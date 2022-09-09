Прості мінімалістичні кроки по догляду за собою, щоб позбутися стресу та покращити самопочуття

Використовуйте ці розумні стратегії, щоб прибрати зайве з дому та голови, і ви відчутно покращите своє самопочуття.

Прибирання та звільнення від безладу створює відчуття порядку, покращує настрій та підвищує здатність концентруватися, допомагає розставити пріоритети в тому, що ви хочете чи маєте зробити, стати організованішим, що тільки позитивно вплине на психічний та емоційний стан. Взагалі все, що допомагає відчувати контроль над своїм простором, може зняти стрес. Родина та домашня атмосфера дійсно впливають на наше здоров’я та стан. Ось чому практика мінімалізму може бути формою турботи про себе, якщо надає ефект зняття стресу. Тож турбота про себе сприяє вашому фізичному чи психічному здоров'ю. І цей процес зазвичай доволі приємний.

Однак одразу все змінити доволі складно. Прийняття мінімалістського, лаконічного підходу до того, де ви живете та працюєте, має найкращі шанси на успіх, якщо зосередитеся на зміні звичок, а не будете робити все одразу та різко. Потрібно дійсно усвідомлювати те, що ви робите, розставити пріоритети та вирішувати їх один за одним. Якщо ви почнете з простих кроків, то як тільки з'являться позитивні результати, у вас буде мотивація продовжувати. А життя з меншою кількістю речей пов'язане з відчуттям більшої автономії, більшої компетентності, більшого ментального простору, підвищеного усвідомлення своїх цінностей і великої кількості позитивних емоцій.

Ось вісім порад, які допоможуть вам прийняти мінімалізм фізично у просторі навколо себе і думки як форму турботи про себе:

1. Визначте свою зону комфорту від безладдя та залишайтеся в ній.

Деякі люди абсолютно не люблять безладу, тоді як інші можуть почуватися трохи некомфортно там, де все виглядає ідеально. Тож з'ясуйте, де ж саме знаходиться ваш поріг, і намагайтеся старанно працювати на цьому рівні. Витрачайте кілька хвилин щодня, прибираючи чи викидаючи речі.

2. Знайдіть джерело мотивації для мінімалізму.

Подумайте, чому ви хочете переглянути свій простір. Майте на увазі мету, яка керуватиме вами - наприклад, що ви зможете робити з оновленим простором. Це може допомогти впоратися з занепокоєнням, що залишити, а що викинути. Часто дієво просто одразу позбутися чогось без різних роздумів і ви помітите, як покращився емоційний та психічний стан.

3. Попросіть друга допомогти вам позбутися мотлоху.

Встановіть правила, що ви хочете зберегти, викинути чи пожертвувати; потім зверніться за допомогою до свого помічника, який зможе підтримувати вас чи у разі необхідності перевіряти. Коли починаємо розглядати предмети, нам значно важче їх позбутися, тож інколи потрібна допомога інших.

4. Створіть спеціальні місця для речей та зберігайте їх там.

Щоб запобігти повторному безладу у вашому оточенні, виділіть спеціальні шафи, ящики, полиці, кошики або тумби, де повинні зберігатися рахунки, книги, сумки, одяг (брудний та чистий) та інші предмети. Коли ви переміщаєте щось із призначеного місця, візьміть на себе свідоме зобов'язання повернути це, коли ви закінчите використовувати або носити його.

Це допоможе розробити систематичний спосіб організації важливих документів та просту у використанні систему їх зберігання. Наприклад, ви можете розділити статті на такі категорії, як «для обробки», «до оплати», «для подачі» та «для читання». Призначте певний простір для кожної категорії, а потім не дозволяйте документам затримуватися будь-де.

5. Виділіть час у своєму розкладі, щоб навести порядок та повернути все на свої місця.

Призначте певний час протягом дня або тижня, щоб усунути безлад і переконатися, що речі на своїх місцях. Можна тримати кошик біля вхідних дверей і викидати небажані папери, як тільки вони потрапляють до вашої оселі. Спробуйте вибрати день тижня, щоб позбавлятися непотрібного за попередній тиждень або від зайвого кожен день.

Якщо ви започатковуєте великий проєкт, наприклад, реорганізацію своїх шаф, звільняйте потроху, щоб зробити його більш керованим. Виконуйте щось за планом щодня, щоб не накопичувати безладу.

6. Купуйте менше і будьте обережні з накопиченням майна.

Прийміть нову тактику: ставте під сумнів свої рішення про покупки, перш ніж перейти до сплати. Бажано запитати себе: «Чи дійсно мені потрібний цей предмет? Погіршилася б якість мого життя, якби я не мав цього? Скільки подібних речей я вже маю?» Якщо не вистачає стимулу, щоб відмовити собі, нагадайте, що витрачання грошей на враження приносить людям більш тривале щастя, ніж витрачання грошей на речі.

7. Уникайте багатозадачності, щоб позбутися безладу в голові.

Багато хто з нас звикли поєднувати кілька завдань одночасно; ми можемо навіть відчувати, що це добре виходить. Але так ми обманюємо себе, бо багатозадачність послаблює ефективність роботи, призводить до ще більшого відволікання.

Звільніть свій розум, застосовуючи підхід «одна річ за раз», коли це можливо: усуньте відволікаючі фактори і зосередьтеся на виконанні одного завдання, перш ніж переходити до іншого, і ви краще впораєтеся з обома завданнями, відчуваючи себе менш виснаженим та більш продуктивним. «Перерви, щоб вимкнутись й перезавантажитись, також можуть бути відновлювальними та корисними.

8. Привчіть свій мозок залишатися на сьогодні.

Якщо ви сумніваєтеся в рішеннях, які вже ухвалили, або повторюєте свої занепокоєння в нескінченному циклі, витратьте деякий час на те, щоб очистити свій розум, за допомогою медитації або заняття йогою. Це допоможе вам залишатися уважнішим до теперішнього моменту і позбутися надмірного шуму в голові, щоб тримати стрес під контролем. Записувати свої думки доволі корисно, щоб позбутися зайвих і впорядкувати їхній хід.

Юлія ВЕСНА