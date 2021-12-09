Ми ризикуємо через тих, хто поруч… без намордника…

У листопаді набув чинності Закон України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу. Багато вимог стосуються безпосередньо тих, хто утримує домашніх тварин. Отож кожному хазяїну тварини, що утримує її на праві власності, відтепер доведеться виконувати нові правила заради того, щоб не створювати небезпечних ситуацій для оточуючих. А ще не забуваймо про значні юридичні та фінансові ризики у вигляді штрафів, від яких спробуємо застерегти уважних читачів у цій статті.

Повний текст Закону від 15 липня 2021 року №1684-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» можна знайти на сайті парламенту ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-IX#Text ).

Суттєвим ризиком для власників домашніх тварин є адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, це стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил утримання собак і котів. Варто дізнатися й уважно почитати Правила утримання домашніх тварин у населеному пункті проживання. У багатьох з них треба поставити на облік вашу собаку, якщо її породу віднесено до небезпечних.

Хазяїн відповідатиме за небезпечну поведінку тварини

Порушенням може стати утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, утримання незареєстрованих собак, приведення їх у громадські місця, вигулювання собак без повідків та намордників (крім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних порід собак) чи в невідведених для цього місцях. А ще передбачені штрафи за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування у громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для цього місцях). Такі дії (або бездіяльність) для власників собак і котів тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 170 до 340 грн). А для посадових осіб розцінки штрафів є більшими. Йдеться про попередження або накладення штрафу на посадовців — від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до до 850 грн).

Бульдог, бульмастиф, був’є, бультер’єр. Вівчарка, дог, као, мастиф, ротвейлер. Собака вовчий, тер’єр американський стафордширський. Тоза-іну (собака японський бійцівський). Метиси (нащадки) зазначених порід… Це лише основні породи небезпечних собак.

Зверніть увагу: адміністративна відповідальність стосується власників небезпечних порід собак, які детально описані у постанові Кабміну від 10 листопада 2021 р. №1164 «Деякі питання щодо небезпечних порід собак». (Перелік небезпечних порід собак: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1164-2021-%D0%BF#Text ). Хоча й власникам котів не варто надовго розслаблятися, бо урядовці зараз детально взялися за собак, доберуться й до котів? Але поки що із котами жити спокійніше, доки Уряд не запровадив переліку небезпечних котів.

А ще кожному хазяїну з цього великого списку небезпечних порід собак доведеться подбати про проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Тобто доведеться придбати страховку, бо собака, віднесена до переліку небезпечних порід, може бути агресивною, і, не дай Боже, можлива ситуація, коли тварина покусає чи зробить будь-яку шкоду іншій людині. (Невипадково згадуються слова відомої пісні «Собака бывает кусачей…»). При цьому, якщо порушення супроводжується нанесенням шкоди здоров'ю людини або майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1700 до 3400 грн з конфіскацією тварини, посадовцям — від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини.

Утримання тварин: діють місцеві правила

Кожна місцева рада ще до набуття чинності нового Закону розробляла й затверджувала свої правила безпечного утримання домашніх тварин. Напевно, після введення в дію нового Закону цей процес активізується. Тому розглянемо в якості одного з прикладів «Правила утримання домашніх тварин в межах адміністративної території Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області» (додаток №1 до рішення виконавчого комітету Іллінівської сільської ради від 01.03.2019 року №190; https://illinivska-gromada.gov.ua/news/1554123478/ ). Напевно, варто назвати основні практично корисні діючі норми з цих Правил. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх), починаючи з 14-річного віку. Не допускається залишати домашню тварину, особливо собак, без нагляду або супроводження їх, за межами квартири, подвір’я окремого будинку.

Що повинна забезпечити людина під час супроводження тварини?

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити: безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною; безпеку супроводжуваної домашньої тварини. Також необхідно подбати про безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході, тобто безпосередньо контролювати поведінку тварини. А ще в розділі 7 цих Правил є цікаві нюанси. Йдеться про Правила поводження з домашніми тваринами, що виключають жорстокість. Так, при поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов'язана не просто про неї дбати, але й забезпечити достатню кількість їжі та постійний доступ до води. А ще треба надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними. Суворою вимогою для людини, яка супроводжує домашню тварину, є необхідність забезпечити наявність намордника, нашийника з ідентифікуючими позначками.

Що тепер контролюватимуть місцеві ради та органи поліції?

До повноважень місцевих рад на відповідній території і в межах їхньої компетенції належать: вжиття заходів та забезпечення дотримання заборони провадження діяльності пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої цим Законом діяльності в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. А ще на місцеві ради покладено організацію та здійснення заходів щодо захисту тварин від жорстокого поводження. А поліцейські у межах своєї компетенції повинні здійснювати нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях, за дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, вживати відповідні заходи у разі порушення законодавства у цій сфері.

Жорстоке поводження з тваринами: доходи українські, а штрафи європейські…

Напевно, окремі наші співвітчизники раніше байдуже ставилися до елементарних цивілізованих вимог поведінки із будь-якими тваринами. Та й думки з «Маленького Принца» Екзюпері, про те, що ми відповідальні за тих, кого приручили, для когось залишалися доволі незрозумілими? Отож тепер життя внесе свої корективи у ситуацію. Каратимуть порушників європейськими штрафами. Принаймні, така норма діє в новій редакції 89-ї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, що має назву «Жорстоке поводження з тваринами». Йдеться про знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі. Тут мова йде про залишення тварин напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування тварин, передбачені законодавством. Усі ці дії (бездіяльність) тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 грн) з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. Якщо ж названі дії вчинені стосовно двох і більше тварин або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, то відповідальність буде суворішою. Це накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Цікавою нормою нового Закону є обов’язкова наявність повідка для здійснення вигулу собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, поза місцем постійного утримання таких тварин. Також передбачено під час прогулянки тримати у намордниках собак, що включені до Переліку небезпечних порід, затверджених Кабміном.

Вочевидь, пильність та уважність хазяїна, використання повідків і намордників під час вигулу собак обійдуться значно дешевше, аніж виклики до суду чи отримання документа про сплату штрафу.

Хочеш додому тварину ― отримай письмову згоду мешканців квартири

Дуже шкода, але є обмеження для законослухняних громадян у новій редакції Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження». Це стаття 9 «Особливості утримання домашніх тварин». Уявімо собі ситуацію, коли в одній квартирі мешкають дві родини. Наприклад, батьки з дітьми разом із бабусею чи дідусем. Захотіли діти обзавестися котом. Здавалося би, ця домашня тварина не віднесена до небезпечних порід, порівняно з собаками. Але тепер дозволяється утримувати домашніх тварин у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування.

Доволі модернізовано підхід держави до ветеринарного обслуговування тварин з боку власників (ст.10 Закону). Якщо ваш старий собака вже настільки занедужав, що його життя стає суцільним стражданням для усіх, то просто так відвезти тварину до лісу, й назавжди попрощатися, як описано в художній літературі, буде негуманно й юридично ризиковано. Адже особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання треба негайно її ізолювати, звернутися до ветеринарного лікаря. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки ті спеціалісти, що мають відповідну фахову освіту. А ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин для припинення їх страждань.

Леонід ГАПЄЄВ