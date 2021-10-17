7 порад, як залишатися активними під час пандемії

Здається, що в нашому повсякденному житті немає жодного аспекту, якого б не торкнулася пандемія. Можливо, ви пристосовуєтеся до звички працювати вдома чи вперше користуєтеся дистанційним навчанням. Загалом у кожного свої нюанси і часто в цьому потоці справ знайти бажання і час для вправ та догляду за собою стає доволі непросто.

У розпал пандемії Covid-19 тренування, ймовірно, і не повинні бути вашим головним пріоритетом, так як і якась позамежна фітнес-мета. Але важливо визнати, що рух і різні види фізичної активності дійсно можуть поліпшити наше фізичне здоров'я, а також розумове і емоційне благополуччя. Тож не час думати про заняття як про рутинну роботу чи тягар, а треба обов'язково скористатися безліччю переваг для здоров'я і поліпшення настрою, які може запропонувати рух. Знайдіть способи рухатися, які змусять усміхнутися, допоможуть вам заснути чи покращать загальний стан здоров'я.

Фізичні вправи - один із кращих способів поліпшити психічне здоров'я. Відомо, що вправи знімають стрес, а також допомагають зменшити відчуття тривоги і депресії. Регулярний рух є одним із кращих способів природної підтримки імунної системи. Регулярні вправи поліпшують імунну функцію протягом усього життя. Також покращують якість сну - ще один аспект вашого здоров'я, від якого залежить імунна система.

Тобто саме завдяки цим психологічним і фізичним перевагам вправи можуть в значній мірі підвищити нашу стійкість, чого ми всі потребуємо саме зараз попри всі труднощі.

Коли ви відчуваєте себе перевантаженим безліччю проблем, які вам доводиться вирішувати, то про тренування навіть якось і не думається. Тоді варто визначити свої можливості, щоб залишатися активними, які саме наповнять вас, а не змусять відчувати себе втомленим.

Дійсно, зараз прийшов час не для виснажливого тренування, а для тих вправ, які змусять вас сміятися, дозволять віртуально побачити знайомі обличчя і дадуть перерву від усіх інших факторів стресу. Можна запитати себе: які саме рухи тіла допоможуть мені почувати себе краще як фізично, так і морально?

Надамо кілька порад, як знайти тренування, що відповідають цим критеріям:

1. Увійдіть в ритм

Останнім часом ми виявили, що всі звички і розпорядок дня (включаючи рух) повністю змінилися, враховуючи, що довелося швидко пристосуватися до того, щоб залишатися вдома і практикувати соціальне дистанціювання. Ви, ймовірно, сумуєте за своїм попереднім структурованим розкладом, який і є своєрідною можливістю для створення звички.

Так що установка регулярного режиму руху може допомогти відчути себе більш спокійними. Якщо є можливість зберегти час тренувань до пандемії, це прекрасно. Але якщо зараз цей час не підходить, спробуйте щось нове.

Можливо, зараз найкращий час для вправ - це перепочити після довгого дня за комп'ютером перед вечерею, щоб завершити день і почати вечір. Може, ви розділите те, що раніше було звичайним тренуванням, на більш дрібне, яке можна було б виконувати протягом дня.

2. Знайдіть з'єднання

Незважаючи на те, що ми дистанціюємося один від одного, соціальна підтримка, як і раніше, важлива. Вправи з іншими людьми (членами вашої сім'ї або через віртуальне спілкування) допоможуть відчути велику підтримку як в тренуваннях, так і в житті. Це мотивує і сприяє здоровому відношенню до фізичних вправ, які принесуть вам користь навіть після пандемії.

Завдяки технологіям є безліч можливостей для віртуальних групових тренувань. Подумайте про тренування з одним або кількома з членів сім'ї через Zoom, найміть особистого тренера, до якого ви можете підключитися віртуально, або транслюйте тренування через вебсайти і додатки.

3. Спробуйте щось нове

Варто розглядати цей час як можливість стати сильнішими, та готуватися дійсно можна по-різному. Здоровий рух - це не просто один конкретний спосіб і впевненість в тому, що ми використовуємо своє тіло по-різному, а і в довгостроковій перспективі.

Зараз може бути вдалий час, щоб розширити область фітнесу, яку легко виконувати вдома, на яку ви, можливо, раніше не витрачали стільки часу, наприклад, тренування гнучкості або ваги тіла, або аеробна активність (біг, їзда на велосипеді на вулиці як і раніше дозволені).

Подумайте, які вправи ви мало виконували останнім часом та чи є способи включити цей рух у свій новий розклад дня. Зали та фітнес-студії пропонують безліч варіантів, коли справа доходить до тренувань наживо, до яких ви можете приєднатися у відео в реальному часі або за запитом, якщо дозволяє ваш графік. Ніколи не було так зручно, щоб це було цікаво!

4. Виберіть те, що працює для вас

Соціальні мережі зараз переповнені безліччю творчих домашніх вправ і варіантів тренувань. Але це не означає, що ви повинні робити їх усі, а просто оберіть, що вам до вподоби.

Коли ви бачите в інтернеті нові тренування, цілеспрямовано продумуйте, що найкраще підходить, а що ні, з огляду на ваші симпатії і антипатії, доступне обладнання та рівень фізичної підготовки. Дайте відповідь на кожне питання: «Виглядає приголомшливо. Це для мене!» або «Виглядає круто, але це не для мене».

5. Зробіть пересування домашнім заняттям

Іноді перегляд мультфільму по телевізору може успішно розважити дітлахів і виграти час для тренування або взагалі можна навіть перетворити рух в сімейне заняття. Грайте в активну гру, наприклад, в Твістер. Бонусом є, якщо у вас є двір, в якому можна пограти, або є громадський парк, який ви теж можете використовувати. Вихід на вулицю має основоположне значення для психічного здоров'я і збільшує корисні властивості руху.

6. Сидіти «в розриві»

Коли здається, що у вас насправді набагато менше часу, місця і енергії, щоб займатися вправами, то важливо думати, що кожен рух і активність, які ви робите протягом дня, безумовно, вносять вклад у ваше здоров'я і фізичну форму. Тож ви можете отримати велику користь, включивши в свій день регулярні рухи, незалежно від того, переодягнетесь ви в спортивний одяг або завершите тренування.

Розділіть години, проведені на дивані перед екраном комп'ютера, на прогулянку по дому, виконуючи прості рухи, а більш тривале тренування - на частини і робіть це, коли у вас є час протягом дня. Будь-який рух може бути відмінним способом переходу від пробудження до робочого режиму або з робочого чи денного режиму на вечірній - або використовувати його як можливість для перерви в середині дня. 5-, 10- або 20-хвилинний сплеск активності може дуже сильно поліпшити вашу фізичну форму, енергію і настрій.

7. Зверніться по допомогу

Навіть якщо ви ніколи не мали потреби в підтримці чи мотивуванні раніше, можливо, зараз дуже вдалий час, щоб скористатися допомогою, використовуючи інструменти, все ще доступні для вас, щоб допомогти зміцнити мотивацію, підзвітність або підтримку, які необхідні, щоб залишатися активним і здоровим. Вони можуть включати в себе: фахівця з навчання, психолога, створення групового ланцюжка повідомлень з друзями (для підзвітності), завантаження фітнес-додатків або підписку на фітнес-виклик.

Юлія ВЕСНА