Запрошення до участі у фестивалі «Щастя у творчості»

Громадська організація «Психокультура» 61002, Харків, вул. Алчевських 5, тел. 0632547781, 0993704221, 0989219267 e-mail: avelur2055@gmail.com , сайт: www.psycultura.wordpress.com

Інформаційний лист

Запрошуємо дітей, творчу молодь, педагогів, викладачів, батьків та усіх небайдужих авторів більш дорослого віку взяти безкоштовно участь у міжнародному Фестивалі «Щастя у творчості», який вперше в Україні та місті-герої Харкові проводиться за спільною ініціативою громадських організацій “Психокультура”, «Есперанто-клуб «Теорія щастя».

Цілями фестивалю є: стимулювання творчої активності учнів і студентів, творчої молоді, сімейної співтворчості, освітньої та культурно-мистецької співтворчості для спільних творів дітей, молоді та вчителів, педагогів, викладачів різних освітніх закладів, у контексті діалогу поколінь, естафети миру, пошуку щастя у творчості, популяризації ідеї гуманізму і моральних цінностей сучасної людини;

Цей фестиваль створено заради того, щоби люди різного віку як потенційні автори змогли відчути радість та задоволення від своєї творчої діяльності, незалежно від потенційних вікових та соціальних груп. Створення образу щастя у творчості, образу щасливої людини, групи людей чи людської спільноти може бути втілене у життя в різних номінаціях: образотворче мистецтво, фотографія, відео, текст, анімація.

Передбачено такі вікові та соціальні групи учасників

● діти від 5 до 12 років включно ● підлітки та молодь від 13 до 23 років включно

● дорослі автори (від 23 років і старші)

● діалог поколінь (сімейна співтворчість) для авторів дітей і дорослих різного віку

● дружній творчий діалог (освітня й культурно-мистецька співтворчість) для спільних творів дітей, молоді та вчителів, педагогів, викладачів різних освітніх закладів.

Мова творів українська (або україномовний переклад з іншої мови, у прозовій чи віршованій формі) Фестиваль проводиться дистанційно під час воєнного стану. У програмі Фестивалю: проведення прес-клубу онлайн.

Прийом творчих робіт для участі у Фестивалі від авторів (співавторів) здійснюється на електронну адресу maemo-pravo@ukr.net, gapeevleonid84@gmail.com з дати оголошення заходу на сторінці ГО «Психокультура» по 10 листопада 2022 року включно. Участь авторів є безоплатною, вступні внески не передбачені.

Роботи приймаються від авторів (співавторів) із наданою заявкою. (Подробиці читайте у Положенні про проведення дистанційного міжнародного фестивалю-огляду «Щастя у творчості», бланки заявок додаються.)

Довідкову інформацію можна отримати за тел. +38 063 2547781, +38 073 3104578.

Бажаємо вам радості й натхнення у створенні цікавих сюжетів сучасності на теми щастя у творчості!

Голова правління ГО “ Психокультура “ А.І. Халін

Заявка для учасників серед дітей до 18 років

(українською мовою, та/або україномовний переклад з іншої мови)

Номінація________________________________________________________________

Рубрика ___________________________________________________________________

назва твору_________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, вік автора (псевдонім за наявності) _____________________________________________________________________________

контактний телефон і електронна адреса _____________________________________________________________________________,

країна, місто, область, населений пункт, домашня адреса (або адреса перебування) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

навчальний заклад _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учень (учениця) _______________клас/група

прізвище ім’я, по батькові творчого керівника (педагога, викладача, консультанта) контактний телефон і електронна адреса __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, назва закладу освіти (культури, мистецтва тощо) ____________________________________________________________________________.

Батьки (П.І.Б., телефони і електронні адреси):

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Заявка для молодих учасників (18 ― 23 років)

(українською мовою, та/або україномовний переклад з іншої мови)

Номінація________________________________________________________________

Рубрика ___________________________________________________________________

назва твору_________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, вік автора (псевдонім за наявності) _____________________________________________________________________________

контактний телефон і електронна адреса _____________________________________________________________________________,

країна, місто, область, населений пункт, домашня адреса (або адреса перебування) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

навчальний заклад ____________________________________________________________________________

Учень, студент (учениця, студентка) ____________________клас, курс/група

прізвище ім’я, по батькові творчого керівника (педагога, викладача, консультанта) контактний телефон і електронна адреса __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, назва закладу освіти (культури, мистецтва тощо) ____________________________________________________________________________.

****

Заявка для дорослих учасників (з 23 років та старших)

(українською мовою, та/або україномовний переклад з іншої мови)

Номінація________________________________________________________________

Рубрика ___________________________________________________________________

назва твору_________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, вік автора (псевдонім за наявності) _____________________________________________________________________________

контактний телефон і електронна адреса _____________________________________________________________________________,

країна, місто, область, населений пункт, домашня адреса (або адреса перебування) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Місце роботи, професія, навчальний заклад (за наявності)_________________________________________________________________________________________________________________________________

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Заявка для учасників «діалог поколінь» (сімейна співтворчість)

для авторів дітей і дорослих різного віку

Номінація________________________________________________________________

Рубрика ___________________________________________________________________

назва твору_________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, вік автора-дитини та дорослого автора (псевдонім за наявності) _____________________________________________________________________________

контактний телефон і електронна адреса _____________________________________________________________________________,

країна, місто, область, населений пункт, домашня адреса (або адреса перебування) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

навчальний заклад _____________________________________________________________________________

Учень, студент (учениця, студентка) ____________________клас, курс/група

прізвище ім’я, по батькові творчого керівника (педагога, викладача, консультанта) контактний телефон і електронна адреса __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, назва закладу освіти (культури, мистецтва тощо) ____________________________________________________________________________.

Батьки (П.І.Б., телефони і електронні адреси):

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Заявка для учасників

дружній творчий діалог

(освітня й культурно-мистецька співтворчість)

для спільних творів дітей, молоді та вчителів, педагогів, викладачів різних освітніх закладів

Номінація________________________________________________________________

Рубрика ___________________________________________________________________

назва твору_________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, вік автора-дитини та дорослого автора (псевдонім за наявності) _____________________________________________________________________________

контактний телефон і електронна адреса _____________________________________________________________________________,

країна, місто, область, населений пункт, домашня адреса (або адреса перебування) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

навчальний заклад _____________________________________________________________________________

Учень, студент (учениця, студентка) ____________________клас, курс/група

прізвище ім’я, по батькові творчого керівника (педагога, викладача, консультанта) контактний телефон і електронна адреса __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, назва закладу освіти (культури, мистецтва тощо) ____________________________________________________________________________.

Батьки (П.І.Б., телефони і електронні адреси):

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Положення

про проведення дистанційного

міжнародного фестивалю-огляду

«Щастя у творчості» (витяг)

1.1 Загальні засади.

Засновником дистанційного міжнародного фестивалю-огляду «Щастя у творчості», що відбувається в Україні та місті-герої Харкові вперше, є громадська організація «Психокультура», співзасновником є громадська організація «Есперанто-клуб «Теорія щастя», авторська ідея члена Національної спілки журналістів України Леоніда Гапєєва (leonid gapeev, Ютуб канал відео).

1.2 Цілі Фестивалю:

● стимулювання творчої активності учнів і студентів, творчої молоді, сімейної співтворчості, освітньої та культурно-мистецької співтворчості для спільних творів дітей, молоді та вчителів, педагогів, викладачів різних освітніх закладів, у контексті діалогу поколінь, естафети миру, пошуку щастя у творчості, популяризації ідеї гуманізму і моральних цінностей сучасної людини;

● моральна, психологічна й інформаційна підтримка творчої молоді; авторів дорослого віку, що популяризують втілення у життя ідеї щастя у творчості;

● суспільне визнання творчості авторів як загальнолюдських моральних цінностей в процесі пошуку щастя у творчості, що стосується кожної гуманістично налаштованої сучасної людини.

1.3 Концепція та ключова ідея. Вступні тези про щастя і творчість

Цей фестиваль створено заради того, щоби люди різного віку як потенційні автори змогли відчути радість та задоволення від своєї творчої діяльності, незалежно від потенційних вікових та соціальних груп, про що дізнаємося далі. Створення образу щастя у творчості, образу щасливої людини, групи людей чи людської спільноти може бути втілене у життя в різних номінаціях: образотворче мистецтво, фотографія, відео, текст, анімація. Орієнтири як рубрики наведені далі.

2.1. Вікові та соціальні групи учасників

● діти від 5 до 12 років включно ● підлітки та молодь від 13 до 23 років включно

● дорослі автори (від 23 років і старші)

● діалог поколінь (сімейна співтворчість) для авторів дітей і дорослих різного віку

● дружній творчий діалог (освітня й культурно-мистецька співтворчість) для спільних творів дітей, молоді та вчителів, педагогів, викладачів різних освітніх закладів.

2.2. Номінації та рубрики

Для авторів пропонуються наступні номінації:

● образотворче мистецтво ● фотографія ● відео сюжет ● текст ● анімація

Особливості змісту творів у номінаціях

У номінаціях є певні особливості для творчого втілення ідей сюжетів.

Важливим та дієвим проявом і практичним втіленням у життя ідеї щастя у творчості для учасників будь-яких номінацій та рубрик є створення міні-тексту (кілька коротких речень українською мовою, та/або україномовний переклад з іншої мови, у прозовій чи віршованій формі ) мирного й позитивного послання до нинішніх та майбутніх поколінь. У цьому посланні автори мають продемонструвати для широкого загалу своє бачення практичного втілення у життя ідеї щастя у творчості, що додатково презентуватиме зміст створеного сюжету.

● образотворче мистецтво

Рубрики Малюнок на папері, комікс, комп’ютерний малюнок тощо.

● фотографія (орієнтовні сюжети). Рубрики : краса природи, краса осені, гарний настрій, щаслива людина, щаслива тварина, сімейний позитив, радість спілкування, в житті я відчуваю позитив, від проблеми ― до щасливого фіналу тощо. Для одного автора (групи співавторів) допускається подати на Фестиваль від 1 до 3 фотографій в одній рубриці. Загалом можливо подати сюжети до 2 рубрик. Кожна фотографія або серія фото у рубриці має містити назву та коротку історію про сюжет (від 2 до речень або фраз, що інформуватимуть та налаштовуватимуть людину на краще сприйняття ідеї щастя у творчості.

● відео сюжет Запропоновані орієнтовні Рубрики :

краса природи, краса осені, гарний настрій, щаслива людина, щаслива тварина, сімейний позитив, радість спілкування, в житті я відчуваю позитив, від проблеми ― до щасливого фіналу тощо.

Це може бути коротка невигадані історія про реальні події власного життя, про цікавих людей серед друзів та знайомих. Також можна створити відеопромову про своє бачення щастя у творчості у різних проявах життя. Водночас можна створити відеоказку із щасливим фіналом, де добро перемагає зло. Запропонованими варіантами зміст сюжетів не обмежується. Один файл відео має не перевищувати 2 хвилини 30 секунд. Цікаві сюжети можуть бути розміщені у відкритому доступі на ютуб каналі leonid gapeev та на сайтах громадської організації «Психокультура» www.psycultura.wordpress.com

До відео має додаватися коротка інформація про цей сюжет .(приблизно 3-6 речень)

● текст Може бути написаний у формі вірша, поеми, оповідання, есе, казки, статті, проблемної статті, інтерв’ю з реальним співрозмовником, публіцистичних роздумів, листа комусь із потенційних читачів тощо .

Обсяг тексту має не перевищувати 3 сторінок набраних у форматі word, 14 розмір шрифта, інтервал 1,15. Як виняток, текст може бути подано у варіанті рукопису, виконаний на аркуші паперу чи в зошиті, блокноті, написаний акуратним розбірливим почерком без помарок і виправлень, добре вичитаний і представлений без помилок. Обсяг рукопису має не перевищувати 1-2 сторінок паперового тексту. У разі представлення як виняток тексту в рукописі автор (співавтори) мають додатково на окремому аркуші написати окремо короткий лист до читачів (2-3 речення), в якому просто й доступно, відверто описати свої життєві обставини, чому саме текст подано не набраний на технічному пристрої, а у рукописі. (бажано про це написати не формально інформаційно за стилем, а додати емоції та відчуття, що має додатково продемонструвати вашу мотивацію до творчості, пошуку щастя у творчому процесі, мотивацію до знань і самовдосконалення.

Кожна представлена творча робота має містити назву сюжету, також автор (співавтори) має заповнити коротку заявку, зразок якої наведено далі.

Орієнтовні теми і рубрики для текстів

● проблеми можна вирішити конструктивно ● життєва історія ● цікаве поруч з нами ● творчі мандри ● щасливі моменти життя ● Територія успіху ● секрети творчості ● креативна ідея ● улюблена професія як творчість ● творчість як естафета миру під час війни ● невигадана історія про успіх і визнання ● ми залишаємося у Харкові, або про щастя у творчості на фоні звуків війни ● щастя у творчості ми розвиваємо далеко від рідної домівки, гортаємо нові життєві так сторінки… ● переселення і творчість, як знайти щастя в улюбленій справі та не втратити надію тощо.

Анімація (комп’ютерна та лялькова) . Обсяг сюжету має не перевищувати 1 хвилини. Тематика сюжетів не обмежена, має відповідати загальній концепції фестивалю, ідеї щастя у творчості.

Умови і формат проведення Фестивалю-огляду

Мова творів українська (або україномовний переклад з іншої мови, у прозовій чи віршованій формі) Фестиваль проводиться дистанційно під час воєнного стану. У програмі Фестивалю: проведення прес-клубу онлайн.

Прийом творчих робіт для участі у Фестивалі від авторів (співавторів) здійснюється на електронну адресу maemo-pravo@ukr.net gapeevleonid84@gmail.com з дати оголошення заходу на сторінці ГО «Психокультура» по 10 листопада 2022 року включно. Участь авторів є безоплатною, вступні внески не передбачені.

Роботи приймаються від авторів (співавторів) із наданою заявкою (бланки є в іншому файлі)

Оргкомітет фестивалю не обмежує права автора (співавторів) на вільне використання й можливе поширення творів поза межами цього заходу. Враховуючи некомерційний характер заходу організатори і автори діють у спрощений спосіб фактичної творчої співпраці, на основі добровільності волевиявлення сторін, що є змістом будь-якого договору, в усній формі у період воєнного стану.

Відкритість, прозорість і публічність заходу допускає розміщення інформації про Фестиваль у мережі Інтернет, на сайтах громадської організації «Психокультура» www.psycultura.wordpress.com , Каналі ГО «Психокультура» YOUTUBE psyculture https://www.youtube.com/channel/UCSr6RwL_cl21BJ0kOtbu8GA та у ЗМІ, в ігрових освітніх прес-клубах тощо.

Критерії відзначення авторів та організаційні аспекти

Один автор (група співавторів) може подати творчі роботи до 2-х обраних номінацій, до 2-х сюжетів у кожній із номінацій. У випадку надсилання одним автором (групою співавторів) творчих робіт у кількості більше 2-х обраних номінацій, більше 2-х сюжетів у кожній із номінацій, оргкомітет може на свій розсуд обрати ті твори (не більше 2), що краще відповідатимуть оголошеній концепції та тематиці щастя у творчості.

Автори творчих робіт (сюжетів), допущених до участі у фестивалі, будуть відзначені дипломами, із урахуванням змісту, оригінальності, актуальності, образності, виразності, креативності, глибини розкриття теми, моральних цінностей людини, що представлені в творі та інших чинників втілення у життя ідеї щастя у творчості.

Довідкову інформацію можна отримати за тел. +380733104578, +38 063 2547781.

Бажаємо вам радості й натхнення у створенні цікавих сюжетів сучасності!