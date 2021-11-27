Виховання поваги до тварин ― запорука безпеки людини

Часто ми проявляємо надмірну допитливість до чужого життя. І це стосується не лише людей, але й простого місця перебування тварин. І коли, не дай Боже, станеться неприємність, то одразу ми згадуємо про права людини. Але нерідко забуваємо про певні обов’язки, що має кожна людина перед природою та суспільством, державою. Цілком серйозно говорив Маленький Принц у відомому творі Екзюпері: «Ми відповідальні за тих, кого приручили!» Іншими словами, ми реально є відповідальними за тварин, коли перебуваємо в соціумі. А чи завжди ми дотримуємося необхідних правил безпечної поведінки з тваринами у громадських місцях? Отож поговоримо про правила поведінки й безпечного поводження з тваринами у зоопарку. Адже це має стати повсякденною справою виховання у родині та в освітніх закладах.

Якщо в Україні нині налічується 7 державних зоопарків, не говорячи вже про різні приватні контактні зоопарки місцевого значення, то, без сумніву, замислитися про правила безпечної поведінки і безпечного поводження з тваринами варто скрізь.

Якось дівчина з невеликого міста вирішила відвідати зоопарк сусіднього областного центру. На початку вона поводилася цілком нормально й пристойно: ходила, гуляла, дивилася на тварин. Потім відвідувачка зоопарку чомусь вирішила поближче пробратися до огорожі з верблюдами. Несподівано для всіх перелізла через огорожу, щоб зробити фотографії з тваринами на власний мобільний телефон. Бо такі селфі нині стали модними? Зазвичай через таких непроханих гостей у тварини активізується цілком природний інстинкт самозбереження. Після несподіваного вторгнення людини до забороненої території перебування тварини з невідомим пристроєм верблюдиця із дитинчам стала захищатися, вкусила дівчину в голову. Працівники зоопарку, які стали свідками того інциденту, одразу надали постраждалій дівчині вчасну першу необхідну допомогу та викликали бригаду «швидкої», яка відвезла відвідувачку зоопарку до лікарні…

Згодом постраждала подала цивільний позов до суду проти державного зоопарку. У позовних вимогах просила суд стягнути кілька тисяч гривень з державного зоопарку в якості компенсації за моральні страждання, плюс компенсацію за лікування.

Норм поведінки для людей слід дотримуватися…

У цій невигаданій історії автор сюжету жодним чином не ставить собі на меті когось захищати чи звинувачувати. Але ж варто подивитися на ситуацію з точки зору здорового глузду.

У цивілізованому світі людей уже змалечку привчають до певних правил і норм поведінки у громадських місцях. Бо це є справою виховання у родині, має бути й предметом вивчення у школі, коледжі, університеті та й не тільки. Тварини в Україні теж захищені Законом (і не одним), та й інстинкти самозбереження спрацьовують у них миттєво, якщо людина поводиться не зовсім адекватно. (Про суттєво модернізований Закон стосовно жорстокого поводження із тваринами варто поговорити окремо, а зараз маємо зосередити увагу на цій невигаданій історії).

Головним аргументом на захист зоопарку було те, що відвідувачка вчинила незаконне вторгнення людини на територію перебування тварини. «Під час здійснення загального використання об'єктів тваринного світу забороняється порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження» (ст. 16 Закону «Про тваринний світ»). «Користувачі об'єктами тваринного світу зобов'язані додержуватися встановлених правил, норм використання об'єктів тваринного світу» (ст. 34 Закону). Фактично, коли відвідувачка зоопарку незаконно опинилася поза огорожею, на забороненій для людей зоні, то вона порушила спокій та середовище існування тварини із дитинчам.

Проникнення людини в зону (вольєр) для обслуговування та утримання тварин з метою виготовлення несанкціонованої фотозйомки, націлення й наближення впритул до верблюдиці мобільного телефону практично є прикладом грубого й жорстокого поводження з твариною, що перебуває у своєму житлі й відчуває агресивне проникнення людини на свою територію. В таких екстрених ситуаціях у тварин активізується природний інстинкт самозахисту. Тому районний суд Харкова визнав право тварини на недоторканність, підтримав правоту дій працівників зоопарку та повністю відмовив позивачці у задоволенні усіх вимог.

Прості речі й житейська мудрість

Перебуваючи у будь-якому зоопарку України, варто уважно читати Правила поведінки для відвідувачів. Зазвичай, їх розміщують у загальнодоступних місцях. З метою збереження тварин для запобігання нещасних випадків відвідувачам зоопарку категорично заборонено годувати, дразнити й лякати тварин; заходити або перелазити через бар’єри та інші огородження приміщень для тримання тварин та інші споруди; протягувати до тварин через решітки та сітки руки й ноги, а також притуляти й торкатися тварин різними предметами. (Якщо ж погодувати тварин у мінізоопарку таки дозволено, то про це має бути чітко написано у Правилах).

Думаю, варто в сучасних родинах та в освітніх закладах на заняттях природознавства й екології частіше досліджувати проблему безпечного поводження з об’єктами тваринного світу. Бо подібні інциденти, коли страждає людина і тварина, насправді нікому не потрібні. Та й зайві клопоти й судові ризики не завжди виправдовують надію тих, хто подає позов про великі стягнення коштів. Бо, якщо глибше поміркуємо над проблемою, то згодом можна дійти висновку, що не у грошах щастя, і тому судові спори й стягнення коштів не є самоціллю. Хоча в іншій історії фінал був більш затратним для невеличкого приватного зоопарку, а чи виправдалися сподівання постраждалої відвідувачки в суді?

Схожа інша історія нещодавно стала предметом розгляду в Голосіївському райсуді Києва (https://vkursi.pro/vsudi/decision/94269243). В приватному зоопарку, розташованому в одному із столичних ТРЦ, жінка перебувала з дитиною та своєю подругою. На запрошення співробітника зоопарку вона зайшла в клітку до Лемура і під час перебування там він її вкусив. Про це було повідомлено адміністрацію зоопарку, викликана поліція та швидка допомога. У медзакладі жінці встановлено діагноз: «вкушена рана лівої кисті». Позивачка пред`явила вимоги про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок завдання шкоди її здоров`ю в результаті укусу дикої тварини, яка утримувалася в зоопарку. І жорстким аргументом на користь позивачки стала доволі популярна серед правників норма Цивільного Кодексу України. Відповідно до положень ст. 1187 ЦК України джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов`язана з утриманням диких звірів. У якості компенсації моральної шкоди суд вирішив стягнути з власника контактного зоопарку 10 тисяч грн на користь позивачки. А в іншій частині позову (жінка просила стягнути більш ніж 38 тисяч) суд відмовив через недоведеність заявлених обставин і фактів.

Як бачимо, реальні інциденти, пов’язані з непродуманою поведінкою, необережним поводженням людей зі звірами, призводять до фізичних і моральних страждань.

Насамкінець варто пригадати й основні статті Основного Закону. Відповідно до ст. 66, ст. 68 Конституції України кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Отже, люди! Не лякайте тварин мобільними телефонами, фотоапаратами, відеокамерами та іншими пристроями сучасної цивілізації.

Мораль тут дуже проста: безпечне поводження з тваринами врятує людське здоров’я та життя. Адже виховання поваги до тварин ― дієва запорука безпеки людини. І тоді таких невигаданих історій у нашій країні істотно поменшає. Принаймні, у це ми віримо.

Леонід ГАПЄЄВ