Материнське серце схоже на Боже

Данилко зі своєю мамою Анною переїхали до Києва з Алчевська ще в 2014-му, на самому початку сумних подій. До сих пір Анна Гайдар із жахом згадує цей переїзд. Поїзд, на якому вони їхали, виявився останнім поїздом звідти. Люди лежали на підлозі, без світла. Вони боялися, що поїзд потрапить під обстріл, як попередній. Можна тільки уявити стан Анни, яка намагалася вивезти з цього кошмару маленького Данилка. Того року Данило закінчив перший клас, він ще не міг самостійно пересуватися, і Анна носила його на руках. Дуже не хотілося залишати школу в Алчевську, тому що вона спеціалізована — для дітей з обмеженими можливостями. По суті, це була єдина унікальна школа для реабілітації дітей.

Приїхавши до Києва, знайшлися добрі люди з Оболоні. Та знайти школу було дуже складно. Анні довелося боротися і доводити директорам шкіл, що Дані необхідно вчитися у звичайній школі. Педагоги просто боялися брати на себе відповідальність. Данило не пише, самостійно не їсть, життя під­три­мується ліками. І тільки після звернення до Департаменту освіти Данилку дозволили навчатися у школі №168.

Анна продовжує вкладати в свою дитину, водить Данила на танці та в музичну школу по класу фортепіано. Знайшовся педагог, який запропонував навчати хлопчика англійської. Також Данило займається самбо і вчиться кататися на роликах. Але і Анна теж не відстає: в якості волонтера вона проводить для школярів фізкультхвилинки, на перервах дітям вмикають музику, і в коридорах разом з педагогами вони роблять вправи всією школою.

Комплекс вправ, створений лікарем, не такий простий, як здається на перший погляд, — він допомагає разом зі здоровими дітьми розвивати м’язи. Тобто це потрібно і для здоров’я, і для соціалізації. Бо діти роблять ці вправи всі разом.

Анна пройшла курси масажу; щоб допомогти своїй дитині, вона вирішила здобути четверту освіту — фізичного реабілітолога. Її життя повністю підпорядковане розкладу Данила, тому що материнське серце завжди болить за своє дитя. «У минулому році, коли Данилко простягав до мене свої ручки, щоб привітатися, я навіть боялася до них торкатися — вони були такими крихкими, трохи скрученими», — ділилася Анна. Зараз же, завдяки старанням мами, ці руки — це руки хлопчика, який підріс та зміцнів.

Життя цих людей вражає і в той же час змушує нас замислитися, наскільки ми цінуємо своє життя і наскільки плідно проживаємо кожну його мить.

Наша група ФЖММ «Допомога людям похилого віку та людям з обмеженими можливостями» адресно допомагає родині Анни Гайдар. Ми сподіваємося, що і надалі у Данилка ситуації зі здоров’ям будуть тільки покращуватися.