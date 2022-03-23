Вуличне освітлення в умовах воєнного стану

Буквально за кілька днів перед початком військових дій в Україні селяни зі Львівщини поцікавилися особливостями освітлення вулиць. Мешканці одного села звернулися до сільського голови з проханням встановити на кожній електроопорі центральної вулиці ліхтарі. Цією вулицею постійно ходять люди — і дорослі, і діти. Оскільки освітлення проводиться за гроші платників податків, селяни акцентували увагу на необхідності забезпечити їм належний рівень безпеки. Але тоді їм відмовили. Мотивували тим, що законодавством заборонено встановлювати ліхтарі на кожну опору, а лише через одну. Втім, військова окупація України внесла несподівані зміни у проблему вуличного освітлення. Через паніку серед населення, що цілком зрозуміло з людської точки зору, на Волині навпаки деякі люди телефонували до місцевої влади із проханням обмежити освітлення на вулицях, аби убезпечитися від обстрілів. Тому маємо осмислено розібратися у ситуації, аби розвіяти міфи і фейки, щоб читачі самі зробили правильні висновки.

Якою саме нормою, окрім профільного Закону «Про благоустрій населених пунктів», керуються посадовці, мешканці ОТГ вправі дізнатися шляхом безпосереднього усного чи письмового звернення до сільради. Адже отримана відповідь й надана інформація буде або підтвердженням правомірної поведінки з боку суб’єкта владних повноважень, або ж навпаки свідчитиме про наявність спору про право. У даній ситуації група односельців також може письмово звернутися до місцевої державної адміністрації. Саме держадміністрація (обласна, районна) відповідає за дотримання прав і свобод громадян на відповідній території адміністративно-територіальної одиниці (області й району). Докладно про це можна почитати у Законі «Про місцеві державні адміністрації». У письмовому зверненні варто чітко поставити запитання, яким саме підзаконним нормативним актом керуються у сільраді, коли запроваджують обмеження встановлювати ліхтарі не на кожну опору, а лише через одну. У випадку необґрунтованої відмови з боку сільради встановити чи відновити вуличне освітлення скаргу слід подавати до місцевої державної адміністрації або ж подати позов до адміністративного суду. До речі, із схожою проблемою заявник нещодавно звернувся до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом до Загатянської сільради. Раніше її рішенням було демонтовано лінію вуличного освітлення Л-01 «Копань», і мешканець села добивався відновлення освітлення. І одна із вимог позивача ― визнати протиправним та скасувати рішення Загатянської сільської ради від 18 лютого 2019 року. Суд частково задовольнив цей позов, визнавши те рішення сільради незаконним. ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/86151371/ )

Аспекти енергоефективності в умовах воєнного стану

Водночас нині в умовах децентралізації ключові аспекти проблеми варто розглядати у контексті енергоефективності. Так, у ст. 18 нового Закону «Про енергетичну ефективність», що діє з листопада 2021 року, йдеться про популяризацію та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів, у т. ч. реалізацію та популяризацію пілотних проєктів, грантів, субсидій, здешевлення кредитів на здійснення енергоефективних заходів тощо. Також Законом «Про благоустрій населених пунктів» (ст. 9, ст. 10) визначено, що до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері благоустрою населених пунктів належить інформування населення про здійснення заходів з благоустрою. А серед повноважень сільських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів є затвердження місцевих программ, правил та заходів з благоустрою територій населених пунктів. Додатково автор отримав інформацію й коментарі від фахівців профільного департаменту енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації. По суті проблеми, головне не відстань між опорами для вуличного освітлення, а затверджений проєкт на місцевому рівні. Адже останнім часом з обласного бюджету не виділяється жодної копійки на вуличне освітлення в селах області, тому ця справа лягає на плечі сільради.

Освітлення вулиць заради благоустрою і безпеки людей

Варто нагадати, що Закон «Про благоустрій населених пунктів» діє і в мирний час, і в нинішніх умовах воєнного стану. Це правовий аспект. А ще варто зосередити увагу на безпекових аспектах, про які говорять фахівці. В цьому плані варто подивитися відеозвернення мера міста Луцька. На переконання посадовця, необхідності цілком вимикати світло в житлових будинках міста та у приватному секторі немає, оскільки наведення ракети на ціль відбувається завдяки супутнику. Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук під час ранкового відеозвернення 1 березня. На його думку, у сучасних умовах, за нинішніх технологій і засобів ведення війни, відсутність чи наявність освітлення в місті, зокрема і в приватному секторі, не має жодного значення для ворога.

«Наведення на ціль в абсолютній більшості випадків відбувається по супутнику і за допомогою інших сучасних засобів. А відсутність світла у селах та в місті ускладнює патрулювання та виявлення диверсійно-розвідувальних груп, проведення огляду автомобілів. Сьогодні повна темнота сприяє тому, що мародери можуть обкрадати будинки та квартири. Бо ми всі розуміємо, що частина жителів громади в силу тих чи інших причин виїхала за межі міста. Тому прошу зберігати спокій і не піддаватися на різноманітні інформаційні вкиди щодо освітлення і не розповсюджувати паніку. Ще раз звертаюся до усіх з проханням зберігати спокій. Не впадати у відчай і довіряти тій інформації, яка надходить з перевірених джерел. Тому що сьогодні інформаційна війна теж є складовою тієї війни, яку веде проти нас агресор. І однією із цілей є порушення нормального психічного здоров’я громадян. Тому що сьогодні дуже багато робиться для того, щоб зробити отаку дистабілізацію і дезорганізацію в містах», – звернувся міський голова до мешканців громади.

Отож варто зберігати спокій та здоровий глузд, засади критичного мислення, які маємо активізувати в собі, аби протистояти фейкам та інформаційній агресії, усіляким сучасним маніпулюванням. Навіть якщо ліхтарі будуть встановлені через один, це, у будь-якому разі краще, аніж повністю затемнені вулиці сіл та селищ, де є ризики розгулу мародерів. Адже з точки зору криміналістики, відеофіксація правопорушень освітлених вулиць краще сприятиме розкриттю злочинних дій, спростить пошук винних осіб та доказування протиправної поведінки. До того ж людина психологічно почуватиметься більш спокійною та врівноваженою, йдучи ввечері нормально освітленими вулицями міст, сіл, селищ. Так само й силовим структурам, правоохоронцям, комунальникам, рятувальникам, швидкій екстреній медичній допомозі, волонтерам, територіальній обороні і не тільки легше й ефективніше буде працювати й патрулювати освітлені вулиці населених пунктів.

Насамкінець варто згадати про те, що згідно зі ст. 3 Основного Закону України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Ось такі є прості й життєво необхідні для кожного з нас аспекти благоустрою населених пунктів у період воєнного стану, де норма статті 3-ї Конституції матиме більш реалістичне втілення у життя.

Леонід ГАПЄЄВ