Як укріпити здоров'я восени

Осінь традиційно вважається часом смутку і нудьги. Давайте змінювати стереотипи! Осінь — це природний тайм-аут, щоб зайнятися собою і зміцнити організм перед зимовими холодами. Осінь — не час для застуди і депресії. Це сезон врожаю і вітамінного достатку, час змін, яскравих фарб, теплих спогадів про літній відпочинок і грандіозних планів на майбутнє! Адже для здоров’я потрібно зовсім не багато: харчування, рух і гарний настрій!

Осінні дієти

Краща осіння дієта — це відсутність дієти! Починаючи з вересня, наш «внутрішній голос» все наполегливіше вимагає калорій. І не даремно! У похмуру, прохолодну погоду зростаючий апетит не примха, а природна потреба. Восени не відмовляйте собі в тваринної їжі! М’ясо, риба, птиця містять велику кількість вітамінів, білків, незамінних жирних кислот, нарешті, заліза і цинку в легкозасвоюваній формі. Всі ці «корисності» вкрай важливі для здоров’я.

Вони допомагають нам зміцнити імунітет, підвищити працездатність, відчувати себе бадьорими і активними в саму вогку погоду. При нестачі в осінньому раціоні тваринної їжі розвивається анемія, з’являється слабкість, сонливість, знижуються захисні сили організму.

Не секрет, що тимчасова відмова від м’яса може зробити благотворний вплив на організм. Однак, осінь — не найкращий час для вегетаріанства.

Не забувайте про природні антибіотики: хрін, цибуля та часник. Ці овочеві приправи здавна використовувалися для боротьби з простудними захворюваннями. Хрін містить в 5 разів більше вітаміну С, ніж цитрусові. Коріння цієї рослини наповнені величезною кількістю цукрів, мінеральних солей, ефірних масел, фітонцидів, містять вітаміни групи В, нікотинову кислоту і лізоцим. Хрін має бактерицидну, протизапальну дію, здатний надійно захистити нас від застуди при регулярному вживанні. Його застосовують при занепаді сил і втомі.

Цибуля багата ефірними маслами, вітамінами С і групи В, флавоноїдами, залізом і мінеральними речовинами. Цибулевий сік має прекрасну антибактеріальну дію, містить рослинні гормони, що знижують рівень цукру в крові. Для захисту від застуди необхідно з’їдати сирої половину середньої цибулини в день.

Часник має відмінну антибактеріальну, противірусну і імуностимулюючу дію. За допомогою часнику здавна лікували не тільки простуду, але і чуму, холеру, віспу. Зараз нам відомо, що часник має протиракову дію, знижує холестерин і розріджує кров. Тому восени не нехтуйте цими пікантними приправами. Саме вони допомагали нашим предкам справлятися з хворобами в суворих погодних умовах.

Правильне харчування

Восени прилавки магазинів рясніють різнобарвними фруктами і овочами. Деякі з нас можуть похвалитися власним дачним урожаєм. Намагайтеся вживати якомога більше стиглих овочів, темно-листової зелені, фруктів. Помідори — містять рослинні волокна, вітаміни А, С, Е, групи В, мінеральні речовини, особливо калій. Помідори мають антиоксидантний ефект, добре впливають на роботу серця і нирок. Буряк — містить клітковину, поліпшує функцію кишечника, фосфор, калій і кальцій. Служить джерелом рослинного заліза, цинку і фолієвої кислоти. Багата вітамінами С, РР, Е і групи В. Капуста — багата вітамінами С, А і групи В, калієм, фосфором і залізом. Вона допомагає знайти жіночність і стрункість, виводить зайвий жир з організму і оптимізує роботу кишечника. Прекрасним засобом для профілактики грипу та застуди є квашена капуста. У ній вміст вітаміну С зростає в кілька разів. Солодкий перець — є багатим джерелом лютеїну, необхідного для здоров’я очей, вітамінів А, Е, С, групи В, марганцю, йоду, міді, фтору, цинку, кремнію. Причому плоди осіннього врожаю набагато корисніше, ніж літні. Гарбуз — містить велику кількість каротину і вітамінів D, С, групи В, клітковину, що легко засвоюються, мінеральні речовини. Гарбуз корисна для зору, кісток, печінки, сечостатевої системи, належного функціонування кишечника, для кровотворення і профілактики атеросклерозу. Кавун — прекрасний м’який сечогінний засіб, містить корисну клітковину, магній і калій. Запобігає появі каменів у нирках, стабілізує артеріальний тиск, покращує роботу кишечника і жировий обмін. Шипшина — відмінне джерело вітаміну С, необхідного нам для зміцнення сполучної тканини, засвоєння заліза, утворення деяких гормонів і ферментів, красивої шкіри, міцних судин. Відвар шипшини буде гарною підмогою при перших ознаках застуди. Побалуйте себе солодощами. Солодке просто необхідно для гарного настрою і підвищення працездатності в умовах нестачі світла і тепла. Шоколад, гаряче какао або повітряне тістечко додадуть бадьорості і впевненості в собі. Непоганою підмогою для ласунки будуть яблука, запечені в духовці або мікрохвильовій печі. Такий десерт чудово замінить калорійний кекс або здобне печиво, а також збагатить ваш організм харчовими волокнами, вітаміном С, калієм.

Збереження активності

Кожен робочий день у нас починається зі стресу: ми постійно поспішаємо і все одно запізнюємося. Хочете обдурити час? Встановіть будильник на 30 хвилин раніше. За півгодини все одно не виспатися. 10 хвилин можна додати до сніданку — і, нарешті, відчути смак вівсянки, бутерброда або соку, які зазвичай доводиться ковтати, навіть не понюхавши! А ще 20 хвилин приділіть зарядці. Кілька нескладних вправ під веселу музику не тільки зарядять вас енергією на весь день, а й піднімуть настрій вам і вашим близьким.

Відмінний тонізуючий засіб — прохолодний душ. Якщо в цей сезон хочете обійтися без таблеток і гірчичників, починайте прямо зараз. Після ранкового душу облийтеся водою на пару градусів холоднішою, ніж зазвичай. Починайте з обливання ніг, рук та обличчя, через пару днів — сідниць і живота, а потім всього тіла цілком. Поступово знижуйте температуру води, але так, щоб це приносило задоволення! Ніколи не варто займатися загартовуванням через силу. Такий режим вимагає від вас зусиль. Однак існує закон: важко буває тільки перші 20 днів. Протримаєтеся випробувальний термін, і після нього ранкова зарядка і підбадьорливий душ стануть вашою корисною звичкою.

З кожним осіннім днем сонця і тепла стає все менше і менше. Щоб не застигнути і не впасти в «сплячку» просто необхідно рухатися! Якщо видалася гарна погода, пройдіть одну зупинку з роботи пішки. Щоденна ходьба — відмінний спосіб зміцнити здоров’я восени. Якщо ви не маєте протипоказань щодо активного способу життя, саме час подумати про тренажерний зал. Регулярне фізичне навантаження не дозволить набрати зайві кілограми за зиму, і тому навесні не доведеться сидіти на кефірі і зітхати, приміряючи улюблений купальник.

Вода зміцнює здоров’я. Якщо є можливість, купіть абонемент у басейн. Під час плавання рівномірно працюють всі групи м’язів, знижу­ється навантаження на хребет, суглоби. Вода надає прекрасну гідромасажну дію на тіло, шкіра стає пружною і гладенькою, поліпшується кровообіг, прискорюються обмінні процеси. Крім того, відвідування басейну має загальнозміцнювальну і гартуючу дію на організм.

Осінь — саме час для лазні! Спекотна парна буде прекрасним контрастом для осінньої прохолоди і негоди. У лазні збільшується потовиділення, організм очищається від надлишку солей, «шлаків» та інших продуктів обміну. Гаряче повітря тренує серцево-судинну і дихальну системи, прогріває суглоби, внутрішні органи. Недарма лазня здавна вважалася найкращим засобом від застуди та інших хвороб. А за дією на шкіру з лазнею не зрівняється жоден салонний ліфтинг. При регулярному відвідуванні лазні шкіра розгладжується і стає більш пружною на 30—50%, набуває здоровий колір. Якщо лазня на природі, на березі водойми — це особливе задоволення!

Сергій Яготинський