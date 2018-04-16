Ми — «Особлива команда»

Громадська організація «Особлива команда» з'явилася в листопаді 2017-го. Її членами та представниками є сім'я Дубішиних — Антон Валерійович (голова) і Наталія Григорівна (помічник). До цього часу ця сім'я займалася допомогою і волонтерством без організації. Починаючи з 2008 року, вони приймали участь у благодійних аукціонах, концертах, ярмарках. Продавали ручні вироби, а виручені кошти йшли на допомогу діткам з інтернатів та дитбудинків. З початку бойових дій на сході України Антон з мамою Наталією почали допомагати військовим. До військового шпиталю вони привозили бинти, крапельниці, медичний спирт, шприци, смаколики, а також ходили по палатах і спілкувалися з пораненими. Хлопцям на фронт Антон та Наталія передавали через волонтерів різні харчі, медикаменти, дитячі виробки, аптечки, випічку, тактичні навушники і т. д. Іноді Антон навіть стоїть у «Сільпо» і особисто займається збором продуктів.

Ще Антон з мамою опікується молоддю з інвалідністю. У нього є свій особливий та талановитий колектив. Це хлопці й дівчата, які танцюють на візках, співають пісні, грають на музичних інструментах, малюють, вишивають. Разом з колективом Антон влаштовує концерти для військових та школярів під назвою «Особливі для особливих». Крім того, в теплий період року колектив їздить на природу, в парки та музеї. Все це за рахунок небайдужих людей.

Крім допомоги військовим, дітям і особливим, Антона запрошують до учбових закладів, де він спілкується з учнями. Розповідає їм про толерантне відношення до ближ нього, про види інвалідності, про своє життя та переживання, про різноманітні засоби для осіб з інвалідністю. Під час діалогу діти ставлять цікаві для них питання і уважно слухають розповіді. Ще одним з пунктів громадської діяльності є моральна і психологічна робота в центрах реабілітації для залежних людей та в колоніях з в'язнями.

За діяльністю Антона і його мами люди завжди слідкують через «Фейсбук». Саме вони підштовхнули їх до створення своєї громадської організації. Знайшлися й ті, хто допоміг з оформленням документів та оплатою реєстраційних послуг. В ГО «Особлива команда» є своя подяка, прапор і символіка. На символіці зображений янгол світла, який в своїй руці тримає Земну кулю. В центрі кулі зображена наша Україна. В Україні, як і в цілому світі, є ті, котрим потрібна наша з вами допомога та підтримка. Це діти-сироти, діти з інтернатів і дитбудинків, діти та молодь з особливостями, воїни з ампутаціями. Кожен з нас, як світлий янгол, може творити добро ближньому та нести любов кожному. Саме об'єднання таких янголів і створює «Особливу команду», бо кожен з нас творить добрі справи.

Наразі Антон з Наталією ведуть боротьбу за право орендувати приміщення в Дніпровському районі міста Києва. Воно потрібне їм для зустрічей з іншими людьми, спілкування молоді з інвалідністю, для збору різноманітної допомоги від спонсорів та меценатів. На сьогодні зустрічі та збір допомоги проходять у них вдома на тринадцятому поверсі.