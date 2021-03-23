Чого чекати від «різнокольорового» адаптивного карантину?

Знову Кабмін продовжив термін дії карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом до 30 квітня 2021 року. Отож «адаптивний карантин» повертається. Відповідна постанова КМУ від 17 лютого 2021 р. №104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» набрала чинності з 24 лютого 2021 року. Які заборони та обмеження стосуються наших читачів, дізнаємося зараз докладніше.

Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території областей, м. Києва, м. Севастополя встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Отже, рівень епідемічної небезпеки у кожному регіоні може відрізнятися від інших в Україні.

Як визначатиметься рівень епідемічної небезпеки та чи є орієнтація на покращення ситуації?

«Зелений», «жовтий» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки визначаються керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України COVID-19, за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідемічної небезпеки. Інформація про зазначені рівні розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням http://covid19.gov.ua) та веб-сайті Міністерства охорони здоров’я (за посиланням https://moz.gov.ua ). Із надією на покращення визначено наступне. «Зелений» рівень епідемічної небезпеки, який дає змогу переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в бік пом’якшення, встановлюється одночасно на всій території України у разі досягнення таких ознак епідемічної небезпеки: рівень захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію на території не менш як 13 регіонів України не перевищує 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону згідно з Порядком організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ, затвердженим МОЗ; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) становить менш як 5 відсотків.

Який нині встановлено рівень епідемічної небезпеки в Україні в цілому та які запроваджено правила й заборони?

Найпростіші правила стосуються кожного — носити правильно захисні маски у будівлях громадських місць (закривати ніс і рот, аби не ризикувати здоров’ям та не довелося сплачувати штрафи), а також мати при собі документи, що посвідчують особу.

З 24 лютого на території України встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Забороняється наступне: перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні. Також заборонено самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації. Інші заборони стосуються перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території України, покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

Що ще заборонено з 24 лютого на території України зі встановленням «жовтого» рівня епідемічної небезпеки?

Забороняється проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за участю більше 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі. Суттєва деталь: організатор заходу є відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки або інших засобів дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи. Також заборонено приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі. Окремо постановою №104 визначено заборону здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб. При цьому безпосередньо перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. А ще заборонено проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо.

Наступна заборона стосується роботи суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування після 24-ї та до 7-ї години (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо). Дозволено надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. Обмеження діють стосовно розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування. Люди не повинні перебувати на відстані меншій, ніж 2 м за сусідніми столиками та більш як 4 особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв).

Які ще заборони торкнулися сфери обслуговування?

Заборонено діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, де не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням. А ще не будуть обслуговуватися покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо). І окрема заборона торкнулася закладів сфери обслуговування, де не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

І знову увагу суспільства і держави привернули до сфери освіти. Заборонено відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу освітнього закладу. Також забороняється проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів). (Практично розповсюдженим способом дотриматися карантинних обмежень стали онлайн концерти, виставки та інші суспільно важливі заходи, що відбуваються без присутності глядачів). Карантинні обмеження не оминули і державних та комунальних закладів охорони здоров’я. У цій сфері заборонено проведення планових заходів з госпіталізації, крім надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; крім надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; крім надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями. Інші виключення у «списку» заборон стосуються дозволеного надання паліативної меддопомоги у стаціонарних умовах; дозволеного надання планової меддопомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; дозволено проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей. Інша заборона стосується діяльності спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м загальної площі приміщення, басейнів ― більше ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп. (Докладніше про заборони на Урядовому порталі: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-104-170221

Про що свідчитиме встановлення «помаранчевого» карантину?

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Додатково на території регіонів, де установлено «помаранчевий» рівень, рішенням регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджуються посилені заходи контролю за дотриманням на території регіону встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Леонід ГАПЄЄВ