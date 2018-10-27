Уроки японської культури для особливих дітлахів

У мальовничому куточку Житомирщини на околиці селища Гришківці серед розлогих гілок яблуневого саду розкинулося невелике містечко, сповнене веселим та безтурботним дитячим сміхом. Це комунальний навчальний заклад «Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», у якому виховуються і навчаються діти з особливими освітніми потребами.

Ці особливі дітлахи живуть насиченим та цікавим життям. Вони дуже креативні та активні, полюбляють малювати та виготовляти прекрасні вироби власними руками, співають і танцюють. Це незмінні учасники творчих конкурсів і спортивних змагань, звідки ніколи не повертаються без нагород. Вихованці школи з задоволенням пізнають світ, подорожуючи Україною, та завжди щиро відкривають свої обійми новим знайомствам.

Одного сонячного осіннього дня шкільна родина метушливо готувалася зустрічати гостей у своїх стінах. Адже на гостину до школи їхали гості незвичні та здалеку. Аж ось на шкільному подвір’ї зупинився автобус, і звідти з’явилися молоді дівчата та юнаки, які розмовляли незрозумілою мовою. Це до освітнього закладу завітала делегація «Федерації жінок за мир у всьому світі» Японії та України на чолі з Маріко Хорі та Тетяною Коцебою. Делегацію супроводжували представниця Уповноваженого Президента України з прав дитини Ксенія Зубрій та начальник управління освіти і науки Житомирської ОДА Лариса Шевчук.

Довгоочікуваних гостей радо зустріли старшокласники з композицією «Україна — Японія» та від щирого серця вручили яскраві подарунки, чим неабияк здивували гостей з Країни Сонячного Сходу. А далі розпочалося справжнє чарівне дійство від студентів-волонтерів! Всі присутні були зачаровані мелодійними японськими піснями і ритмічними рухами танцю у виконанні тендітних дівчат. Дітлахи та дорослі наполегливо навчалися робити паперові забавки під час майстер-класів з оригамі та киригамі, весело гралися у традиційні японські ігри. А бачили б ви здивування та захоплення в очах від управних рухів майстрині, що писала японськими ієрогліфами імена дітей та педагогів! За цікавими справами час промайнув дуже швидко. І ось діти прощаються з новими друзями та біжать роздивлятися подарунки, отримані від волонтерів. Швидкий автобус помчав східних гостей у інші міста нашої держави, залишивши по собі яскраві емоції та частинку Японії у серці кожного.

Хочемо висловити вдячність представницям «Федерації жінок за мир у всьому світі» Японії та України за Вашу працю і небайдужі серця та сподіваємося на подальшу співпрацю. Хай береже Вас Господь!