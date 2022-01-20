Дивовижно прості секрети здоров’я для будь-якого віку

Чи замислювались ви, навіщо нам робити зарядку? Всі ми знаємо, що це важливо, але якось абстрактно та туманно. Тож навіщо нам робити зарядку, і загалом як же зберегти здоров’я? Розгляньмо кілька порад, як ефективно й з мінімальними зусиллями підтримувати здоров’я.

1. Фізичні вправи та активність важливі для нашого здоров’я. Вони зміцнюють його та імунну систему, поліпшуючи кровообіг, що дозволяє краще і ефективніше передавати клітинам необхідні елементи для правильного функціонування. Зарядка позитивно впливає на наші суглоби: їх рухливість поліпшується, активізується кровопостачання і приплив крові до м'язів, адже ці процеси були уповільнені під час сну. Важливим є пробудження дихальної і серцево-судинної системи. Якщо ми правильно дихаємо, обмін речовин в організмі відбувається рівномірно і циклічно, слабкість зникає і здоров'я покращується. Роблячи одну з вправ, можна згинати різні частини тіла і підтримувати рівновагу всередині організму за допомогою периферичної нервової системи. Є багато різних видів зарядки, від яких можуть загинути мікроби, що потрапили в організм.

2. Краще не перекушувати. Перекуси шкідливі для здоров'я. По-перше, ви з'їдаєте більше, ніж треба. По-друге, вони заважають повністю насолодитися їжею під час основного прийому. Вона повинна здаватися вам солодкою. Якщо будете довго пережовувати, ви відчуєте це. Коли швидко з'їдаєте їжу, вона перетравлюється практично миттєво і приблизно третина поживних речовин виводиться з організму. Тому не кваптеся, жуйте як можна довше і виявите, що їжа стала солодкою, наче дитяче харчування, яке так люблять малюки, і витягнете з неї більше поживних речовин. Крім того, якщо ви довго жуватимете, їжа буде змочуватися і розріджуватися, що дозволить організму більше ввібрати корисні речовини.

Повільне пережовування повинно стати звичним, тому старайтеся побудувати режим дня, щоб у вас було достатньо часу поїсти. А часто перекушувати – некорисно. Адже постійно виробляються ферменти, безперервно працює ШКТ і збільшується ризик надлишку ферментів та кислот, які акумулюватимуться в печінці. Як наслідок, це призводить до таких симптомів, як втома, сонливість, проблеми з нирками, печінкою.

Безумовно, до шкідливих перекусів слід віднести легкі й калорійні закуски для швидкого тамування голоду, як от: печиво, чіпси, шоколадки, сухарі, солоні й солодкі горішки. Ці продукти майже не містять корисних речовин, у них безліч «порожніх» калорій, що псують фігуру й відчутно шкодять здоров'ю. А також вони містять безліч різних харчових добавок, що збуджують апетит – адже саме того, щоб ви частіше їли, і прагнуть виробники. Вибираючи такі продукти, люди, як правило, страждають надмірною вагою.

Основне бажання перекусити викликає апетит. Але він часто не є наслідком голоду. Ми тягнемося за їжею навіть тоді, коли зовсім не голодні. Існують різні причини, які спонукають людей більше їсти:

– Нудьга. Наприклад, коли у вихідні ми частіше підходимо до холодильника від безділля. Це не наслідок голоду, а бажання відволіктися.

– Компанія. Зустріч з друзями, найчастіше включає похід в кафе, де за смачненьким тортиком приємно розмовляти на різноманітні теми.

– Наявність їжі під рукою. Чи не помічали ви, що солодощі, які лежать у вас прямо перед очима, так і хочеться відразу з'їсти?

– Емоційний стан. За часів печалі, образи або смутку люди нерідко подаються саме до солодощів, щоб врятуватися від пригніченого стану.

– Особисті переконання. Коли ви думаєте, що увесь час жувати – це норма.

Багаторічні дослідження показали: в довгостроковій перспективі практика перекусів і маленьких інтервалів між їжею може привести до негативних наслідків для здоров'я. Справа саме в гормональній реакції. Кожного разу, коли страва потрапляє до нас в рот, в організмі відбуваються реакції на клітинному рівні. При розподілі отриманої енергії ключову роль грає гормон інсулін, що допомагає доставляти цукор в клітини. Цієї енергії зазвичай вистачає приблизно на три години, услід за чим організм починає забирати енергію зсередини, спалюючи власні жири. Коли ми постійно насичуємо його енергією, то спалювання жирів не відбувається, і ми повнішаємо. Також, це може призвести до таких хронічних захворювань, як: метаболічний синдром, ожиріння, діабет другого типу, а також різні серцево-судинні патології.

Кількість їжі впродовж дня ніяк не впливає на швидкість метаболізму. Часті перекуси, навпаки, уповільнюють обмін речовин, між основними прийомами їжі стимулюють постійне вироблення шлункового соку, що робить нас увесь час голодними.

3. Коли люди старіють, вони мають відчуття тяжкості в ногах. Особливо важко вийти з сидячого положення. Присідання – це природні вправи для нашого повсякденного життя. Сильні м'язи кору (вони включають косі, прямі та поперечні м'язи живота, малі та середні сідниці, м'язи задньої частини стегна) роблять нас більш стабільними та допомагають підтримувати рівновагу, покращують зв'язок між мозком та групою м'язів, що допомагає уникнути падіння. А це означає збільшення тривалості здорового та активного життя! Зрештою, чим рідше ми падаємо в старості, коли кістки вже не досить тверді, тим менш неприємностей отримуємо.

Корисно виконати наступні вправи: встаньте прямо, згинайте ноги та присідайте якомога нижче, зберігаючи тулуб у вертикальному положенні, а потім знову встаньте.

Присідання включають нижню частину спини і преса. Тож не думайте, що вони потрібні лише для ніг і сідниць. Ця майже універсальна вправа вплине на багато інших м'язів. Глибокі присідання покращують рухливість кульшових суглобів. Багато людей через неправильну позу відчувають сильне навантаження на стегна, тому часто хочуть сісти і розслабитися. Розвиток гнучкості в кульшових суглобах допомагає виправити позу, прибирає біль у спині.

4. Потрібно робити глибокий вдих. Видихайте повільно і глибоко, доки повністю не звільнитесь від повітря. Таке дихання допоможе зберегти здоров'я, вправа може замінити піші прогулянки. На вдиху, коли діафрагма скорочується, звільняє простір легень, щоб вони могли розширитися. При цьому серце та нирки зміщуються вниз, повертаючись у висхідне верхнє положення під час видиху. Цей рух має важливе значення для внутрішніх органів, оскільки покращує циркуляцію крові, а отже, і живлення тканин та виведення відходів життєдіяльності.

Зосередивши всю енергію, затримайте дихання і повільно випустіть повітря. Достатньо лише 7–13 хвилин. Затримуйте подих настільки, наскільки зможете. Затримка дихання на вдиху стимулює засвоєння кисню в легенях, видалення вуглекислого газу, дозволяє проявити максимальне фізичне зусилля, сприяє омолодженню, приборканню думок.

Затримка дихання на видиху змінює кровообіг, підвищує концентрацію діоксиду вуглецю в крові, температурі тіла, метаболізму та потовиділення, знижує частоту серцевих скорочень, покращує психічну активність, травлення, роботу залоз внутрішньої секреції та нервової системи. Повний глибокий видих забезпечує найбільшу релаксацію м'язів.

Затримуйте подих під водою, наскільки зможете, а потім виринайте ковтнути повітря. Повторюючи цю вправу, ви збільшите обсяг ваших легень. Або можна бігати стометрівку вранці та ввечері, підтримуючи рівномірний темп. Такі вправи допоможуть збільшити обсяг легень. Це секрет покращення здоров'я. Якщо у вас хороша місткість легень, ви можете вдихати більше кисню та природним шляхом надовго затримувати дихання.

5. Робіть зарядку не тільки для гарного дихання, але й для периферійної нервової системи. З віком люди не можуть дихати належним чином, і це пригнічує периферійну нервову систему. Це може призвести до того, що ви почнете втрачати рівновагу. Щоб підтримувати рівновагу, робіть зарядку для зберігання стійкості тіла. Танці, співи, бойові мистецтва – все це види вправ, що допомагають зберігати рівновагу. При систематичному тренуванні вестибулярного апарату ослабнуть або зовсім зникнуть запаморочення, зменшаться неприємні суб'єктивні відчуття туману, тяжкості в голові або головний біль.

6. Коли вмиваєтеся, промивши очі, робіть вправи, м'яко натискаючи навколо них. Ви почуватиметеся бадьоріше. Зробивши зарядку, дивлячись на всі боки, одразу відчуєте різницю. Очі стають сфокусованішими. Будь-коли робіть легкий масаж закритих очей подушечками пальців. Для початку необхідно розігріти руки, потерти долоні одну об одну. Масажувати потрібно круговими рухами, з легким натисканням. Виконуйте вправу акуратно, щоб не пошкодити капіляри.

Ось такі дуже прості вправи та прийомчики стануть вам в нагоді, щоб зміцнити здоров’я. Головне – намагатися виконувати їх регулярно і старанно.

Будьте здорові в новому році!

Микола СИНКОВ