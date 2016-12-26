Діти вимушених переселенців, що про них знати і чим їм допомогти!

Про адаптацію переселенців та соціально-психологічну адаптацію дітей уже написано та здійснено багато досліджень. Але й нині проблема соціально-психологічної адаптації постає так само гостро — і у зв’язку з великою кількістю вимушених переселенців, і враховуючи обстановку на сході країни, і в координатах загальної соціально-економічної ситуації.

При соціально-психологічній адаптації взаємодіють дві структурно складні системи — особистість і середовище. Соціальне середовище тією же мірою впливає на формування особистості, в якому сама особистість визначає зміни в середовищі. Особистість, яка адаптується, набуває нових способів поведінки, що поступово змінюють її психіку відповідно до нових умов. Проте не кожна нова ситуація перебудовує всю психіку людини. Нові форми поведінки накладають нове на сталі зразки, поступово видозмінюючи психіку, й за умови стабілізації особистісних структур інтенсивність змін в особистості, що адаптується, зменшується.

Так звану нормальну адаптацію особи психологи характеризують як адаптованість у типових проблемних ситуаціях без патологічних змін структури особистості, без порушень норм тієї групи, в якій відбувається активність індивіда.

Основним завданням соціальної адаптації є пристосування до нового середовища — місця переїзду. Процес соціально-психологічної адаптації триває як переборювання різних стресових станів — тривоги, невпевненості, розчарування, страху, депресії, незахищеності, розгубленості, невизначеності, несправедливості тощо. Сприйняття змін, набуття й присвоєння отриманого досвіду, інтеграція в нові для особистості соціальні структури та утворення нових життєвих перспектив є поверненням до нормального життя.

Як відомо, психологічна допомога сприяє кращій соціально-психологічній адаптації дитини до нових умов проживання та навчання. Підтримка дитини з боку родини, учителів та осіб з найближчого середовища дитини є одним з найважливіших чинників, що сприяють нормальному подальшому розвитку та відновленню дитини після переживання травматичної події.

Винятково чуттєвими до будь-яких змін, а особливо таких тотальних, як переселення, є діти та підлітки. Дорослі легше пристосовуються до нових умов, у тому числі й до переселення, використовуючи вже набуті механізми захисту або необхідні способи поведінки, що ще недостатньо розвинені у дітей і підлітків. Через обмежений контроль над своїм оточенням і власними силами, діти, навіть розуміючи, що відбувається, не можуть віднайти опертя в самих собі. У такому стані розгубленості й підвищеного відчуття безпорадності діти, особливо які пережили психотравму (втрату близьких, руйнування домівки), потребують співчуття та підтримки старших.

Дитина переживає психологічний біль, що виражається в різних формах у залежності від віку. Важливо розпізнавати його вчасно, оскільки він служить сигналом, що дитина потребує допомоги. Дорослі мають бути уважними й готовими розпізнати й негайно вжити заходів при таких симптомах:

1) порушення когнітивних процесів (погіршення пам’яті, труднощі концентрації уваги, розлади мислення);

2) невротичні реакції (виснаження, страхи, порушення сну й апетиту);

3) функціональні розлади (регрес поведінки, коли дитина повертається на попередню або менш зрілу стадію розвитку почуттів та поводження, і психосоматичні розлади — застуди, кишкові нелади, алергії);

4) емоційні та поведінкові порушення (реакції протесту, підвищена плаксивість та капризність, часті зміни настрою);

5) проблеми, пов’язані зі спілкуванням (втрата або повільне формування соціально-комунікативних навичок, страх і недовіра або агресія і дратівливість стосовно оточення, надмірна залежність від думок оточуючих);

6) порушення взаємовідносин у сім’ї, коли зміна соціальної ситуації та обов’язків у родині (відсутність, загибель або хвороба когось із членів) змушує дітей і підлітків «включатися» в дорослі проблеми, до розв’язання яких вони не готові.

Майже всі діти-переселенці мають досвід життєвих потрясінь і потребують допомоги з відновлення їхнього психологічного здоров’я. Метою психологічної підтримки цієї категорії дітей має бути допомога в подоланні проблем розвитку, викликаних пережитим досвідом переселення.

Треба «дозволити» дітям та підліткам сумувати, не чекаючи, що вони виявляться сильнішими. Необхідно вислуховувати їхні думки і страхи без засуджень і оцінок, цікавитися, чого вони бояться, у чому невпевнені і обов’язково підтримувати їх.

Гра для дітей молодшого шкільного віку — це основний вид діяльності, в якій вони розвиваються, навчаються та моделюють дорослий світ. Отже гра для дітей-переселенців — це можливість впоратися з ситуацією, яка вже склалася чи може мати місце. Тому необхідно прислуховуватись до дитини, за­охочувати її до гри та обговорення, щоб вона сама донесла власні думки, почуття та переживання.

Особливі труднощі переживають діти-переселенці підліткового віку, який є найважливішим етапом у формуванні і розвитку особистості. Зрозуміло, що переселенці почувають себе невпевнено у новому середовищі. З одного боку, якщо підлітки не входять у соціальну мережу земляків, то їм важко сформувати позитивне ставлення до себе. А з іншого — традиції та стиль життя, які пропагують члени звичного оточення можуть суперечити нормам нового середовища, що приймає. Як результат, підліток може відчувати відчуження та дезорієнтацію по відношенню як до нового середовища, так і до звичного оточення.

Необхідно приділяти дітям і підліткам більше часу та уваги, постійно їм нагадувати, що вони знаходяться в безпеці. Якщо є можливість, необхідно залучити до спілкування дітей з братами, сестрами та близькими. Треба простими словами розповісти, що сталося. Необхідно створити, використовуючи кожну можливість, умови для ігор і відпочинку та залучати дітей до творчості (малювання, ліплення з пластиліну тощо).

Підліткам та дітям старшого віку необхідно допомогти займатися звичними справами. Діти у цьому віці здатні надати допомогу в кризовій ситуації тим, хто її потребує, тому необхідно залучати їх до надання допомоги ровесникам або молодшим, проявити піклування та турботу. Це допоможе їм більшою мірою відчути контроль над ситуацією.

Загалом дорослим треба враховувати і розуміти, що в дітей також є власні ресурси для подолання труднощів. Дізнайтеся в них, як вони справляються з труднощами, підтримуйте використання їхніх позитивних стратегій і допомагайте їм уникнути негативних. Будьте терпеливими, чуйними та спокійними, дайте зрозуміти дитині, що саме ви зможете допомогти їй у вирішенні проблем.

Ірина Музиченко,

науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології

і соціальної роботи НАПН України, кандидат психологічних наук