Цього року друга половина весни та початок літа відзначилися різкими перепадами температури. Протягом дня прохолоду зміняло різке потепління, і нав­паки. Такі різкі зміни погоди частіше за все позначаються на метеочутливих людях, до яких відносяться літні, хворі і маленькі діти.

Про що говорить «реакція» на погоду

Представники ж молодого покоління можуть потрапити в групу ризику і відчути нездужання через знижений тиск, підвищену стомлюваність, слабкість і головний біль.

У багатьох в період перепаду температур починають хворіти старі рани, загострюються хронічні захворювання.

Як пережити різкі

перепади температури?

Реакція на зміни температури відбувається через те, що в повітрі зменшується вміст кисню, серце починає голодувати і знижує свою активність: ми стаємо млявими і сонними.

Що стосується різкого зниження температури, то на нього, як правило, реагують тільки люди з підвищеним тиском: в прохолодні дні вони страждають головними болями.

Що робити, якщо у вас:

Вегето-судинна дистонія проявляється у вигляді зниження артеріального тиску, то можна випити чашку міцного солодкого чаю або кави. Також можна полежати якийсь час з піднятими ногами.

Поганий настрій. Знаючи свою схильність хандрити через погану і сльотаву погоду, запасіться заздалегідь комплексом вітамінів групи В і приймайте їх під час перепадів погоди — вони підтримають нервову систему.

Втома відчувається з самого ранку. Щоб прокинутися і підбадьоритися відразу після сну, спробуйте зробити легку гімнастику — гарненько потягніться, покрутіть кистями рук і стопами.

Якщо ж ви звикли робити щоранку повноцінну зарядку, уникайте вправ, що вимагають дотримання рівноваги, відмовтеся від нахилів і присідань.

Трапляються різкі перепади артеріального тиску. У цьому випадку постарайтеся кілька разів протягом дня відпочивати в горизонтальному положенні. При схильності до зниженого тиску — пийте гарячий солодкий чай.

Сидяча робота. Якщо ваша робота пов’язана з багатогодинним сидінням перед монітором, кожні 40 хвилин рекомендується робити 5-хвилинну перерву на коротку гімнастику і зміну пози.

Болить голова. При перших ознаках головного болю варто виключити інші провокуючі головні болі чинники — це недостатність сну, харчові провокатори мігрені (червоне вино, натуральна кава) і стресові події.

При головних болях добре допомагає масаж лобових, скроневих і потиличних м’язів, а також м’язів шиї.

При сильних і частих нападах головного болю важливо пам’ятати, що дуже небезпечно приймати знеболюючі в великій кількості і більше 15 днів на місяць.

Не виходить зібратися з силами і зосередитися. Підбадьоритися допоможе кава або енергетичний напій, але ці стимулятори не найкращим чином впливають на наше здоров’я. Більш безпечні трав’яні чаї: елеутерокок і лимонник.

Сергій Яготинський