Броколі для малюків

Чи знаєте ви про користь броколі? Якщо ні — я залюбки вам про це розповім. Хоча про його супервластивості й сама дізналась тільки тоді, коли почала вводити прикорм для сина, довелося перечитати статті та відгуки про цей овоч. Виявляється, пюре з броколі є джерелом мікроелементів і вітамінів, необхідних для нормального розвитку організму. А ще цей овоч смачний, бо синочок із задоволенням їсть приготоване пюре з броколі та кабачка. Продукт вводиться в раціон не раніше ніж в 4 місяці. До цього часу малюк вже повинен звикнути до інших овочевих пюре — з моркви, картоплі та цвітної капусти. Так радять фахівці. Але пюре з цвітної капусти та моркви нам не смакувало, а от броколі — те що треба, нам смакує до цього часу.

Як стверджують фахівці, зелені овочі вважаються одним з найбільш вдалих варіантів прикорму.

«Продукт не викликає алергічних реакцій і прекрасно переноситься дитячим організмом. Після нейтрального овоча дитина з радістю буде пробувати інші продукти, не відмовляючись при цьому від основної страви. Аскорбінова кислота, сірка та амінокислоти виступають в ролі антиоксидантів, видаляючи з тканин токсини і вільні радикали. Відбувається інтенсивна чистка крові, яка знижує реактивність організму і його схильність до алергічних реакцій, подразнень, запальним процесам. Велика кількість клітковини запобігає диспепсичні розлади, лікує запори і утримує в тканинах корисну вологу. Магній в комплексі з вітамінами забезпечує підтримання оптимальної кислотності шлунка. Фосфор, бета-каротин і вітаміни А, В, С і Е сприятливо впливають на зір дитини, захищають його від негативних факторів. Засоби, що надають овочу зелений колір, ще й зміцнюють імунітет новонародженого. У продукті багато кальцію, який особливо важливий у перший рік життя (підготовка скелета до перших кроків). Цинк, магній і фосфор додатково стимулюють зміцнення кісткової тканини і м'язових волокон. Високий уміст в овочі заліза робить його незамінним засобом у профілактиці та лікуванні анемії. Єдиний недолік пюре з броколі — досить специфічний смак. Якщо новонароджений спочатку буде від нього відмовлятися та за кілька тижнів так і не звикне до продукту, висока ймовірність того, що він його не прийме» (інтернет-ресурси).

Стосовно приготування броколі, тут все дуже просто. Я відокремлюю суцвіття від стебла, добре промиваю та кладу в окріп, варю до м’якого стану і дістаю. Після того, як броколі схолоне, подрібнюю блендером чи виделкою до однорідної маси, і страва готова. Можна мішати навпіл з кабачком, якого теж потрібно відварити. Моєму сину це дуже смакує, а я радію, що малюк отримує так багато вітамінів і корисних мікроелементів.

Знайомі мами теж позитивно відгукуються про цей овоч, говорячи, що і їх малюки з радістю смакують пюре з броколі.

Отож смачного вам, малюки! Набирайтеся сили і ростіть здоровими нам на радість!