Чи вчимо здоровим звичкам ми своїх дітей

Фізична активність дітей багато в чому залежить від того, скільки вправ роблять батьки. Звісно, загалом програми по заохоченню фізичних вправ повинні бути націлені на охоплення сімей. Але вже виявлено, в результаті багатьох досліджень щодо відстеження рівня активності батьків і дошкільнят: чим активніше були вони кожен день, тим активніше була дитина. Також з’ясовані закономірності, що батьки і діти, зазвичай, менш активні у вихідні, коли проводять більше часу разом. Тому приділіть увагу для руху у вихідні.

Користь для здоров'я від фізичної активності добре відома, і це повинно спонукати батьків до більш регулярних рухів, що буде мати довгострокові переваги для здоров'я.

Легкі способи рухатися у вихідні

Якщо ви, як і багато батьків, застряли в рутині домашніх справ, сімейних обов'язків і далеких поїздок на машині у вихідні дні, можливо, потрібно лише кілька невеликих коригувань, щоб додати більше руху. Виконання вправ допомагають дорослим менше нервувати, а дитина наприкінці дня буде достатньо стомлена, щоб краще спати вночі.

Розбити діяльність

Розбийте діяльність на сегменти, наприклад, по 10 хвилин, що так само ефективно, як і 30 хвилин в день. Швидкий танцювальний сеанс, коли звучить улюблена пісня, цікава гра, щоб дізнатися, хто швидше прибере свої речі, іграшки в кімнаті, - все це активний час, і кожна дрібниця тут важлива.

Зробіть більше кроків

Як тільки ваші діти підростуть, щоб ходити самостійно, робіть кожну коротку поїздку - на пошту, в місцевий парк або коли йдете по справах - прогулянкою.

Проводьте більше часу на повітрі

Якщо не нижче нуля або не дощить, ваші малюки можуть провести час на вулиці хоча б кілька хвилин. Здійсніть невелику прогулянку, пограйте на дитячому майданчику - робіть все можливе, щоб рухатися, вбираючи вітамін D.

Дозвольте рухатись в приміщенні

Якщо немає можливості відвідувати дорогий дитячий тренажерний зал в торговельному центрі, спробуйте відтворити такий комплекс удома, позначивши одну кімнату чи якесь конкретне місце в своєму будинку як безпечний ігровий майданчик. Купуйте недорогі килимки, м'які блоки, активні ігри та іграшки і використовуйте їх у місці, де діти можуть отримати заряд енергії (мама і тато теж можуть грати).

Обмежте час перегляду телевізора і комп'ютера

Заохочуйте дітей відійти від цих пристроїв, але і самі не забувайте подавати приклад! Або, принаймні, активізуйте технічний час. Увімкніть відеогру, яка заохочує до руху. Подивіться програму про йогу для мами і дітей або дитячі телепрограми, в яких можуть бути ігри для вас і ваших дітей.

У вихідні шукайте заходи «мама і я»

Після того, як ви підписалися і оплатили заняття або захід для себе і своєї дитини, у вас збільшилися шанси відвідати його. Приходьте на уроки плавання для батьків і дітей або групи тренувань, або запишіть свого малюка на гру в футбол і проведіть ігровий час, підбадьорюючи його. Можна для ігор також скористатися перевагами місцевих парків і відділів відпочинку.

Створюйте свої власні ігри

Дітям дошкільного віку сподобається будь-яке веселе заняття, яким би дивним воно не здавалося. Наприклад, ведіть себе як тварини (стрибайте, як кролик, витягніться, як жираф) і по черзі вгадуйте імітації один одного, або почніть танцювальну вечірку під улюблену музичну групу своїх дітей.

Юлія ВЕСНА