в нас не було, тож я вирішила потерпіти кілька днів, тим більше, що він їв уже майже всю «дорослу» їжу.

Найважчою була перша ніч. Син заснув з татом, проплакавши перед тим хвилин 20. Серед ночі прокидався 2 рази, бо ж я годувала його і вночі. Від води відмовлявся, довелося заколихувати його на руках. Наступні ночі були легшими, хоча син міг вставати кілька разів за ніч і плакав. Вдень було легше, бо я старалась його чимось відволікати.

Ще важливо, щоб малюк сам не міг добратися до грудей, бо мій син уже сам знав, як дістати те, чого він хоче. Тож я одягала гольф чи інший одяг, який закривав груди.

Минуло 2 місяці, як ми завершили грудне вигодовування. Син і не згадує про груди, тільки кусався перший місяць, певно хотів помститися мені за те, що я різко припинила його годувати.

М’якого і безболісного вам завершення грудного вигодовування і здоров’я вашим малюкам!