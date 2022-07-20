Фінансова допомога від Червоного Хреста: які є шанси її отримати?

За усі ці місяці триваючої в Україні війни переважна більшість програм фінансової допомоги цивільному населенню від міжнародних організацій була та залишається зорієнтованою на тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб. І от віднедавна з’явилася програма надання фінансової допомоги тим громадянам, хто з тих чи інших обставин залишився в місцях активного проведення бойових дій. Варто докладніше почитати тристоронній Меморандум про взаєморозуміння щодо надання грошової допомоги вразливим категоріям населення України, які постраждали внаслідок бойових дій. Документ підписано сторонами 22.04.2022 Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Товариством Червоного Хреста України та Міністерством соціальної політики України.

Які є шанси отримати допомогу від Червоного Хреста, докладніше обміркуємо у цій статті.

Відповідно до цього Меморандуму, МКЧХ надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад. Розмір допомоги становить 2500 грн на одну людину в місяць. За повідомленням з офіційного джерела, запланована тривалість цієї програми 3 місяці. Кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства переказом на банківський рахунок, інформація про який зареєстрована в Мінсоцполітики, або готівкою, яку можна буде отримати в будь-якому відділенні Приватбанку.

Допомогу можуть отримати сім’ї, які підпадають під дві обов’язкові критерії. По-перше, сім’я має офіційний статус малозабезпеченої та відповідно зареєстрована в Міністерстві соціальної політики України. По-друге, до 24 лютого 2022 року сім’я проживала в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, незалежно від того, виїхала родина чи залишилася в громаді. Список областей, в окремих постраждалих громадах яких буде надана допомога, є такий: Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.

Офіційна відповідь Мінсоцполітики

Відверто кажучи, будь-яка інформація, що по суті являє суспільний інтерес, повинна бути практично відкритою та доступною для громадянського суспільства. Але на практиці автору статті в процесі проведення журналістського розслідування довелося кілька разів направляти запити до різних розпорядників інформації. І відповідь надали зовсім не одразу. Добре, що хоча й із певною затримкою таки вдалося отримати цей документ, йдеться про повний офіційний текст Меморандуму. Оскільки він не містить жодної військової чи державної таємниці, то в умовах воєнного стану людям варто допомогти знайти корисну й цікаву інформацію. Отож для зацікавлених читачів наведемо текст Меморандуму, бо в інтернеті цієї актуальної та суспільно значимої інформації немає.

Через тривалу у часі проблему певної невизначеності й суперечностей діючого законодавства у сфері соціального захисту населення (йдеться про можливості оформлення допомоги постраждалим від війни), через наявні юридичні колізії, автор письмово звернувся до Міністерства соціальної політики України. Отримав, окрім тексту документа, письмову відповідь, отож наведу читачам основні тези актуальної інформації.

З метою покращення соціального захисту окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Кабінетом Міністрів України прийнято низку нормативно-правових актів та вживаються заходи щодо забезпечення дієвої співпраці з міжнародними організаціями для організації надання додаткової підтримки у вигляді грошових виплат від міжнародних організацій визначеним найбільш соціально незахищеним верствам населення.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 №487 «Про реалізацію спільного з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України проєкту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення» визначено наступне. У рамках реалізації проєкту право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні (МКЧХ) та Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) мають окремі категорії населення. (Зокрема, це особи із числа внутрішньо переміщених осіб, зазначених в абзаці вісімнадцятому пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб).

Який є алгоритм пошуку й відбору претендентів на отримання фінансової допомоги?

Для отримання допомоги Міністерство соціальної політики формує і передає МКЧХ або ТЧХУ перелік отримувачів взаємоузгоджених вразливих категорій, відомості про яких містяться в інформаційних базах даних Міністерства соціальної політики, зокрема Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, або осіб, які подали заявку на отримання допомоги шляхом заповнення форми на інформаційній платформі «єДопомога» (edopomoga.gov.ua).

На які соціальні групи поширюється дія Меморандуму?

Меморандумом про взаєморозуміння між Мінсоцполітики, МКЧХ та ТЧХУ щодо надання грошової допомоги вразливим категоріям населення України, які постраждали внаслідок бойових дій, визначено цільові соціальні групи населення, на яких поширюється дія цього документа.

Одна з таких «група А». Це особи, які відносяться до соціально вразливих категорій населення, визначених у додатку 1 до Меморандуму (за даними Мінсоцполітики, надання грошової допомоги розпочато з малозабезпечених сімей); місце проживання яких зареєстровано у районах, що постраждали внаслідок бойових дій і визначені у переліку пріоритетних районів МКЧХ та ТЧХУ (додаток 2 до Меморандуму).

Здавалося б, нарешті з’явилася можливість отримати фінансову допомогу для тих, хто не має статусу переселенця (внутрішньо переміщеної особи) через різні життєві обставини залишився перебувати у районах проведення бойових дій? Але насправді з формально бюрократичної точки зору не все так сталося, як гадалося. Скажімо, місто-герой Харків, яке останніми тижнями щодня страждає від постійних обстрілів і бомбардувань, чомусь не внесено до переліку пріоритетних районів МКЧХ та ТЧХУ. Відповідний додаток до Меморандуму містить назви областей, читаємо та знаходимо серед них і Харківську область. Далі вказані назви громад, серед яких з незрозумілих причин Харківської громади немає… І це лише один із прикладів наявних парадоксів змісту цього Меморандуму.

Отож усім охочим та соціально активним читачам, які готові спробувати свої шанси на отримання фінансової допомоги від Червоного Хреста, варто уважно почитати текст Меморандуму та 3 додатки. Якщо саме ваша ситуація підпадає під відповідну категорію потенційних отримувачів допомоги і ви знайдете поруч із назвою області назву своєї громади (населеного пункту), тоді вам більше пощастило. Тобто матимете більше шансів отримати цю допомогу.

Якщо ж навпаки вам менше пощастило, скажімо, не знайшли відповідну соціальну групу, до якої вас можна віднести, або немає назви вашого населеного пункту у додатку, тоді не впадайте у відчай. Можна поміркувати над тим, як знайти альтернативу.

Про деякі можливі альтернативи і необхідний алгоритм дій дізнаймося наступного разу.

скан Меморандум про взаєморозуміння

Леонід ГАПЄЄВ